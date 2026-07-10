Το χαμένο σπαθί των Σαμουράι: Εξαφανίστηκε Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Το Honjo Masamune, το θρυλικό σπαθί της Ιαπωνίας, πέρασε από τα χέρια κορυφαίων σαμουράι και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μετά τη συνθηκολόγηση στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Newsbomb

Το χαμένο σπαθί των Σαμουράι: Εξαφανίστηκε Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
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Η μακρά παράδοση της Ιαπωνίας στην κατασκευή σπαθιών οφείλει σε μεγάλο βαθμό την αίγλη της σε έναν δημιουργό του 13ου αιώνα, τον Gorō Nyūdō Masamune (1264–1343 μ.Χ.). Έζησε σε μια εποχή που οι πολεμιστές σαμουράι εδραιώναν την εξουσία τους και θεωρείται από πολλούς ιστορικούς ως ο κορυφαίος σπαθοποιός στην ιστορία της χώρας.

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