Reuters: Ο Χέγκσεθ ακύρωσε τη σημερινή συνάντηση με Νετανιάχου για τα F-35

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ δεν θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Reuters: Ο Χέγκσεθ ακύρωσε τη σημερινή συνάντηση με Νετανιάχου για τα F-35
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  • Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τη συζήτηση πώλησης F 35 στην Τουρκία.
  • Η συνάντηση με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς, όπου θα συζητούνταν και το θέμα του Ιράν, ήταν επίσης προγραμματισμένη.
  • Ο Νετανιάχου εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του στην πώληση των F 35 στην Τουρκία, επικαλούμενος ανησυχίες για την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.
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Ο Aμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ακύρωσε μια συνάντηση που είχε προγραμματισθεί για σήμερα με τον Iσραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου,για να συζητήσει την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών αεριωθουμένων F-35 στην Τουρκία δήλωσε ισραηλινή πηγή στο Reuters.

Η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της υπόθεσης, δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί και με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς στη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ και ότι το θέμα του Ιράν θα περιλαμβανόταν επίσης στις συνομιλίες τους.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ δεν είχε κάποιο σχόλιο για τις σχεδιαζόμενες συναντήσεις του Χέγκσεθ.

Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Σε συνέντευξή του χθες, Τρίτη, στο CNN, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αντιτίθεται στην πώληση των F-35 στην Τουρκία και ότι κατέστησε σαφή στον Τραμπ την αντίθεσή του. «Θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο Νετανιάχου στο CNN.

Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, επικρίνει τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία και έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ ότι προσπαθεί να υπονομεύσει την αμερικανοϊρανική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για την οποία μεσολάβησε το Πακιστάν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι θα άρει αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα επειδή το 2019 αγόρασε ρωσικούς πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ επισήμανε επίσης την πρόθεσή του να πωλήσει στη συμμαχική χώρα μαχητικά αεριωθούμενα F-35, μια κίνηση που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ισχυρή αντίσταση στο Κογκρέσο, καθώς και στο Ισραήλ.

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