Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι το είπε και το έκανε - «Πάγωσε» ένα εκατομμύριο νοίκια για δύο χρόνια

Ιδιοκτήτες ακινήτων προειδοποιούν για οικονομικές δυσκολίες λόγω αυξημένων εξόδων, ενώ οι ενοικιαστές ζητούν περαιτέρω μέτρα για τη μείωση του κόστους των ενοικίων

Μιχάλης Παπαδάκος

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι το είπε και το έκανε - «Πάγωσε» ένα εκατομμύριο νοίκια για δύο χρόνια
Mayoral Photography Office
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το δημοτικό συμβούλιο της Νέας Υόρκης ενέκρινε με ψήφους 7
  • 1 το «πάγωμα» των ενοικίων για ένα εκατομμύριο διαμερίσματα με ελεγχόμενο ενοίκιο για δύο χρόνια.
  • Η απόφαση περιλαμβάνει για πρώτη φορά την αναστολή αυξήσεων και στις διετείς μισθώσεις, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ πριν.
  • Ο Ζοχράν Μαμντάνι προώθησε επίσης τον φόρο pied
  • à
  • terre, που επιβαρύνει ακίνητα άνω των 5 εκατ. δολαρίων των ιδιοκτητών που δεν κατοικούν στη Νέα Υόρκη.
  • Ο φόρος στοχεύει την υπερπλούσια διεθνή ελίτ που χρησιμοποιεί τα ακίνητα ως αποθήκες πλούτου και αναμένεται να αποφέρει περίπου 500 εκατ. δολάρια ετησίως.
  • Ιδιοκτήτες ακινήτων προειδοποιούν για οικονομικές δυσκολίες λόγω αυξημένων εξόδων, ενώ οι ενοικιαστές ζητούν περαιτέρω μέτρα για τη μείωση του κόστους των ενοικίων.
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O Ζοχράν Μαμντάνι είχε κάνει παντιέρα στην προεκλογική του εκστρατεία, τη φιλολαϊκή του πολιτική και το «χτύπημα» στο κεφάλαιο της Νέας Υόρκης. Το έκανε πλέον πράξη, καθώς το δημοτικό συμβούλιο «πάγωσε» ένα εκατομμύριο νοίκια κατοίκων του «μεγάλου μήλου».

Το Συμβούλιο Κατευθυντήριων Γραμμών Ενοικίων της Νέας Υόρκης (Rent Guidelines Board) ενέκρινε με ψήφους 7-1 το «πάγωμα» των ενοικίων τόσο για τις μονοετείς όσο και για τις διετείς μισθώσεις σε περίπου ένα εκατομμύριο διαμερίσματα που υπάγονται στο καθεστώς ελεγχόμενου ενοικίου στην πόλη.

Η απόφαση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από εκατοντάδες ενοικιαστές που είχαν συγκεντρωθεί στο El Museo del Barrio, στο Ανατολικό Χάρλεμ. Το Συμβούλιο είχε επιβάλει «πάγωμα» μόνο στις μονοετείς μισθώσεις τρεις φορές στο παρελθόν, ωστόσο ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε «αγγίξει» τις διετείς συμβάσεις.

Πανηγυρίζει κι ο Μαμντάνι

«Πρόκειται για μια ιστορική νίκη για τους ενοικιαστές της Νέας Υόρκης. Το "πάγωμα" των ενοικίων είναι η ανακούφιση που αξίζουν οι εργαζόμενοι της πόλης μας», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες ακινήτων προειδοποιούν ότι η απόφαση θα επιδεινώσει τα οικονομικά προβλήματα των κτιρίων, επικαλούμενοι το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, καυσίμων, συντήρησης και ασφάλισης.

Οι Νεοϋορκέζοι αναγνωρίζουν την συμβολή του Μαμντάνι, ωστόσο, τονίζουν ότι το «πάγωμα» δεν αρκεί και χρειάζονται κινήσεις για να μειωθεί το κόστος των ενοικίων, που είναι δυσβάσταχτα για την πλειοψηφία των πολιτών.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι οργανώσεις ενοικιαστών, κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του Έρικ Άνταμς τα ενοίκια αυξήθηκαν συνολικά κατά 12%, ενώ τα καθαρά λειτουργικά έσοδα των ιδιοκτητών αυξήθηκαν κατά περίπου 30%.

Το χτύπημα στο κεφάλαιο

Αυτή δεν είναι η μόνη παρέμβαση του Μαμντάνι, ο οποίος έχει αποφασίσει να φορολογήσει τον πλούτο. Ο λεγόμενος φόρος pied-à-terre, που υποστηρίζεται από το συντριπτικό 93% των κατοίκων, επιβάλλει ετήσιο «χαράτσι» σε κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατ. δολαρίων (μονοκατοικίες, condos και συνεταιριστικά διαμερίσματα), όταν οι ιδιοκτήτες τους έχουν κύρια κατοικία εκτός Νέας Υόρκης. Αν και παρόμοιες ιδέες είχαν προταθεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία, είναι η πρώτη φορά που προχωρά στην πράξη ένας τέτοιος φόρος.

Ο Μαμντάνι κατάφερε να επιβάλει πρόστιμα σε εκατομμυριούχους απ' όλο τον κόσμο που αγόραζαν σπίτια στη Νέα Υόρκη επενδύοντας τα αμέτρητα εκατομμύριά τους. Τα σπίτια στη Νέα Υόρκη θα κατοικούνται ή δεν θα αποτελούν συμφέρουσα επένδυση, καθώς ο φόρος θα είναι δυσβάσταχτος. Επίσης, ανάγκασε τους εκατομμυριούχους με τα χιλιάδες διαμερίσματα να τα... σουλουπώσουν, ώστε οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες.

Το μέτρο στοχεύει ευθέως τους υπερπλούσιους και τη διεθνή ελίτ που χρησιμοποιούν τα ακίνητα της Νέας Υόρκης όχι ως κατοικίες, αλλά ως «αποθήκες πλούτου». Εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 500 εκατ. δολάρια ετησίως, αγγίζοντας ακίνητα-σύμβολα της παγκόσμιας ανισότητας, από υπερπολυτελή ρετιρέ δισεκατομμυριούχων μέχρι χιλιάδες ακίνητα που ανήκουν σε ξένους επενδυτές και ολιγάρχες.

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη παρέμβαση να ξεχωρίζει δεν είναι απλώς η στόχευση στον πλούτο, αλλά ο τρόπος: Δεν φορολογεί το εισόδημα ή την παραγωγική δραστηριότητα, αλλά την αδρανή περιουσία. Κεφάλαιο που δεν επενδύεται, δεν κατοικείται, δεν συμμετέχει στην οικονομία της πόλης, αλλά λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο αξίας.

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