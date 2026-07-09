Αδιανόητο περιστατικό στην Ιαπωνία: Διαφώνησαν και της έραψε τα χείλια με βελόνα και κλωστή

Η δράστιδα της επίθεσης στην Ιαπωνία - Έραψε τα χείλη της συγκατοίκου της

Snapshot Μια 42χρονη γυναίκα στην πόλη Κόγκα της Ιαπωνίας κατήγγειλε ότι της έραψαν τα χείλη με βελόνα και κλωστή από τη συγκάτοικό της.

Το θύμα διέφυγε από το σπίτι και ζήτησε βοήθεια σε γειτονικό κατάστημα κρατώντας ένα χαρτί με τη λέξη «Βοήθεια».

Η 49χρονη συγκάτοικος Μασάι Σακουράι συνελήφθη με την υποψία της επίθεσης μετά τη διαφωνία που είχαν.

Η αστυνομία ερευνά επίσης πληροφορίες για την πιθανή παρουσία τρίτου ατόμου στο σπίτι κατά το περιστατικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 29 Ιουνίου και η σύλληψη έγινε τη Δευτέρα μετά από καταγγελία του θύματος. Snapshot powered by AI

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε πόλη κοντά στο Τόκιο της Ιαπωνίας καθώς μια 42χρονη κατηγορείται πως έραψε τα… χείλια της συγκατοίκου της.

Το θύμα, μια γυναίκα 42 ετών, διέφυγε από το σπίτι που βρίσκεται στην πόλη Κόγκα και κατέφυγε σε γειτονικό κατάστημα, κρατώντας ένα χαρτί στο οποίο είχε γράψει «Βοήθεια», δήλωσε αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αστυνομία της διοικητικής περιφέρειας Ιμπαράκι, όπου βρίσκεται η Κόγκα, στη συνέχεια συνέλαβε την Μασάι Σακουράι, 49 ετών, με την «υποψία της επίθεσης», διευκρίνισε εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας.

Η Σακουράι ζούσε με το θύμα την περίοδο που συνέβη το καταγγελλόμενο περιστατικό, στις 29 Ιουνίου, όταν έραψε «με βελόνα και κλωστή τα χείλια» της συγκατοίκου της, δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η γυναίκα συνελήφθη τη Δευτέρα.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό καθώς και τις μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι και τρίτο πρόσωπο ζούσε στο σπίτι, σύμφωνα με τον αξιωματικό της τοπικής αστυνομίας.

Η ύποπτη «εξοργίστηκε ύστερα από διαφωνία και μου έραψε τα χείλια», είχε δηλώσει στους αστυνομικούς η γυναίκα που τραυματίστηκε, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.