Χέγκσεθ: Ετοιμάζει επίσκεψη στο Ισραήλ - «Μασάζ» για την πώληση F-35 στην Τουρκία

Snapshot Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επισκέπτεται σήμερα το Ισραήλ για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με την πώληση μαχητικών F 35 στην Τουρκία.

Το Ισραήλ εκφράζει έντονη αντίθεση στην πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F 35 λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και σταθερότητα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτηρίζει την Τουρκία ως δύναμη με επιθετικές φιλοδοξίες που δεν προάγει την ειρήνη. Snapshot powered by AI

Επίσκεψη το Ισραήλ ετοιμάζει σήμερα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, σύμφωνα με δημοσιεύματα του CNN και του Axios.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο σκοπός του ταξιδιού Χέγκσεθ είναι, εν μέρει, να κατευνάσει τις ανησυχίες του Ισραήλ σχετικά με την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Το Τελ Αβίβ έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε χθεσινή συνέντευξη του στο CNN υποστήριξε ότι η Τουρκία έχει «επιθετικές φιλοδοξίες»,. «Αυτή δεν είναι μια δύναμη που συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα», συνέχισε ο Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η χορήγηση F-35 στην Τουρκία θα έχει ως αποτέλεσμα «να ακολουθήσει επιθετικότητα».

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος θα επισκεφθεί το Ισραήλ για πρώτη φορά ως επικεφαλής του Πενταγώνου, αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ.