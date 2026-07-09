Γερμανία: Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω καύσωνα σε μία εβδομάδα

Snapshot Στη Γερμανία καταγράφηκαν 5.120 θάνατοι λόγω υψηλών θερμοκρασιών από την αρχή του έτους, με πάνω από 4.000 θανάτους μόνο την εβδομάδα 22-28 Ιουνίου.

Οι περισσότεροι θάνατοι αφορούν άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, κυρίως γυναίκες, και συνδέονται με συνδυασμό καύσωνα και άλλων παθήσεων.

Η Δυτική Ευρώπη βίωσε τον θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ, με μέσο όρο θερμοκρασίας 20,74 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus.

Η Ευρώπη αντιμετώπισε ακραία ζέστη, ξηρασία και αυξημένη δραστηριότητα πυρκαγιών, ιδιαίτερα στην Ιβηρική Χερσόνησο και τη νότια Γαλλία, με αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας σε ανατολικές περιοχές.

Αναμένεται νέο κύμα καύσωνα στη νοτιοδυτική Γερμανία έως τις 14 Ιουλίου, με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς σε περιοχές όπως η Βάδη-Βυρτεμβέργη και το Μόναχο. Snapshot powered by AI

Τους 5.120 νεκρούς εξαιτίας της ζέστης έφτασε η Γερμανία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο «Robert Koch» από την αρχή του έτους.

Μάλιστα, περισσότεροι από 4.000 θάνατοι σημειώθηκαν σε μόλις μία εβδομάδα, την περίοδο 22 έως 28 Ιουνίου, κατά την οποία η θερμοκρασία άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Την περασμένη εβδομάδα, όπου υπήρχαν πάλι κάποιες μέρες με καύσωνα, σημειώθηκαν 800 θάνατοι.

Μόναχο, Γερμανία AP/Matthias Schrader

Ο ερευνητής του Ινστιτούτου RK Ματίας αν ντερ Χάιντεν, απέδωσε αυτούς τους αριθμούς στη μεταβατική φάση που περνάει η χώρα, καθώς οι τόσο υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται για πρώτη φορά στη χώρα. «Η Γερμανία βρίσκεται επί του παρόντος σε μεταβατική φάση. Το γεγονός ότι συμβαίνουν συχνά κύματα καύσωνα είναι κάτι καινούργιο. Ούτε τα κτήριά μας ούτε οι συνήθειές μας έχουν ακόμη προσαρμοστεί καταλλήλως και βλέπουμε τις επιπτώσεις στα στοιχεία των θανάτων», δήλωσε.

Πρόσθεσε παράλληλα ότι οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν ανθρώπους ηλικίας 75 ετών και άνω, ενώ στην πλειονότητα υπάρχει συνδυασμός του καύσωνα με άλλες παθήσεις. Σημείωσε ότι περισσότερες γυναίκες από άνδρες πέθαναν, κυρίως επειδή αποτελούν μεγαλύτερο ποσοστό των πολύ ηλικιωμένων.

Σχεδόν 5.000 θάνατοι στην Ευρώπη σε μία βδομάδα

Οι εθνικές αρχές έχουν αναφέρει περισσότερους από 4.700 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα που ξέσπασε από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Ολλανδία.

Σύμφωνα με το RKI, ο υψηλότερος αριθμός θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη στη Γερμανία την τελευταία δεκαετία καταγράφηκε το 2018 και το 2019, με 8.400 και 6.900 θανάτους αντίστοιχα.

Ρεκόρ θερμοκρασιών τον Ιούνιο στην Ευρώπη

Η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της ΕΕ ανέφερε σε δελτίο που εξέδωσε την Πέμπτη ότι η Δυτική Ευρώπη βίωσε τον θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ, με μέσο όρο 20,74 βαθμούς.

Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί για τη Δυτική Ευρώπη και ο δεύτερος θερμότερος παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου σημειώθηκαν θερμοκρασίες σχεδόν ρεκόρ, οι οποίες οφείλονταν στις υψηλότερες θερμοκρασίες επιφάνειας της θάλασσας που έχουν καταγραφεί ποτέ για τον μήνα, όπως αναφέρει η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus.

Τον μήνα αυτό, η Ευρώπη επλήγη από ακραία ζέστη σε ξηρά και θάλασσα, με μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης να βιώνει θερμοκρασίες ρεκόρ, ενώ θαλάσσιοι καύσωνες σημειώθηκαν σε όλη τη δυτική Μεσόγειο και κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η μηνιαία μέση θερμοκρασία SST (επιφάνεια θάλασσας) ήταν η υψηλότερη για τον Ιούνιο, υπερβαίνοντας το προηγούμενο ρεκόρ που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024 κατά μόλις 0,01ºC, γεγονός που αντανακλά την ανάπτυξη έντονων συνθηκών Ελ Νίνιο στον ισημερινό Ειρηνικό.

Το κύμα καύσωνα που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου ήρθε λίγες μόνο εβδομάδες μετά από ένα ιδιαίτερα έντονο κύμα καύσωνα τον Μάιο, με ένα ακόμη κύμα καύσωνα να αναδύεται στις αρχές Ιουλίου. Το κύμα καύσωνα του Ιουνίου έσπασε τα μηνιαία και όλα τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και συνέβαλε σε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη.

Η Ευρώπη βίωσε επίσης εκτεταμένη ξηρασία που, μαζί με την ακραία ζέστη, συνέβαλε στη δραστηριότητα των πυρκαγιών , ιδιαίτερα στην Ιβηρική Χερσόνησο και τη νότια Γαλλία, και αύξησε τον κίνδυνο ξηρασίας σε περιοχές της ανατολικής Ευρώπης.

«Θερμικός θόλος» πάνω από τη Γερμανία τις επόμενες μέρες

Το ευρωπαϊκό μοντέλο καιρού ECMWF αναμένει έναν νέο θόλο καύσωνα πάνω από την Ευρώπη - και πάνω από τη νοτιοδυτική Γερμανία - για την περίοδο έως τις 14 Ιουλίου.

Αυτή τη φορά οι μετεωρολόγοι, σύμφωνα με το t-online, κάνουν λόγο για ένα «αντικυκλωνικό Ωμέγα», ένα ισχυρό αντικυκλωνικό σύστημα που, πλαισιωμένο από περιοχές χαμηλής πίεσης, μοιάζει στους χάρτες καιρού με το ελληνικό γράμμα Ωμέγα (Ω).

Στη Στουτγάρδη αναμένεται αρχικά να επικρατήσουν κάπως πιο «δροσερές» θερμοκρασίες, στους 26 με 29 βαθμούς, όμως το Σαββατοκύριακο τα θερμόμετρα στη Βάδη-Βυρτεμβέργη θα ξεπεράσουν και πάλι αισθητά τους 30 βαθμούς. Στο Μόναχο ο υδράργυρος αναμένεται να υπερβεί ξανά το όριο των 30 βαθμών μόλις την Κυριακή.

Πιο δροσερή είναι η εικόνα στο Αμβούργο, όπου κατά διαστήματα δεν αποκλείεται και λίγη βροχή και οι θερμοκρασίες θα είναι σαφώς χαμηλότερες. Και στην πρωτεύουσα Βερολίνο, στην έναρξη των σχολικών διακοπών, ο καιρός παραμένει πολύ πιο δροσερός σε σχέση με τα νότια.

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