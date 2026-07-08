Ινδονησία: Ένα βουνό από σκουπίδια καίγεται εδώ και 8 ημέρες

Snapshot Στην Ινδονησία καίγεται επί οκτώ ημέρες πυρκαγιά σε χωματερή σκουπιδιών Jatiwaringin, που καλύπτει πάνω από 37 στρέμματα και προκαλεί τοξικό καπνό.

Η πυρκαγιά πιστεύεται ότι προκλήθηκε από συσσώρευση μεθανίου κάτω από τα οργανικά απόβλητα, αποτέλεσμα ανεξέλεγκτης διαχείρισης αποβλήτων.

Περισσότεροι από 230 κάτοικοι έχουν εξεταστεί για αναπνευστικά προβλήματα, με 72 να διαγιγνώσκονται με οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Οι αρχές χρησιμοποιούν ελικόπτερα, βυτιοφόρα, μπουλντόζες και drones για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με ελπίδες για έλεγχο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα διερευνήσει τα αίτια και θα αξιολογήσει 390 χώρους υγειονομικής ταφής σε όλη τη χώρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων. Snapshot powered by AI

Η πυρκαγιά στην χωματερή Jatiwaringin, στα περίχωρα της πρωτεύουσας Τζακάρτα, έχει εξαπλωθεί σε περισσότερα από 37 στρέμματα, καλύπτοντας την περιοχή με πυκνό, τοξικό καπνό και εκτοπίζοντας εκατοντάδες κατοίκους της περιοχής. Οι υγειονομικές αρχές έχουν αναφέρει αύξηση των αναπνευστικών νοσημάτων λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και οι πυροσβέστες έχουν στείλει ελικόπτερα, βυτιοφόρα νερού, μπουλντόζες και drones για να σβήσουν την πυρκαγιά.

Υπάρχουν ελπίδες ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές ωστόσο λένε ότι αυτό είναι μόνο ένα σύμπτωμα της αυξανόμενης κρίσης αποβλήτων στην Ινδονησία, περιγράφοντας την πυρκαγιά στον χώρο υγειονομικής ταφής ως «οικολογική καταστροφή που προκύπτει από συστημική αμέλεια».

No signs of slowing down: A massive fire at the Jatiwaringin Landfill in Tangerang Regency, Banten, has torn through 15 hectares of land. The blaze is now entering its second day with thick smoke forcing residents to evacuate.



? Jatiwaringin Landfill, Tangerang, Indonesia. pic.twitter.com/Vd2hAntkWV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 2, 2026

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 30 Ιουνίου, αρχικά από μια μικρή σπίθα η οποία τροφοδοτήθηκε από ισχυρές ριπές ανέμου και εξαπλώθηκε σε διάφορα σημεία - όπως σε περιοχές όπου υπήρχαν πολλά σκουπίδια και σημεία που έχουν αποδειχθεί δύσκολο να φτάσουν οι πυροσβέστες. Την εβδομάδα που ακολούθησε, πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού έχουν κατακλύσει τις γύρω κατοικημένες περιοχές. Μετρήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος δείχνουν ότι η ποιότητα του αέρα γύρω από τον χώρο υγειονομικής ταφής έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα, αν και η ένταση έχει μειωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Μια κάτοικος της περιοχής, η 45χρονη Σαρμάνα, δήλωσε στο BBC ότι τοξικός καπνός πλημμύρισε το σπίτι της, αναγκάζοντάς την να φύγει με το παιδί της. «Ο καπνός ήταν τόσο πυκνός που δεν μπορούσες να δεις τίποτα», θυμήθηκε. «'Ηταν τσουχτερό στη μύτη, σε κάνει να βήχεις και να έχεις καταρροή, και σε κάνει να μην μπορείς να αναπνεύσεις... Αναγκαστήκαμε να φύγουμε από το σπίτι επειδή δεν αντέχαμε άλλο».

Εκατοντάδες άλλοι αναγκάστηκαν να κάνουν το ίδιο, αναζητώντας καταφύγιο σε ένα χώρο που είχε δημιουργήσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η Τοσιγιάνι, 37 ετών, είπε ότι της απαγορεύτηκε να πάει σπίτι επειδή «ο καπνός περιέχει τοξικό αέριο».

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές έχουν μέχρι στιγμής εξετάσει τουλάχιστον 234 κατοίκους που έπασχαν από αναπνευστικά προβλήματα λόγω της πυρκαγιάς. Από αυτούς, 72 διαπιστώθηκε ότι έπασχαν από οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Εν τω μεταξύ, καπνός και εστίες φωτιάς εξακολουθούν να καπνίζουν σε αρκετούς σωρούς σκουπιδιών, ειδικά δυτικά και νότια της χωματερής.

Ο Τζόχαν Νταρμαβάν, διευθυντής Συντονισμού Ελέγχου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης στην Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (BNPB), δήλωσε ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην υγειονομική ταφή απαιτούσαν ειδικό χειρισμό, επειδή η φλόγα δεν ήταν στην επιφάνεια, αλλά μάλλον σιγόκαιγε μέσα στους σωρούς των σκουπιδιών.

Αν και οι αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει την αρχική αιτία της πυρκαγιάς, η ινδονησιακή μη κυβερνητική οργάνωση Φόρουμ για το Περιβάλλον (Walhi) έχει υπονοήσει ότι προκλήθηκε από τη συσσώρευση αερίου μεθανίου από την αποσύνθεση οργανικών αποβλήτων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός ανεξέλεγκτου συστήματος ανοιχτής απόρριψης απορριμμάτων που έχει γίνει ευρέως διαδεδομένο στην Ινδονησία.

«Πρόκειται για μια ωρολογιακή βόμβα συσσωρευμένων προβλημάτων διαχείρισης αποβλήτων που αγνοούνται εδώ και χρόνια χωρίς ουσιαστικές βελτιώσεις», δήλωσε στο BBC Γουάχιου Έκα Στιάβαν, ένας εκπρόσωπος του Walhi.

Σύμφωνα με τον Walhi, η ποσότητα των αποβλήτων που παράγει η Tangerang Regency είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που σχεδιάστηκε για να διαχειριστεί ο χώρος υγειονομικής ταφής Jatiwaringin. «Ο χώρος υγειονομικής ταφής μπορεί να φιλοξενήσει έως και 2.700 τόνους αποβλήτων την ημέρα, αλλά αυτό καλύπτει μόνο το 59% των αποβλήτων στην περιοχή. Πού πάνε τα υπόλοιπα;»

Η απάντηση μπορεί να βρεθεί σε ανοιχτούς χώρους απόρριψης απορριμμάτων σε όλο το Τανγκεράνγκ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών γύρω από τον ίδιο τον χώρο υγειονομικής ταφής, οι οποίες έχουν επιταχύνει την ανάπτυξη επιβλαβών βουνών σκουπιδιών σε απόσταση εκατό μέτρων από τα σπίτια των ανθρώπων.

TPA Jatiwaringin sudah terbakar selama 7 hari, tapi sampai sekarang proses pemadamannya belum benar-benar selesai.



Asapnya masih berdampak ke permukiman warga, sementara kualitas udara di sekitar lokasi, memburuk.



Warga sekitar bahkan merasakan sesak napas dan harus menjalani… pic.twitter.com/5QUnz1FWie — Kompas.com (@kompascom) July 7, 2026

Αυτό είχε προκαλέσει προβλήματα πολύ πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά: οι ντόπιοι που ζούσαν κοντά στο Jatiwaringin., στη δύσοσμη σκιά των ερημικών βουνών του, δήλωσαν στο BBC ότι μαστίζονταν συνεχώς από έντονες οσμές, μύγες και φόβους για κατολισθήσεις. Αλλά η συσσώρευση αερίου μεθανίου, που επιδεινώνεται από τα κύματα καύσωνα και την κλιματική κρίση, μπορεί να μετατρέψει αυτές τις χωματερές σε πυριτιδαποθήκες.

«Μόλις υπάρξει μια μικρή σπίθα ή θερμότητα, το αέριο μεθάνιο κάτω από το βουνό των σκουπιδιών αναφλέγεται αμέσως», εξήγησε ο Γουάχιου. Μεγάλες πυρκαγιές σημειώθηκαν σε διάφορους χώρους υγειονομικής ταφής καθ' όλη τη διάρκεια του 2023. Σε αυτές περιλαμβανόταν η υγειονομική ταφή Sarimukti στην περιοχή Bandung Regency, η οποία έκαψε δεκάδες στρέμματα γης και υπήρχε η υποψία ότι προκλήθηκαν από αποτσίγαρα και συσσώρευση μεθανίου.

Ο Ριζάλ Ιραουάν, αναπληρωτής υπεύθυνος για την επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δασοκομίας της Ινδονησίας, δήλωσε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στον χώρο υγειονομικής ταφής Jatiwaringin μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάσβεσης. Εκτός από αυτό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δασοκομίας θα αξιολογήσει 390 χώρους υγειονομικής ταφής σε όλη την Ινδονησία στις αρχές Αυγούστου του 2026.

Η πυρκαγιά στον χώρο υγειονομικής ταφής Jatiwaringin θα πρέπει να χρησιμεύσει ως έντονη προειδοποίηση προς την κεντρική κυβέρνηση ότι αυτή η κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί με επείγουσες αντιδράσεις ή επιφανειακές λύσεις.

Χωρίς μείωση των αποβλήτων στην πηγή, συνεχή διαλογή και επεξεργασία οργανικών αποβλήτων που μπορεί να αποτρέψει τον σχηματισμό αερίου μεθανίου, θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος περιβαλλοντικών καταστροφών στις χωματερές, είπε.«Σίγουρα θα μπορούσε να πιάσει ξανά φωτιά αν δεν αλλάξει το μοτίβο. Όσο τα οργανικά απόβλητα παραμένουν στοιβαγμένα σε ένα χάος, το μεθάνιο θα συνεχίσει να παράγεται υπόγεια.» «Μόλις ο καιρός ζεστάνει ξανά, να είστε προετοιμασμένοι για περισσότερες πυρκαγιές.»