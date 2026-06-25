Παλαιστίνιος ακτιβιστής λιποθύμησε μετά την αποφυλάκισή του από ισραηλινή φυλακή - Κρατείτο 32 μήνες

Snapshot Ο Αμπντουλάχ Σατάτ απελευθερώθηκε μετά από 32 μήνες κράτησης χωρίς κατηγορίες ή δίκη και κατέρρευσε αμέσως μετά.

Οι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές υποφέρουν από λιμοκτονία, βασανιστήρια και έλλειψη περίθαλψης σύμφωνα με καταγγελίες του Σατάτ.

Περισσότεροι από 9.300 Παλαιστίνιοι, μεταξύ αυτών άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κρατούνται σε αυτές τις φυλακές.

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτηρίζει τις συνθήκες στις ισραηλινές φυλακές ως «Σύστημα Απαρτχάιντ». Snapshot powered by AI

Ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής Αμπντουλάχ Σατάτ κατέρρευσε λίγο μετά την απελευθέρωσή του από ισραηλινή φυλακή, όπου κρατήθηκε 32 μήνες χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες ή να οδηγηθεί σε δίκη.

Όπως κατήγγειλε ο ίδιος, οι κρατούμενοι στις φυλακές-κολαστήρια λιμοκτονούν, βασανίζονται και τους στερείται περίθαλψη, καθώς χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν φυλακισμένοι.⁣ Οι οικείοι του τον πήγαν στο νοσοκομείο για να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

Μας δίνουν φαγητό ίσα ίσα για να μην πεθάνουμε. Έχασα πάνω από 50 κιλά. Σε μία κατάσταση σαν κι αυτή, δεν νιώθαμε καν τη θερμοκρασία στα σώματά μας, ενώ δεν είχαμε καθόλου ενέργεια. Έχουμε Ιούνιο, αλλά ακόμα και τώρα κουκουλωνόμασταν με κουβέρτες γιατί ξεπαγιάζαμε. Δεν έχουμε καθόλου δυνάμεις, όλοι οι κρατούμενοι υποφέρουν» είπε ο Σατάτ.

Περισσότεροι από 9,300 Παλαιστίνιοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά κρατούνται στις φυλακές-κολαστήρια του Ισραήλ.

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτηρίζει την τακτική που ακολουθείται στις ισραηλινές φυλακές ως «Σύστημα Απαρτχάιντ».