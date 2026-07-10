Υπάρχει ζωή εκεί έξω, έχουμε εικόνες: Ο επικεφαλής της NASA μόλις επιβεβαίωσε ότι δεν είμαστε μόνοι

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν μίλησε για ανεξήγητες εικόνες που διαθέτει η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ και δεν απέκλεισε τη «μοναδικότητα» των γήινων

Δέσποινα Σοφιανίδου

Υπάρχει ζωή εκεί έξω, έχουμε εικόνες: Ο επικεφαλής της NASA μόλις επιβεβαίωσε ότι δεν είμαστε μόνοι
Φωτογραφία αρχείου απεικονίζει τη σεληνιακή επιφάνεια όπως φαίνεται από το σημείο προσγείωσης του Apollo 12. Αυτή η εικόνα περιλαμβάνει πέντε επισημασμένες περιοχές ενδιαφέροντος, με την ένδειξη "Περιοχή 1" έως "Περιοχή 5"
NASA
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσία διαθέτει ανεξήγητες εικόνες αγνώστων αντικειμένων στο διάστημα.
  • Η NASA δεν έχει βρει αποδείξεις για εξωγήινα διαστημόπλοια ή σώματα που συνετρίβησαν στην Γη.
  • Υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί μικροβιακή ζωή στον Άρη μέσω ανάλυσης δειγμάτων που έχουν συλλεχθεί.
  • Η αναζήτηση εξωγήινης ζωής αποτελεί έναν από τους βασικούς επιστημονικούς στόχους της NASA.
  • Ο Άιζακμαν τόνισε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας δεν πρέπει να περιορίζεται στη Γη και υποστηρίζει την ανθρώπινη εξερεύνηση του διαστήματος.
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Ως ανεξήγητες χαρακτήρισε εικόνες του διαστήματος που έχει καταγράψει και διαθέτει η NASA, ο επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίες, σε μία περίοδο που το ενδιαφέρον για την εξωγήινη ζωή έχει αναζωπυρωθεί, μετά και την αποδέσμευση των σχετικών αρχείων από το Πεντάγωνο.

Ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική διαστημική υπηρεσία διαθέτει εικόνες αγνώστων αντικειμένων που οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εξηγήσουν.

Μιλώντας στο The Jack Gordon Podcast, ο Άιζακμαν είπε ότι ορισμένες εικόνες που συλλέχθηκαν από τη NASA δεν μπορούσαν επί του παρόντος να εξηγηθούν ως κομήτες ή άλλα γνωστά φυσικά φαινόμενα.

«Έχουμε τραβήξει εικόνες... με βάση τα δεδομένα που έχουμε σε αυτές τις εικόνες, δεν ξέρουμε τι είναι», είπε ο Άιζακμαν, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τέτοιο υλικό.

Ο Άιζακμαν, αν και παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά στοιχεία για την απόδειξη εξωγήινων, είπε ότι πιστεύει ότι η ανθρωπότητα θα μπορούσε τελικά να ανακαλύψει ότι η ζωή είναι κοινή σε όλο το σύμπαν,

«Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα στη διάρκεια της ζωής μας ότι ίσως υπάρχει ζωή παντού εκεί έξω και ότι δεν είναι τόσο σπάνια όσο νομίζουμε ότι είναι», είπε.

Η NASA μπορεί να έχει αποδείξεις για εξωγήινη ζωή

Παρά την παραδοχή Άιζακμαν ότι η NASA έχει ανεξήγητες εικόνες από το διάστημα, απέρριψε μια από τις πιο επίμονες θεωρίες συνωμοσίας για τα UFO. Όταν ρωτήθηκε εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακτήσει εξωγήινα διαστημόπλοια ή εξωγήινα σώματα που συνετρίβησαν, είπε ότι δεν είχε δει ποτέ στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ωστόσο, αποκάλυψε ότι η NASA μπορεί να έχει ήδη αποδείξεις για εξωγήινους.

«Έχουμε δείγματα στον Άρη αυτή τη στιγμή. Αν τα φέρουμε πίσω, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δείξουν, κάποια στιγμή, μικροβιακή ζωή τουλάχιστον στον Άρη», είπε.

Η NASA θεωρεί εδώ και καιρό την ανάλυση δειγμάτων του Άρη ως μία από τις καλύτερες ευκαιρίες για να προσδιορίσει εάν ο Κόκκινος Πλανήτης κάποτε φιλοξενούσε κάποιας μορφής ζωή, αν και τα σχέδια για την επιστροφή αυτών των δειγμάτων αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και προκλήσεις χρηματοδότησης.

«Είμαστε μόνοι;»

Ο Άιζακμαν, ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και πολιτικός αστροναύτης που διορίστηκε επικεφαλής της NASA, είπε ότι η αναζήτηση ζωής αλλού παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους επιστημονικούς στόχους της διαστημικής υπηρεσίας.

«Δεν μπορώ να μισήσω το θέμα. Στην πραγματικότητα, είμαι απίστευτα γοητευμένος, γιατί αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε στη NASA, να απαντήσουμε στην ερώτηση: Είμαστε μόνοι;» είπε ο Άιζακμαν.

Υπερασπίστηκε επίσης τη μελλοντική ανθρώπινη εξερεύνηση του διαστήματος, υποστηρίζοντας ότι το μακροπρόθεσμο μέλλον της ανθρωπότητας δεν πρέπει να περιορίζεται στη Γη.

«Δεν πιστεύω ότι είναι το πεπρωμένο μας να παραμείνουμε σε έναν πλανήτη», κατέληξε ο επικεφαλής της NASA.

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