«Τι βλέπετε εκεί πάνω που δεν θέλετε να επιστρέψετε;» - Η ερώτηση στον αστροναύτη της Artemis IΙ

Ο Τζέρεμι Χάνσεν, μέλος της ιστορικής αποστολής στη Σελήνη, αποκάλυψε πώς αποχωρεί από την καναδική διαστημική υπηρεσία

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Τι βλέπετε εκεί πάνω που δεν θέλετε να επιστρέψετε;» - Η ερώτηση στον αστροναύτη της Artemis IΙ

Από αριστερά, οι αστροναύτες της αποστολής «Άρτεμις II» της NASA, Τζέρεμι Χάνσεν, Κριστίνα Κοχ, Βίκτορ Γκλόβερ και Ριντ Γουίσμαν, ετοιμάζονται να χτυπήσουν το καμπανάκι κλεισίματος στο Nasdaq MarketSite, στη Νέα Υόρκη (30/4/2026)

AP/Richard Drew
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Τζέρεμι Χάνσεν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία μετά από 17 χρόνια ως αστροναύτης και 32 χρόνια στρατιωτικής θητείας.
  • Ο Χάνσεν συμμετείχε στην ιστορική αποστολή Artemis II, την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη μετά από πάνω από 50 χρόνια.
  • Το πλήρωμα της Artemis II ταξίδεψε μακρύτερα από κάθε άνθρωπο στην ιστορία, σπάζοντας το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13.
  • Ο Χάνσεν είναι ο πρώτος Καναδός και πρώτος μη Αμερικανός αστροναύτης που συμμετείχε σε σεληνιακή αποστολή.
  • Η NASA προετοιμάζει ήδη την επόμενη αποστολή Artemis III για το 2027.
Snapshot powered by AI

Ένα και τέλος. O αστροναύτης της NASA, μέλος της Artemis II, Τζέρεμι Χάνσεν, αποχωρεί μετά από μία και μοναδική ιστορική αποστολή στο διάστημα.

Trump NASA Artemis Moonshot

Ο αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν ακούει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μιλά στους δημοσιογράφους, κατά τη συνάντησή του με τους αστροναύτες της αποστολής «Άρτεμις II» της NASA στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον. (29/4/2026)

AP/Matt Rourke

Μιλώντας για το Χ, είπε: «Σήμερα, μοιράζομαι ένα σημαντικό επόμενο βήμα στο ταξίδι μου.

Αυτόν τον Σεπτέμβριο, μετά από 32 χρόνια στρατιωτικής θητείας και 17 χρόνια ως αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας —με αποκορύφωμα το απίστευτο προνόμιο να πετάξω γύρω από τη Σελήνη με το Artemis II— θα κάνω τη μετάβαση από τον πλήρη ρόλο μου στην CSA.»

Η αποκάλυψη άφησε πολλούς θαυμαστές του άναυδους, πυροδοτώντας στη συνέχεια μία σειρά ερωτημάτων με ένα αρκετά σκοτεινό να τραβάει την προσοχή, όταν χρήστη ρώτησε: «Πολλοί αστροναύτες παραιτούνται από την ενεργό διαστημική υπηρεσία μετά την επιστροφή τους στη Γη. Τι βλέπετε εκεί πάνω που δεν θέλετε να επιστρέψετε;»

Ενώ ο Συνταγματάρχης Χάνσεν έχει πάει στο διάστημα μόνο μία φορά, είναι αστροναύτης από το 2009, όταν επιλέχθηκε μέσω της εκστρατείας στρατολόγησης αστροναυτών της CSA.

Το 2013, συμμετείχε σε μια αποστολή εδώ στη Γη, με την ονομασία πρόγραμμα CAVES, στην οποία έζησε υπόγεια για έξι ημέρες.

Την επόμενη χρονιά, έζησε στον πυθμένα του ωκεανού, στο βιότοπο του Υδροχόου, για επτά ημέρες.

Ωστόσο, μόλις το 2023 επιλέχθηκε τελικά για μια αποστολή στο διάστημα – του ανατέθηκε η θέση του ειδικού αποστολής για το Artemis II, την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη από τις αποστολές Apollo πριν από 50 και πλέον χρόνια.

Από την 1η έως τις 10 Απριλίου, ο Συνταγματάρχης Χάνσεν και οι συνάδελφοί του στο πλήρωμα – Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ – ταξίδεψαν γύρω από τη Σελήνη και πίσω με το διαστημόπλοιο Orion.

Το πλήρωμα έγραψε ιστορία ταξιδεύοντας μακρύτερα από οποιονδήποτε άνθρωπο στην ιστορία, σπάζοντας το ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως το πλήρωμα του Apollo 13.

Ο Συνταγματάρχης Χάνσεν έγινε επίσης ο πρώτος Καναδός και ο πρώτος μη Αμερικανός που συμμετείχε σε σεληνιακή αποστολή.

Ήδη η NASA προετοιμάζει την επόμενη αποστολή Artemis III για το 2027.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από το χτύπημα των 7,5 Ρίχτερ στην Λα Γκουάιρα - Άδειασε πισίνα από την ταλάντωση

13:24ANNOUNCEMENTS

Shell: Εκατό χρόνια διαδρομές

13:21ΥΓΕΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος στις 13 και 14 Ιουλίου

13:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου: Νωρίτερα οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Οριστικές λύσεις στα θέματα αντιπλημμυρικής θωράκισης και της Γλυφάδας»

13:02WHAT THE FACT

Το πιο ιδιαίτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα διεξάγεται στη Φινλανδία - Κουβαλούν τις συζύγους τους μέχρι τον τερματισμό

12:59ΚΟΣΜΟΣ

«Τι βλέπετε εκεί πάνω που δεν θέλετε να επιστρέψετε;» - Η αναπάντεχη ερώτηση στον αστροναύτη της Artemis IΙ που αποχωρεί

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Η «χημεία» Τραμπ - Ερντογάν φέρνει ανατροπή: To χρονικό επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Παραπέμπεται να δικαστεί για 3 κακουργήματα 55χρονη - Κατηγορείται για κακοποίηση και βιασμό διδύμων αδελφών

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Πώς θα πολεμούσε η Ευρώπη χωρίς τις ΗΠΑ - Το εφιαλτικό σενάριο για το τέλος της Νατοϊκής ομπρέλας

12:43ΥΓΕΙΑ

Γυαλιά ηλίου: Ποια είναι η προστασία από την ακτινοβολία ανάλογα με την κατηγορία των φακών

12:38LIFESTYLE

Σάλος με το σχόλιο της Λουπίτα Νιόνγκο κατά του... Ομήρου - «Δείξε λίγο σεβασμό» της σχολιάζουν στα social media

12:33LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έπιασε το κλαδευτήρι για να περιποιηθεί τον κήπο του - «Αγρότης μόνος ψάχνει»

12:30ΥΓΕΙΑ

Γιατί σας τρώει το δέρμα σας ξαφνικά τις νύχτες και πώς να ανακουφιστείτε

12:27LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα «τσιμπάνε» οι ενημερωτικές εκπομπές – Η έκπληξη των επαναλήψεων

12:19WHAT THE FACT

Αρχαίοι λύκοι αποκαλύπτουν μια απροσδόκητη ανθρώπινη σύνδεση

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Νιού Τζέρσεϊ: Οροφή πολυκαταστήματος καταρρέει πάνω στους πελάτες - Δείτε βίντεο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής που παρασύρθηκε από φορτηγάκι την ώρα που έκανε τζόκινγκ

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Συνελήφθη 52χρονος - Άναψε φωτιά σε ψησταριά κι έριξε βεγγαλικά με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς 4

12:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πώς θα μοιάζει η μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στους ημιτελικούς και στον μεγάλο τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν την ύποπτη που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό - Βρέθηκε θαμμένη στο Κίεβο

12:38LIFESTYLE

Σάλος με το σχόλιο της Λουπίτα Νιόνγκο κατά του... Ομήρου - «Δείξε λίγο σεβασμό» της σχολιάζουν στα social media

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Παραπέμπεται να δικαστεί για 3 κακουργήματα 55χρονη - Κατηγορείται για κακοποίηση και βιασμό διδύμων αδελφών

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Σπάρτη: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με το νεκρό ζευγάρι - Η μετωπική με το πυροσβεστικό όχημα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής που παρασύρθηκε από φορτηγάκι την ώρα που έκανε τζόκινγκ

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Γκαμπονέζος μαχαιρώνει χωρίς λόγο 20 φορές τουρίστα στο Μιλάνο - «Το απόλαυσα...»

10:04ΕΥ ΖΗΝ

Το μικρό, ταπεινό ψάρι των ελληνικών θαλασσών με τα μεγάλα οφέλη για οστά και καρδιά

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελέφαντας σκότωσε άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 14 χρόνια μετά και 17 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που σκότωσε τους δύο πρώτους

09:50ΕΛΛΑΔΑ

14χρονος στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται ότι βίασε 15χρονη και βιντεοσκοπούσε την πράξη του

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή εντοπίστηκε 23χρονη βουλγαρικής καταγωγής σε διαμέρισμα στη Νεάπολη

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Η «χημεία» Τραμπ - Ερντογάν φέρνει ανατροπή: To χρονικό επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

09:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Και μπαμ και μπουμ και μπαμ και μπουμ, πάμε για το τέσσερα στα τέσσερα»

09:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια στα προημιτελικά - Το μονοπάτι μέχρι τον τελικό

11:45WHAT THE FACT

Φοβερή ανακάλυψη στην Τουρκία: Αγρότης βρήκε ρωμαϊκό μωσαϊκό 1.700 ετών κάτω από το χωράφι του

09:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες του Βελγίου πανηγύρισαν με χορό... Τραμπ αφού σκόρπισαν τις ΗΠΑ - «Ακυρώστε και αυτό!» - Δείτε βίντεο

12:59ΚΟΣΜΟΣ

«Τι βλέπετε εκεί πάνω που δεν θέλετε να επιστρέψετε;» - Η αναπάντεχη ερώτηση στον αστροναύτη της Artemis IΙ που αποχωρεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ