«Ήταν σαν να την είχαν περικυκλώσει κυνηγόσκυλα»: Η φωτό μαύρης γυναίκας ανάμεσα σε λευκούς

Μια φωτογραφία που αναπαρήχθη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ένα βαγόνι του Μετρό στην Ουάσιγκτον αποτύπωνε ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο: Μια μαύρη γυναίκα ανάμεσα σε μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης, υπέρμαχους της φυλετικής ανωτερότητας των λευκών

Newsbomb

«Ήταν σαν να την είχαν περικυκλώσει κυνηγόσκυλα»: Η φωτό μαύρης γυναίκας ανάμεσα σε λευκούς

Η 33χρονη γυναίκα περικυκλωμένη από μέλη της οργάνωσης Patriot Front

Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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Μια φωτογραφία που τράβηξε φωτογράφος του Reuters, μέσα σε συρμό του Μετρό της Ουάσινγκτον ανήμερα της 4ης Ιουλίου, της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, έγινε πολύ γρήγορα viral σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω των social media και πυροδότησε έντονες αντιδράσεις.

Στην εικόνα διακρίνεται μια μαύρη γυναίκα να κάθεται μόνη της στο συρμό του Μετρό περιστοιχισμένη από μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης Patriot Front που φορούν μάσκες στα πρόσωπα τους για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους.

Τη γυναίκα αναγνώρισε ο αδελφός της, Πολ Μπόουλντινγκ, όταν είδε τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε, πρόκειται για την 33χρονη Μπερνίτα Μπόουλντινγκ, μητέρα δύο παιδιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αδελφή του είχε ενημερώσει συγγενικό της πρόσωπο ότι θα ταξίδευε με το Μετρό προς το Σίλβερ Σπρινγκ. Ωστόσο, καθώς η φωτογραφία έκανε τον γύρο το διαδικτύου η οικογένεια της δεν είχε καμία επικοινωνία μαζί της για πολλές ώρες, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς η Μπερνίτα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας.

«Ήταν σαν να την είχαν περικυκλώσει κυνηγόσκυλα», δήλωσε ο αδελφός της, περιγράφοντας την πρώτη του αντίδραση όταν αντίκρισε τη φωτογραφία.

Η εικόνα σχολιάστηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να τη συγκρίνουν με ιστορικές φωτογραφίες της εποχής του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, ενώ άλλοι τη χρησιμοποίησαν ως σύμβολο καταδίκης του εξτρεμισμού και του ρατσισμού.

https://www.instagram.com/p/DagWqTMn85C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Παράλληλα, αναρτήσεις στο διαδίκτυο αποκάλυψαν την ταυτότητα της γυναίκας και αναφέρθηκαν σε παλαιότερη σύλληψή της. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η υπόθεση εκείνη είχε τελικά απορριφθεί και δεν υπήρξε καταδίκη. Ο αδελφός της υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη σε μια σκοτεινή περίοδο για την αδελφή του, καθώς αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Παραμένει άγνωστο τι ακριβώς συνέβη πριν και μετά τη λήψη της φωτογραφίας, ενώ ούτε η ίδια η Μπερνίτα έχει τοποθετηθεί δημόσια. Η μητέρα της ανέφερε ότι η κόρη της είχε χάσει το κινητό της τηλέφωνο, γεγονός που δυσχέραινε την επικοινωνία μαζί της.

Η αγωνία της οικογένειας έλαβε τέλος όταν η 33χρονη εμφανίστηκε στο σπίτι της μητέρας της το πρωί της Κυριακής, σχεδόν ένα 24ωρο μετά τη διαδρομή με το Μετρό. Όπως ανέφερε η οικογένεια, η φωτογραφία δεν αποτέλεσε θέμα συζήτησης μεταξύ τους.

Ο Πολ Μπόουλντινγκ περιέγραψε την αδελφή του ως έναν ήσυχο αλλά δυναμικό άνθρωπο με μεγάλη καλοσύνη. «Είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς ανθρώπους που γνωρίζω», είπε, προσθέτοντας ότι βλέπει στη φωτογραφία τη δύναμη και την αξιοπρέπειά της απέναντι στις δύσκολες συνθήκες.

Η οικογένεια εκφράζει την ελπίδα ότι η τεράστια δημοσιότητα που έλαβε η εικόνα δεν θα οδηγήσει στη στοχοποίησή της, αλλά θα αποτελέσει αφορμή ώστε η Μπερνίτα να λάβει τη στήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ψυχικής της υγείας.

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