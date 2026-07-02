Η Ισπανία γιόρτασε με… 30.000 λίτρα κόκκινου οίνου στη θρυλική Μάχη του Κρασιού

Snapshot Περίπου 6.000 άτομα συμμετείχαν στη Μάχη του Κρασιού στην πόλη Άρο της Ριόχα, εκτοξεύοντας 30.000 λίτρα κόκκινου κρασιού.

Η γιορτή αποτελεί μέρος των εορτασμών του Αγίου Πέτρου και είναι αναγνωρισμένη ως Γιορτή Εθνικού Τουριστικού Ενδιαφέροντος στην Ισπανία.

Οι συμμετέχοντες ντύνονται στα λευκά και βάφονται με το κόκκινο κρασί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ο Δήμος Άρο προχώρησε σε οργανωτικές αλλαγές για την καλύτερη διαχείριση της γιορτής, περιορίζοντας τον χώρο και μεταφέροντας νωρίτερα τη λειτουργία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κανονικά παρά τις πλημμύρες και τις ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή μία ημέρα νωρίτερα. Snapshot powered by AI

Χιλιάδες άνθρωποι ντυμένοι στα λευκά κατέκλυσαν το πρωί της 29ης Ιουνίου τους λόφους Μπιλίμπιο (Riscos de Bilibio), έξω από την πόλη Άρο (Haro) της Ριόχα, για να συμμετάσχουν στην περίφημη Batalla del Vino, τη Μάχη του Κρασιού, μία από τις πλέον ξεχωριστές και διασημότερες παραδόσεις της Ισπανίας.

Περίπου 6.000 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στην εφετινή διοργάνωση, χρησιμοποιώντας 30.000 λίτρα κόκκινου κρασιού, τα οποία… εκτόξευσαν ο ένας στον άλλο με κουβάδες, ασκιά, ψεκαστήρες, νεροπίστολα και κάθε είδους αυτοσχέδια μέσα. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα λευκά ρούχα των συμμετεχόντων είχαν αποκτήσει το χαρακτηριστικό βαθύ μπορντό χρώμα του κρασιού.

?? ? Thousands take part in wine battle in Spain



Large numbers took part in a centuries-old wine fight in a town in the northern Spanish region of Rioja. The festival is held in Haro each year to mark St Peter’s Day, and sees several thousand litres of wine used. Rioja is… pic.twitter.com/urgi1vVJyH — AFP News Agency (@AFP) July 2, 2026

Η γιορτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εορτασμών του Αγίου Πέτρου και είναι αναγνωρισμένη ως Γιορτή Εθνικού Τουριστικού Ενδιαφέροντος στην Ισπανία. Κάθε χρόνο προσελκύει τόσο κατοίκους της περιοχής όσο και επισκέπτες από την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό, οι οποίοι συμμετέχουν σε μία εκδήλωση όπου μοναδικός «αντίπαλος» είναι το κρασί και στόχος η διασκέδαση και η διατήρηση μίας παράδοσης αιώνων.

Η ημέρα αρχίζει νωρίς το πρωί με προσκύνημα στο εκκλησάκι του Αγίου Φελίξ ντε Μπιλίμπιο και λειτουργία, ενώ, με το τέλος της δίδεται το σύνθημα για να αρχίσει η συμβολική «μάχη». Ο Δήμος του Άρο διέθεσε κι εφέτος δεκάδες χιλιάδες λίτρα κρασιού για την εκδήλωση και προχώρησε σε ορισμένες οργανωτικές αλλαγές, περιορίζοντας τον χώρο της γιορτής και μεταφέροντας νωρίτερα τη λειτουργία, ώστε να αποφευχθεί η πρόωρη έναρξη των εορτασμών από τα ξημερώματα.

Η εφετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα μετά τις ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή της Ριόχα, με το Άρο να καταγράφει σημαντικές πλημμύρες και δεκάδες επεμβάσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Παρά τις δυσκολίες, οι τοπικές Αρχές κατάφεραν να αποκαταστήσουν εγκαίρως τις ζημιές, ώστε η παραδοσιακή γιορτή να διεξαχθεί κανονικά.