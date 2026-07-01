Η 4η Ιουλίου ΗΠΑ - Ιράν: Μία κηδεία στα 250 χρόνια της Αμερικής και το «αίνιγμα» Μοτζτάμπα

Δέσποινα Σοφιανίδου

Η 4η Ιουλίου ΗΠΑ - Ιράν: Μία κηδεία στα 250 χρόνια της Αμερικής και το «αίνιγμα» Μοτζτάμπα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 4η Ιουλίου σηματοδοτεί τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, την ίδια ώρα που το Ιράν κηδεύει τον Ανώτατο Θρησκευτικό Ηγέτη του, Αλί Χαμενεΐ, τέσσερις μήνες μετά τη δολοφονία του.
  • Η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ θα διαρκέσει από τις 4 έως τις 9 Ιουλίου και θα περάσει από διάφορες πόλεις, με καθυστέρηση που αποδίδεται σε φόβους για νέες επιθέσεις και την προετοιμασία για τη συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων.
  • Ο διάδοχος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μέχρι στιγμής, και παραμένει αβέβαιο αν θα συμμετάσχει στην τελετή.
  • Η ιρανική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ειδική επιτροπή για τη διαχείριση των εκδηλώσεων, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και συντονισμό πολλών τομέων, ενώ αναμένεται η παρουσία πολλών ξένων αποστολών και θρησκευτικών ηγετών στην Τεχεράνη.
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Ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν ακροβατεί σε μία περίεργη «παύση», με τις δύο χώρες σε μία καλοσχεδιασμένη θα έλεγε κανείς, και όχι τυχαία συγκυρία να προετοιμάζονται η κάθε μία για τη δική της 4η Ιουλίου.

Οι ΗΠΑ γιορτάζουν τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία τους, ενώ το Ιράν κηδεύει τον Ανώτατο Θρησκευτικό ηγέτη του, Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε σε κοινή αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

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Η τελετή της κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, κάτι περισσότερο από 4 μήνες μετά, σχετικά ασυνήθιστο, θα ξεκινήσει την ημέρα που η Αμερική γιορτάζει, και θα περάσει από δύο χώρες και αρκετές πόλεις, πριν ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου.

Η ασυνήθιστη αναβολή της κηδείας, αλλά και ο τελικός προγραμματισμός της κηδείας προκάλεσε πολλές απορίες εντός και εκτός Ιράν.

Οι επίσημες αρχές δεν έδωσαν καμία εξήγηση, ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, ένας από τους κύριους - τουλάχιστον επίσημους - λόγους ήταν ο φόβος για νέα επίθεση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και η ανάγκη να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων. Κάποιοι άλλοι ωστόσο εύλογα κάνουν τους συνειρμούς γιατί μπορεί το Ιράν να επέλεξε τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ali Hamenei

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Αρχείου - AP

Θα εμφανιστεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ;

Και κάπου εδώ αναδύεται το καίριο ερώτημα. Θα εμφανιστεί έστω και σε κάποιο κομμάτι της τελετής, δημόσια, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Από τότε που επιλέχθηκε να αντικαταστήσει τον πατέρα του, δεν έχει εμφανιστεί με φυσική παρουσία πουθενά, παρά μόνο μέσω μαγνητοσκοπημένων ομιλιών και μηνυμάτων. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται.

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Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η ιρανική κυβέρνηση δημιούργησε μια ειδική εθνική επιτροπή για τη διαχείριση των γεγονότων, με επικεφαλής τον Πρώτο Αντιπρόεδρο Mohammad Reza Aref, με τη συμμετοχή όλων των κυβερνητικών υπουργείων, των δυνάμεων ασφαλείας, των τοπικών αρχών και των λαϊκών οργανώσεων.

Συστάθηκαν επιτροπές στους τομείς της ασφάλειας, της εφοδιαστικής, των μεταφορών, των υποδομών, των επικοινωνιών, του πολιτισμού, των εξωτερικών σχέσεων και του χειρισμού ξένων αντιπροσωπειών για τον συντονισμό της μεταφοράς των συμμετεχόντων και των τοπικών εκδηλώσεων πένθους.

Η Τεχεράνη στο διάστημα αυτό αναμένεται να φιλοξενήσει δεκάδες ξένες αποστολές, θρησκευτικούς ηγέτες και εκπροσώπους κρατών.

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