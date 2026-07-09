Ινδονησία: Αγρότης χρησιμοποίησε ως μέσο μεταφοράς ένα... drone - Δείτε βίντεο

Ο επικεφαλής της γεωργικής εταιρείας PT Bina Tani Makmur Jombang, στην οποία εργάζεται ο αγρότης, δήλωσε ότι η ασυνήθιστη αυτή πτήση ήταν απλώς μια «δοκιμή» και ότι συμμετείχαν μόνο εργαζόμενοι που το επιθυμούσαν

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ινδονησία: Αγρότης χρησιμοποίησε ως μέσο μεταφοράς ένα... drone - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Αγρότης στην Ινδονησία χρησιμοποίησε drone ως μέσο μεταφοράς σε δοκιμαστική πτήση 1,5 χιλιομέτρου.
  • Η πτήση πραγματοποιήθηκε από εργαζόμενους που το επιθυμούσαν και ήταν μέρος δοκιμής της γεωργικής εταιρείας PT Bina Tani Makmur Jombang.
  • Το γεωργικό drone έχει ως κύρια λειτουργία τη μεταφορά λιπασμάτων, σπόρων και νερού.
  • Ο υπουργός Γεωργίας της Ινδονησίας χαρακτήρισε την πτήση δημιουργική και αποδέχεται τη χρήση drone για μεταφορά ανθρώπων, εφόσον γίνεται με ασφάλεια.
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Viral έχει γίνει ένας αγρότης από την Ινδονησία που χρησιμοποίησε ως μέσο μεταφοράς ένα... drone.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει τον αγρότη να απογειώνεται από το αγρόκτημά του στην πόλη Τουμπάν του νησιού Ιάβα της Ινδονησίας και να προσγειώνεται με ασφάλεια 1,5 χιλιόμετρο μακριά σε έναν χώρο στάθμευσης.

Δείτε το βίντεο:

Ο επικεφαλής της γεωργικής εταιρείας PT Bina Tani Makmur Jombang, στην οποία εργάζεται ο αγρότης, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η ασυνήθιστη αυτή πτήση ήταν απλώς μια «δοκιμή» και ότι συμμετείχαν μόνο εργαζόμενοι που το επιθυμούσαν.

«Η κύρια λειτουργία του γεωργικού drone είναι η μεταφορά λιπασμάτων, σπόρων και νερού» τόνισε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Γεωργίας της Ινδονησίας, Άμραν Σουλαϊμάν, χαρακτήρισε την πτήση «αρκετά δημιουργική» και δήλωσε ότι η χρήση drone για τη μεταφορά ανθρώπων δεν αποτελεί πρόβλημα — υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται με ασφάλεια.

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