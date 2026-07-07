Λισαβόνα: Δύο γυναίκες νεκρές και 14 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου σε στάση

Snapshot Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 14 άτομα τραυματίστηκαν, τέσσερις σοβαρά, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην Πορτογαλία.

Το δυστύχημα συνέβη στην Agualva-Cacém του δήμου Σίντρα, σε υπόγεια σήραγγα κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό.

Ο οδηγός του λεωφορείου φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος για αδιευκρίνιστους λόγους.

Στο σημείο βρέθηκε ο δήμαρχος Σίντρα και απέστειλε ομάδα ψυχολόγων για υποστήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Η περιοχή παραμένει μερικώς περιορισμένη λόγω επιχειρήσεων διάσωσης και έρευνας για τα αίτια του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 14 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά, όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς που περίμεναν στη στάση, στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε στην Agualva-Cacém του δήμο Σίντρα, σε υπόγεια σύραγγα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Ο οδηγός του λεωφορείου της Carris Metropolitana, έχασε τον έλεγχο του οχήματος υπό αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους και έπεσε πάνω στη στάση στην οποία βρίσκονταν αρκετά άτομα, στην πλειονότητα εργαζόμενοι.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Το γεγονός σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων και ασθενοφόρα. Οι ομάδες διάσωσης προχώρησαν αμέσως στην ταξινόμηση των θυμάτων, ενώ οι τραυματίες λάμβαναν βοήθεια και προετοιμάζονταν για μεταφορά στο νοσοκομείο. Οι περισσότεροι φέρουν ελαφρά τραύματα, ωστόσο τέσσερα άτομα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι δύο γυναίκες κατέληξαν στο σημείο.

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος της Σίντρα, Μάρκο Αλμέιδα, ο οποίος παρακολούθησε την κατάσταση επί τόπου, ενώ ο δήμος έστειλε μια ομάδα ψυχολόγων για να υποστηρίξει τα θύματα, τα μέλη των οικογενειών και τυχόν πιθανούς μάρτυρες του ατυχήματος. Η παρουσία των αρχών παρέμεινε ενισχυμένη καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος και η περιοχή παρέμεινε μερικώς περιορισμένη λόγω επιχειρήσεων διάσωσης και έρευνας.

Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, αλλά οι αρχικές πληροφορίες δείχνουν απώλεια ελέγχου του οχήματος.

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