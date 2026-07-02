Ουκρανία: Τουλάχιστον 27 νεκροί στην μαζική επίθεση της Ρωσίας

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε πυραύλους Patriot τους τελευταίους μήνες

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ουκρανία: Τουλάχιστον 27 νεκροί στην μαζική επίθεση της Ρωσίας
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο, προκαλώντας τουλάχιστον 25 νεκρούς και 85 τραυματίες.
  • Η επίθεση περιελάμβανε 496 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 74 πυραύλους, με χαμηλό ποσοστό αναχαίτισης λόγω ελλείψεων σε πυραύλους Patriot.
  • Περίπου 130 κτίρια υπέστησαν ζημιές, μεταξύ αυτών πολυκατοικίες, σταθμός ασθενοφόρων και περιοχή όπου κατοικούν μέλη διπλωματικού προσωπικού της ΕΕ.
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Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μια μεγάλη επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 27 άνθρωποι, σε μια επίθεση που ο δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε ως την «πιο μαζική επίθεση» εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ογδόντα πέντε άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτων Αναγκών της Ουκρανίας. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν και ένας σταθμός ασθενοφόρων.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, η Ουκρανία δέχτηκε επίθεση με 496 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 74 πυραύλους διαφόρων τύπων. Ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ είπε ότι ο αριθμός των βαλλιστικών πυραύλων ήταν ασυνήθιστα υψηλός και το ποσοστό αναχαίτισής τους χαμηλό. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε πυραύλους Patriot τους τελευταίους μήνες.

Το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχτηκε το Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι άκουγαν εκρήξεις επί ώρες και ο αντιαεροπορικός συναγερμός κράτησε περισσότερες από 11 ώρες. Σε μια από τις συνοικίες που επλήγησαν, ένας δημοσιογράφος είπε ότι είδε να ανασύρουν έναν νεκρό από τα χαλάσματα.

Περίπου 130 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές. Τμήματα πολυκατοικιών κατέρρευσαν, ένα κτίριο που στεγάζει ασθενοφόρα χτυπήθηκε όπως επίσης και μια περιοχή όπου κατοικούν μέλη του διπλωματικού προσωπικού της ΕΕ, σύμφωνα με την Καταρίνα Ματέρνοβα, την πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο είπε ότι αυτή ήταν «η μαζικότερη επίθεση» στην πρωτεύουσα από το 2022 και κήρυξε την Παρασκευή «ημέρα πένθους» για την πόλη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, με ανάρτηση στο Telegram, ανέφερε ότι η «μαζική επίθεση» με πυραύλους ακριβείας, μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και άλλες περιοχές. Η Μόσχα λέει ότι οι επιθέσεις ήταν αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Κίεβο ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε ένα διυλιστήριο στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ, ο κυβερνήτης της οποίας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές ενημέρωσαν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επιθέσεις και ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να εντείνει την πίεση στην Ουκρανία για να επιτύχει τους στόχους της, όπως είπε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ζελένσκι: Αναμένει βοήθεια από το ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη χώρα του, επισκέφθηκε μια εννιαώροφη πολυκατοικία που έχει εν μέρει καταστραφεί και επέρριψε ευθύνες στους συμμάχους της Ουκρανίας που δεν την έχουν ακόμη εφοδιάσει με τα αντιαεροπορικά συστήματα τα οποία υποσχέθηκαν.

«Αν οι εταίροι μας είχαν υλοποιήσει τις υποσχέσεις τους εγκαίρως, νομίζω ότι θα είχαμε σώσει περισσότερα σπίτια και ζωές σήμερα», είπε ο Ζελένσκι, που έδειχνε κουρασμένος και εμφανώς ταραγμένος. «Το μόνο που ζητάμε από τους εταίρους μας είναι απλώς να κάνουν αυτά που συμφωνήσαμε. Δεν ζητάμε περισσότερα», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει ότι η χώρα του θα λάβει βοήθεια, σε ό,τι αφορά την αντιαεροπορική άμυνά της, εκ μέρους των Δυτικών συμμάχων της κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα, έπειτα από τις νέες, μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, την περασμένη νύχτα.

«Το ζήτημα της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας πρέπει να περιλαμβάνεται στα κυριότερα αποτελέσματα που αναμένουμε. Υπό την προϋπόθεση, ασφαλώς, ότι το ΝΑΤΟ έχει ακόμη κάποια σημασία για τους συμμάχους», είπε ο Ζελένσκι κατά το καθημερινό διάγγελμά του που μεταδόθηκε μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

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