Φως στο μυστήριο των «εξωγήινων» μεταλλικών σφαιρών σε παραλία της Αυστραλίας - Η «πιθανή πηγή» τους

Η σοβαρή ανησυχία και αναστάτωση που προκάλεσαν στη διάρκεια του σαββατοκύριακου μυστηριώδεις μεταλλικές σφαίρες που ξεβράστηκαν σε παραλία της Αυστραλίας, με πολλούς να κάνουν λόγο για εξωγήινης προέλευσης οδήγησε τη Διαστημική Υπηρεσία της χώρας (ASA) να ασχοληθεί με την υπόθεση.

Η Υπηρεσία υποστηρίζει τώρα ότι «εντόπισε την πιθανή πηγή» των μυστηριωδών έξι μεγάλων σφαιρών που ανακαλύφθηκαν στην παραλία Φόρετ, στο βόρειο Κουίνσλαντ.

? Space Balls Crash Queensland Beach Party! ?



Mysterious metallic spheres just washed up on Forrest Beach in North Queensland… and they’re straight out of a sci-fi movie.



These shiny “space balls” are actually high-tech pressure vessels from a foreign rocket that re-entered… pic.twitter.com/HbsODvrKRj — Dreams N Science (@dreamsNscience) July 6, 2026

Η ASA δήλωσε τη Δευτέρα ότι «φαίνεται να είναι δοχεία πίεσης από ένα όχημα εκτόξευσης στο διάστημα», δηλαδή διαστημικά σκουπίδια.

Ο οργανισμός πρόσθεσε ότι συνεργάζεται με τις διεθνείς αρχές για να επιβεβαιώσει επίσημα το όχημα εκτόξευσης.

Η παραλία τέθηκε υπό αποκλεισμό και η πυροσβεστική υπηρεσία του Κουίνσλαντ κάλεσε όποιο βρει όποιον βρει ύποπτο αντικείμενο στην περιοχή να μην το αγγίξει, αλλά να απομακρυνθεί και να ειδοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Υπήρχαν κάποιες εικασίες στο διαδίκτυο ότι οι σφαίρες ήταν δεξαμενές προωθητικού για διαστημόπλοια και έτσι θα μπορούσαν να περιέχουν υπολειμματικές ποσότητες μιας εξαιρετικά εύφλεκτης ή αντιδραστικής ουσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πληρώματα με προστατευτικές στολές εθεάθησαν να τοποθετούν τις σφαίρες σε βαρέλια hazmat υπό αστυνομική φρουρά.

Σύμφωνα με την τελευταία δήλωση της ASA, «η θέση και τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων συνάδουν με συντρίμμια από ένα ξένο σώμα πυραύλου που πρόσφατα εισήλθε ξανά στην ατμόσφαιρα από την τροχιά».

Δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοια μυστηριώδη αντικείμενα εντοπίζονται στην ακτογραμμή της Αυστραλίας.

Το 2023, η Ινδία επιβεβαίωσε ότι ένας γιγάντιος μεταλλικός θόλος που ξεβράστηκε σε μια παραλία της Δυτικής Αυστραλίας κοντά στο Περθ ήταν από έναν από τους πυραύλους της.

Ένα σφαιρικό αντικείμενο παρόμοιο με αυτά που ανακαλύφθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο βρέθηκε επίσης σε απομακρυσμένα λιβάδια στη Ναμίμπια, στη νότια Αφρική, το 2011.

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