Αλί Χαμενεΐ: Βίντεο δείχνει το καταφύγιο όπου σκοτώθηκε αμέσως μετά τους βομβαρδισμούς

Snapshot Το Ιράν δημοσίευσε για πρώτη φορά βίντεο που δείχνει τη ζημιά στο καταφύγιο του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη μετά από βομβαρδισμούς ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο 86χρονος Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς, ενώ ο γιος του Μοτζτάμπα τραυματίστηκε.

Το βίντεο παρουσιάζει μπάζα, κατεστραμμένες οροφές, σπασμένα δοκάρια και πόρτες στο εσωτερικό του καταφυγίου.

Η σορός του Αλί Χαμενεΐ θα ταφεί στην πόλη Μασχάντ, με τις κηδείες να έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν εμφανίστηκε δημόσια στις τελετές κηδείας, ενώ άλλοι γιοι και συγγενείς συμμετείχαν στο λαϊκό προσκύνημα. Snapshot powered by AI

Στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα της έναρξης του πολέμου στο Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν το καταφύγιο του τότε ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ. Μερικές ώρες μετά επιβεβαιώθηκε ότι ο 86χρονος αγιατολάχ είχε σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς.

Τώρα για πρώτη φορά το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τξν καταστροφή που υπέστη το καταφύγιο του Χαμενεΐ. Το βίντεο δείχνει σωρούς από μπάζα, οροφές που έχουν καταρρεύσει, σπασμένα δοκάρια και κατεστραμμένες πόρτες.

Στα πλάνα φαίνονται συντρίμμια να έχουν καλύψει την αίθουσα «Ιμάμ Χομεϊνί Χουσαινίγια», η οποία βρισκόταν μέσα στο συγκρότημα κατοικιών του ανώτατου ηγέτη και ήταν το σημείο που πραγματοποιούσε συναντήσεις και εκφωνούσε δημόσια κηρύγματα.

Δορυφορικές εικόνες του κατεστραμμένου κτιριακού συγκροτήματος είχαν δημοσιοποιηθεί λίγο μετά την επίθεση. Ωστόσο εικόνες από το εσωτερικό του δόθηκε σήμερα. Η επιλογή της ημέρας δεν φαίνεται να είναι τυχαία καθώς σήμερα η σορός του Αλί Χαμενεΐ θα ταφεί στην πόλη Μασχάντ.

Τον Αλί Χαμενεΐ διαδέχθηκε ο γιος του, Μοτζτάμπα, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε στους ίδιους βομβαρδισμούς. Οι τελετές για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή. Ωστόσο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν εμφανίστηκε δημόσια σε κάποια από αυτές. Στο λαϊκό προσκύνημα της σορού Αλί Χαμενεΐ εμφανίστηκαν άλλοι γιοι και συγγενείς του.