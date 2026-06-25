Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πνίγηκε ο Κένζο Κιές σε ηλικία 21 ετών

Ο πρώην παίκτης της Λιόν εντοπίστηκε νεκρός στο Ροδανό

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πνίγηκε ο Κένζο Κιές σε ηλικία 21 ετών
ΚΟΣΜΟΣ
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Πρώην ποδοσφαιριστής της Λιόν και της Σεντ-Ετιέν, ο Κένζο Κιές, πέθανε έπειτα από τραγικό περιστατικό πνιγμού. Ο 21χρονος είχε χαρακτηριστεί εγκεφαλικά νεκρός μετά από ένα συμβάν στον ποταμό Ροδανό.

Ο ποδοσφαιριστής απολάμβανε τον γαλλικό καύσωνα κοντά στο Parc de la Feyssine, μεταξύ Βιλερμπάν και Καλύρ-ε-Κιρ, όπου η κολύμβηση απαγορεύεται. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό γύρω στις 5:30 το απόγευμα τη Δευτέρα.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και ο Κιές, παρασύρθηκαν από ισχυρό ρεύμα. Δύο άτομα διασώθηκαν από το ποτάμι χωρίς να χρειαστούν ιατρική βοήθεια, ενώ ένα τρίτο ανασύρθηκε από το νερό, επαναφέρθηκε και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Ωστόσο, αρχικά ο Κιές δεν είχε εντοπιστεί. Δύτες κατάφεραν τελικά να τον ανασύρουν από το νερό, αλλά είχε ήδη χαρακτηριστεί εγκεφαλικά νεκρός μετά από προσπάθειες ανάνηψης.

Το βράδυ, η Σεντ-Ετιέν ανακοίνωσε ότι ο ποδοσφαιριστής έχει πλέον καταλήξει. Σε ανάρτησή της στο Χ ανέφερε: «Η γενιά των Πρασίνων πενθεί. Ένοικος του Αθλητικού Κέντρου Ρομπέρ-Ερμπέν για επτά χρόνια, ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και ένας διακριτικός νέος, αγαπητός σε όλους, ο Κένζο Κιές έχασε τη ζωή του κάτω από δραματικές συνθήκες.

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Η ΑΣ Σεντ-Ετιέν εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του καθώς και σε όσους —συμπαίκτες και προπονητές— μοιράστηκαν ένα κομμάτι της στεφανουά πορείας του. Κένζο, στους διαδρόμους του Λ’Ετράτ, κανείς δεν θα σε ξεχάσει ποτέ».

Η Εν Αβάν Γκινγκάμπ ανέφερε: «Η Εν Αβάν Γκινγκάμπ έμαθε με θλίψη τον θάνατο του Κένζο Κιές, ενός νεαρού ποδοσφαιριστή του συλλόγου. Γεννημένος στη Γκινγκάμπ, από το περασμένο καλοκαίρι αγωνιζόταν με τη δεύτερη ομάδα.

Η Εν Αβάν Γκινγκάμπ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κένζο Κιές και σε όλους τους οικείους του, και τους προσφέρει την πλήρη στήριξή της σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία».

Ο Κιές είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του πορεία στη γαλλική δύναμη της Λιόν, περνώντας από τα τμήματα υποδομής της πριν μετακινηθεί στη Σεντ-Ετιέν.

Ωστόσο, αποχώρησε από το σύστημα της ομάδας όταν έληξε το συμβόλαιό του το περασμένο καλοκαίρι. Μεταγράφηκε στον σύλλογο της Λιγκ 2 Εν Αβάν Γκινγκάμπ, όπου αγωνιζόταν με τη δεύτερη ομάδα.

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