Συνελήφθη ο γνωστός Τούρκος μουσικός Χαλούκ Λεβέντ για διαφθορά ως ιδρυτής ΜΚΟ

Στη σύλληψη του ροκ σταρ και ιδρυτή της ΜΚΟ AHBAP (Φίλος), Χαλούκ Λεβέντ προχώρησαν σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου οι τουρκικές αρχές.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από την Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά με στόχο την μη κυβερνητική οργάνωση που έχει ιδρύσει ο μουσικός, η οποία έγινε γνωστή για τη βοήθεια που προσέφερε μετά τον φονικό σεισμό του 2023 στην Τουρκία.

https://www.instagram.com/reel/DaDAx_xIFBl/

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης BirGun και Sozcu, ο 57χρονος σταρ συνελήφθη από την οικονομική αστυνομία στην Προύσα (Μπούρσα), στη βορειοδυτική Τουρκία, μεταξύ άλλων για παραβίαση του νόμου περί σύστασης ενώσεων, ξέπλυμα χρημάτων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ο Λεβέντ θεωρεί τον εαυτό του εκπρόσωπο του ροκ της Ανατολίας, ενός μίγματος τουρκικής φολκ μουσικής και δυτικής ροκ μουσικής και είναι γνωστός σε όλη την Τουρκία όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για το ανθρωπιστικό έργο του.

Haluk Levent, İstanbul'a sevkinden önce sağlık kontrolünden geçirildi.



Hakkında yöneltilen suçlamalar:



— Dernek kanununa muhalefet

— Suç ile elde edilen mal varlığı değerlerini aklama

— Örgüt üyeliği. https://t.co/gP8QiYujbV pic.twitter.com/hlNLd4KK8j — BPT (@bpthaber) July 12, 2026

Ο Χαλούκ Λεβέντ είχε ιδρύσει το 2017 τη μη κυβερνητική οργάνωση AHBAP. Αυτή έγινε γνωστή για το δίκτυο εθελοντών που έχει σε όλη τη χώρα, καθώς και για τη βοήθεια που παρείχε στον πληθυσμό μετά το σεισμό του Φεβρουαρίου 2023, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 53.000 ανθρώπους στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο Χαλούκ Λεβέντ πρόκειται να οδηγηθεί, σε αδιευκρίνιστη ημερομηνία, ενώπιον δικαστή στην Κωνσταντινούπολη.

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