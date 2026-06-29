Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Όρεγκον - Φόβοι πως ενεργοποιείται το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

Snapshot Σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ σημειώθηκε 225 χιλιόμετρα δυτικά των ακτών του Όρεγκον σε μεγάλο εστιακό βάθος, χωρίς αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Η σεισμική δραστηριότητα στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» συνεχίζει να είναι έντονη με σεισμούς σε περιοχές όπως Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Καλιφόρνια και Νότια Αμερική.

Το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» φιλοξενεί το 90% των παγκόσμιων σεισμών και πάνω από το 75% των ενεργών ηφαιστείων του πλανήτη λόγω της σύγκρουσης τεκτονικών πλακών.

Η περιοχή κοντά στο σεισμό του Όρεγκον βρίσκεται κοντά στη Ζώνη Καταβύθισης της Κασκάντια, που έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει πολύ ισχυρούς σεισμούς και τσουνάμι.

Οι σεισμολόγοι δεν μπορούν να προβλέψουν πότε και πού θα συμβεί ο επόμενος μεγάλος σεισμός, καθώς η συσσώρευση ενέργειας γίνεται σε χιλιάδες χρόνια και η απελευθέρωση σε δευτερόλεπτα. Snapshot powered by AI

Το διαβόητο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικό έδωσε ακόμη έναν ισχυρό σεισμό, καθώς η πρόσφατη έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας συνεχίζεται στην πιο σεισμογενή περιοχή του πλανήτη.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψε σεισμό μεγέθους 5,5 Ρίχτερ περίπου 225 χιλιόμετρα δυτικά των ακτών του Όρεγκον, στις 7:35 π.μ. (τοπική ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ) τη Δευτέρα.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε μεγάλο εστιακό βάθος κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό και, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Επίσης, δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, αν και κάτοικοι στις περιοχές Σέιλεμ και Ρόκαγουεϊ Μπιτς δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν τη δόνηση.

Η νέα αυτή σεισμική δόνηση έρχεται να προστεθεί σε μια ιδιαίτερα έντονη περίοδο για το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί σειρά μέτριων έως ισχυρών σεισμών σε περιοχές όπως η Ιαπωνία, οι Φιλιππίνες, η Παπούα Νέα Γουινέα, η Καλιφόρνια και η Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με την USGS, η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα είναι απολύτως συμβατή με τη συχνή γεωλογική συμπεριφορά του «Δαχτυλιδιού της Φωτιάς».

Η τεράστια αυτή ζώνη φιλοξενεί περίπου το 75% των ενεργών ηφαιστείων του κόσμου και συγκεντρώνει σχεδόν το 90% όλων των σεισμών που σημειώνονται παγκοσμίως, καθώς εκεί συγκρούονται, βυθίζονται και ολισθαίνουν μεταξύ τους πολλές από τις μεγαλύτερες τεκτονικές πλάκες της Γης.

Παρότι ο σεισμός της Δευτέρας δεν θεωρείται ασυνήθιστος για την περιοχή, οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά τη σεισμική δραστηριότητα στον βορειοδυτικό Ειρηνικό, καθώς βρίσκεται κοντά στη Ζώνη Καταβύθισης της Κασκάντια (Cascadia Subduction Zone), ένα μεγάλο ρήγμα που έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει εξαιρετικά ισχυρούς σεισμούς και καταστροφικά τσουνάμι.

Τι είναι το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

Το λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» είναι ένα γεωλογικό τόξο μήκους 40.000 χιλιομέτρων, όπου συναντώνται τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας έντονες συγκρούσεις και καταβυθίσεις.

Pacific Ring of Fire is actually on fire. pic.twitter.com/ruTEHwOvCR — Massimo (@Rainmaker1973) July 30, 2025

Κατά μήκος του εντοπίζονται 452 ηφαίστεια, ενώ:

Το 90% των παγκόσμιων σεισμών συμβαίνει εκεί.

Το 81% των μεγαλύτερων σεισμών προέρχεται από αυτή τη ζώνη.

Πάνω από το 75% των ενεργών και ανενεργών ηφαιστείων του πλανήτη βρίσκονται εκεί.

Η αμέσως επόμενη πιο ενεργή ζώνη είναι το Αλπικό Ορογενετικό Σύστημα (5–6% σεισμών και 17% ισχυρών), που εκτείνεται από την Ινδονησία ως τη Μεσόγειο.

Πώς σχηματίστηκε η πιο βίαιη γεωλογική ζώνη του κόσμου

Το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» σχηματίστηκε λόγω της συνεχούς κίνησης των τεκτονικών πλακών, τεράστιων πλακών του γήινου φλοιού που επιπλέουν πάνω στον μανδύα. Όταν ωκεάνιες πλάκες ολισθαίνουν κάτω από ηπειρωτικές, δημιουργούνται:

Ζώνες καταβύθισης, όπου παράγονται σεισμοί.

Ηφαίστεια, καθώς το μάγμα ανεβαίνει προς την επιφάνεια.

Η πίεση από την αλληλεπίδραση των πλακών οδηγεί σε βίαιες εκτονώσεις ενέργειας με τη μορφή σεισμών, ηφαιστειακών εκρήξεων και, συχνά, τσουνάμι.

Οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο

Οι πιο εκτεθειμένες περιοχές βρίσκονται σε όλο το μήκος του Ειρηνικού και περιλαμβάνουν:

What you’re seeing isn’t chaos, it’s choreography.



Volcanoes don’t erupt alone.



They listen, they respond, and when the time is right… they echo.



Here are 8 surprising facts about the Ring of Fire



1. Over 75% of the world's active and dormant volcanoes are located along the… https://t.co/0FEt1jvG2Q pic.twitter.com/BGRMdqToqa — Bryan Daugherty (@BWDaugherty) July 30, 2025

Χιλή

Ιαπωνία

Ινδονησία

Νήσοι Σολομώντος

Δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών

Αλάσκα

Μεξικό

Περού

Νέα Ζηλανδία

Πρόκειται για περιοχές όπου σεισμοί άνω των 8 Ρίχτερ δεν είναι σπάνιοι και όπου η εδαφική υποδομή συχνά απειλείται από ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Γιατί δεν μπορούν να προβλεφθούν οι σεισμοί

Παρά την πρόοδο της επιστήμης, οι σεισμολόγοι δεν μπορούν ακόμη να προβλέψουν πότε και πού θα χτυπήσει ο επόμενος μεγάλος σεισμός. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Χονγκφένγκ Γιανγκ:

«Χρειάζονται δεκάδες χιλιάδες χρόνια για να συσσωρευτεί η ενέργεια, αλλά μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να απελευθερωθεί.»

Οι τεκτονικές πλάκες κινούνται μερικά εκατοστά τον χρόνο. Όμως, τη στιγμή ενός σεισμού, η μετακίνηση μπορεί να φτάσει αρκετά μέτρα σε δευτερόλεπτα, προκαλώντας καταστροφές σε ολόκληρες πόλεις.

Το μάγμα, η λάβα και ο τεκτονικός τρόμος

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» εξηγείται από τη συσσώρευση και την εκτόνωση μαγματικής πίεσης. Όταν το μάγμα ανεβαίνει στην επιφάνεια, δημιουργεί:

Εκρήξεις τέφρας και λάβας

Νέα στρώματα φλοιού, που σταδιακά σχηματίζουν ηφαίστεια

Οι σεισμοί, αντίστοιχα, είναι η ξαφνική απελευθέρωση ενέργειας, που παράγεται από τη σύγκρουση των πλακών σε βάθος δεκάδων χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια.

Το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» δεν είναι απλώς ένας γεωλογικός όρος. Είναι η υπενθύμιση της δύναμης της φύσης, που σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να αλλάξει τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων.