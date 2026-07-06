Βρυξέλλες: Φωτιά σε υπό κατασκευή μουσείο

Snapshot Πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων του υπό κατασκευή μουσείου Kanal στις Βρυξέλλες.

Η φωτιά ξέσπασε στην οροφή της πτέρυγας που θα φιλοξενήσει το κέντρο αρχιτεκτονικής και τέθηκε υπό έλεγχο μετά από περίπου δύο ώρες.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει αδιευκρίνιστη σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Το μουσείο Kanal αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Κέντρο Πομπιντού του Παρισιού και αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά προκάλεσε σήμερα ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων του μελλοντικού μουσείου Kanal στις Βρυξέλλες, το οποίο κατασκευάζεται σε συνεργασία με το Κέντρο Πομπιντού του Παρισιού.

Το νέο μουσείο, ένα από τα πιο φιλόδοξα πολιτιστικά εγχειρήματα στην Ευρώπη, αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες σε μια έκταση 40.000 τ.μ. κατά μήκος του καναλιού που διασχίζει τη βελγική πρωτεύουσα.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα, 19:00 στην Ελλάδα), η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά στην οροφή κτιρίου στις εγκαταστάσεις. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου δυο ώρες αργότερα. Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως η πυρκαγιά ξέσπασε «υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες» σε χώρο ακριβώς κάτω από την οροφή.

Από την πλευρά της, η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε πως η φωτιά εκδηλώθηκε σε οροφή της πτέρυγας όπου θα φιλοξενηθεί το κέντρο αρχιτεκτονικής.

Το νέο κέντρο σύγχρονης τέχνης κατασκευάζεται στον χώρο όπου βρισκόταν ένα εμβληματικό βιομηχανικό κτίριο της δεκαετίας του 1930, πρώην εργοστάσιο και εκθεσιακός χώρος της αυτοκινητοβιομηχανίας Citroën.

Incendie Musée Kanal pic.twitter.com/9cFwtB8sET — Bonnier Floriane (@BonnierF) July 6, 2026

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