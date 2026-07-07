«Τι βλέπετε εκεί πάνω που δεν θέλετε να επιστρέψετε;» - Η ερώτηση στον αστροναύτη της Artemis IΙ

Από αριστερά, οι αστροναύτες της αποστολής «Άρτεμις II» της NASA, Τζέρεμι Χάνσεν, Κριστίνα Κοχ, Βίκτορ Γκλόβερ και Ριντ Γουίσμαν, ετοιμάζονται να χτυπήσουν το καμπανάκι κλεισίματος στο Nasdaq MarketSite, στη Νέα Υόρκη (30/4/2026)

Snapshot Ο Τζέρεμι Χάνσεν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία μετά από 17 χρόνια ως αστροναύτης και 32 χρόνια στρατιωτικής θητείας.

Ο Χάνσεν συμμετείχε στην ιστορική αποστολή Artemis II, την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη μετά από πάνω από 50 χρόνια.

Το πλήρωμα της Artemis II ταξίδεψε μακρύτερα από κάθε άνθρωπο στην ιστορία, σπάζοντας το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13.

Ο Χάνσεν είναι ο πρώτος Καναδός και πρώτος μη Αμερικανός αστροναύτης που συμμετείχε σε σεληνιακή αποστολή.

Η NASA προετοιμάζει ήδη την επόμενη αποστολή Artemis III για το 2027. Snapshot powered by AI

Ένα και τέλος. O αστροναύτης της NASA, μέλος της Artemis II, Τζέρεμι Χάνσεν, αποχωρεί μετά από μία και μοναδική ιστορική αποστολή στο διάστημα.

Ο αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν ακούει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μιλά στους δημοσιογράφους, κατά τη συνάντησή του με τους αστροναύτες της αποστολής «Άρτεμις II» της NASA στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον. (29/4/2026) AP/Matt Rourke

Μιλώντας για το Χ, είπε: «Σήμερα, μοιράζομαι ένα σημαντικό επόμενο βήμα στο ταξίδι μου.

Αυτόν τον Σεπτέμβριο, μετά από 32 χρόνια στρατιωτικής θητείας και 17 χρόνια ως αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας —με αποκορύφωμα το απίστευτο προνόμιο να πετάξω γύρω από τη Σελήνη με το Artemis II— θα κάνω τη μετάβαση από τον πλήρη ρόλο μου στην CSA.»

Η αποκάλυψη άφησε πολλούς θαυμαστές του άναυδους, πυροδοτώντας στη συνέχεια μία σειρά ερωτημάτων με ένα αρκετά σκοτεινό να τραβάει την προσοχή, όταν χρήστη ρώτησε: «Πολλοί αστροναύτες παραιτούνται από την ενεργό διαστημική υπηρεσία μετά την επιστροφή τους στη Γη. Τι βλέπετε εκεί πάνω που δεν θέλετε να επιστρέψετε;»

Today, I am sharing a significant next step in my journey. This September, after 32 years of military service and 17 years as a Canadian Space Agency astronaut—culminating in the incredible privilege of flying around the Moon on Artemis II—I will be transitioning from my… — Jeremy R. Hansen (@Astro_Jeremy) July 6, 2026

Ενώ ο Συνταγματάρχης Χάνσεν έχει πάει στο διάστημα μόνο μία φορά, είναι αστροναύτης από το 2009, όταν επιλέχθηκε μέσω της εκστρατείας στρατολόγησης αστροναυτών της CSA.

Το 2013, συμμετείχε σε μια αποστολή εδώ στη Γη, με την ονομασία πρόγραμμα CAVES, στην οποία έζησε υπόγεια για έξι ημέρες.

Την επόμενη χρονιά, έζησε στον πυθμένα του ωκεανού, στο βιότοπο του Υδροχόου, για επτά ημέρες.

Ωστόσο, μόλις το 2023 επιλέχθηκε τελικά για μια αποστολή στο διάστημα – του ανατέθηκε η θέση του ειδικού αποστολής για το Artemis II, την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη από τις αποστολές Apollo πριν από 50 και πλέον χρόνια.

Από την 1η έως τις 10 Απριλίου, ο Συνταγματάρχης Χάνσεν και οι συνάδελφοί του στο πλήρωμα – Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ – ταξίδεψαν γύρω από τη Σελήνη και πίσω με το διαστημόπλοιο Orion.

Το πλήρωμα έγραψε ιστορία ταξιδεύοντας μακρύτερα από οποιονδήποτε άνθρωπο στην ιστορία, σπάζοντας το ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως το πλήρωμα του Apollo 13.

Ο Συνταγματάρχης Χάνσεν έγινε επίσης ο πρώτος Καναδός και ο πρώτος μη Αμερικανός που συμμετείχε σε σεληνιακή αποστολή.

Ήδη η NASA προετοιμάζει την επόμενη αποστολή Artemis III για το 2027.