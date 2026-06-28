«Φρένο» στη διαφθορά σε διπλώματα και εξετάσεις οδήγησης – Πλήρης ψηφιοποίηση, τέλος τα «λαδώματα»

Snapshot Προχωρά πλήρης ψηφιοποίηση στις εξετάσεις οδήγησης με κάμερες, μικρόφωνα και QR κωδικούς για την καταγραφή και την ηλεκτρονική παρακολούθηση της διαδικασίας.

Δημιουργήθηκε ενιαίο ψηφιακό σύστημα για τις θεωρητικές εξετάσεις με δυνατότητες ταυτοποίησης και στατιστικής παρακολούθησης για την πρόληψη φαινομένων διαφθοράς.

Λειτουργεί νέα πλατφόρμα καταγγελιών για περιστατικά διαφθοράς στις διαδικασίες έκδοσης διπλωμάτων, με ανώνυμες ή επώνυμες αναφορές και επεξεργασία από αρμόδια όργανα.

Η έκδοση διπλωμάτων και πινακίδων γίνεται πλέον ψηφιακά, με αυτόματη διαδικασία έκδοσης και παρακολούθηση των αιτήσεων, μειώνοντας τις χειρόγραφες διαδικασίες και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο σύστημα αδειών οδήγησης στοχεύει στην εξάλειψη των «λαδώμάτων» και στην αύξηση της αξιοπιστίας και της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πολιτών. Snapshot powered by AI

Από τις ουρές στα γκισέ έως τα ψηφιακά πορτοφόλια στο κινητό, το σύστημα αδειών οδήγησης περνά στη μεγαλύτερη ανατροπή των τελευταίων δεκαετιών. Κάμερες στις εξετάσεις, QR κωδικοί, ηλεκτρονική παρακολούθηση και μία νέα πλατφόρμα καταγγελιών συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου κάθε βήμα καταγράφεται και κάθε «γκρίζα ζώνη» επιχειρείται να εξαφανιστεί. Στόχος είναι η ριζική αλλαγή ενός συστήματος που για χρόνια δεχόταν κριτική για αδιαφάνεια και καθυστερήσεις.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η σταδιακή μετάβαση από τις έγχαρτες διαδικασίες στα ψηφιακά συστήματα βρέθηκαν στον πυρήνα των παρεμβάσεων που δρομολογήθηκαν κατά την περίοδο που την πολιτική ευθύνη του τομέα Μεταφορών είχε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Με αφετηρία την ανάγκη αντιμετώπισης χρόνιων παθογενειών, τέθηκε σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο συνεχίζει να υλοποιείται και να επεκτείνεται από τη σημερινή πολιτική ηγεσία υπό τον νέο αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα.

Συγκεκριμένα, έχει δρομολογηθεί σειρά αλλαγών που αφορούν τον τρόπο έκδοσης των διπλωμάτων οδήγησης με στόχο την εξάλειψη της διαφθοράς, τοποθέτηση καμερών και μικροφώνων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων για πλήρη καταγραφή της διαδικασίας, δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος για τις θεωρητικές δοκιμασίες ενώ ήδη έχει δημιουργηθεί πλατφόρμα για καταγγελίες.

Κάμερες στις πρακτικές εξετάσεις

Σημαντικό σκέλος της μεταρρύθμισης που προωθεί το υπουργείο Μεταφορών, αποτελεί και η ενίσχυση του αδιάβλητου των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών. Το νέο ψηφιακό περιβάλλον προβλέπει την καταγραφή των πρακτικών εξετάσεων και την πλήρη ηλεκτρονική παρακολούθηση της διαδικασίας.

Στόχος είναι κάθε στάδιο να τεκμηριώνεται και να μπορεί να ελεγχθεί, ενισχύοντας την αξιοπιστία του συστήματος και περιορίζοντας τα περιθώρια αμφισβήτησης ή παρεμβάσεων. Προβλέπεται η τοποθέτηση κάμερας αλλά και σύστημα καταγραφής ήχου σε κάθε όχημα εξέτασης σε συνεργασία με τις σχολές οδήγησης ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.

Ο εξεταστής θα σαρώνει μοναδικό QR κωδικό μέσω tablet, ενεργοποιώντας αυτόματα την κάμερα και ταυτοποιώντας το όχημα και έτσι θα ξεκινά η καταγραφή κάθε στιγμιότυπου της εξέτασης. Κάθε καταγραφή αρχειοθετείται με πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψηφίου.

Αδιάβλητο σύστημα εξετάσεων

Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα θεωρητικών εξετάσεων με προηγμένους μηχανισμούς ταυτοποίησης και δυνατότητα στατιστικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων. Η δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων και εντοπισμού αποκλίσεων δημιουργεί για πρώτη φορά εργαλεία εσωτερικού ελέγχου που μπορούν να αναδείξουν ύποπτα μοτίβα και να συμβάλουν προληπτικά στην αντιμετώπιση φαινομένων αδιαφάνειας.

Το νέο σύστημα θεωρητικών εξετάσεων θα συγκεντρώνει όλες τις διαδικασίες σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, επιτρέποντας στις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν πλήρη εικόνα της εξεταστικής διαδικασίας, καλύτερο συντονισμό και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα. Το νέο ψηφιακό σύστημα βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του Ηρακλείου και αναμένεται να επεκταθεί η λειτουργία του και στην υπόλοιπη χώρα.

Μέσω της πλατφόρμας επιχειρείται να υπάρξει «φρένο» στα περιστατικά διαφθοράς, τα γνωστά σε όλους «λαδώματα», για πρώτη φορά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης καταγγελιών. Οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν επώνυμα ή ανώνυμα περιστατικά χρηματισμού, απαιτήσεις για «φακελάκι», αθέμιτες πρακτικές ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Οι καταγγελίες δεν δημοσιοποιούνται ενώ πρόσβαση στα στοιχεία έχει εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Η διαδικασία καταγγελίας

Ο ενδιαφερόμενος που θέλει να υποβάλλει καταγγελία, επισκέπτεται την πλατφόρμα και συμπληρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτή μπορεί να αφορά ζήτηση χρημάτων, έμμεση πίεση από εξεταστές ή σχολές οδηγών, φόβο μη επιτυχίας χωρίς πληρωμή ή άλλες αθέμιτες πρακτικές.

Ο πολίτης καταχωρεί το περιστατικό μέσα από ιδιωτική φόρμα (περιφέρεια, ημερομηνία, εξεταστικό κέντρο, εμπλεκόμενα πρόσωπα κ.ά.). Η καταγγελία μπορεί να γίνει και ανώνυμα. Στη συνέχεια, αξιολογείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και διαβιβάζεται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα για έρευνα.

Τέλος στις χειρόγραφες διαδικασίες

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προχωρά, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πολιτών σε ό,τι αφορά έκδοση διπλώματος, μεταβιβάσεις οχημάτων, ανανεώσεις και επεκτάσεις διπλωμάτων.

Η πρώτη μεγάλη τομή αφορά την καθολική ψηφιοποίηση των συναλλαγών με τις υπηρεσίες Μεταφορών. Αιτήσεις που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν φυσική παρουσία και πολλαπλές επισκέψεις, πλέον διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Μέχρι σήμερα, έχουν διεκπεραιωθεί πάνω από 2,1 εκατ. ψηφιακές αιτήσεις, ενώ, καθημερινά υποβάλλονται περίπου 8.000 νέα αιτήματα.

Η έκδοση αδειών οδήγησης χωρίς μεσάζοντες

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά την αυτόματη έκδοση αδειών οδήγησης μετά την επιτυχή πρακτική εξέταση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ψηφιακά χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Ο νέος οδηγός βλέπει το δίπλωμα στο Gov Wallet σε περίπου μία εβδομάδα και στη συνέχεια παραλαμβάνει την έντυπη άδεια. Ήδη χιλιάδες άδειες έχουν εκδοθεί μέσω του νέου συστήματος, ενώ, περίπου 40.000 εκκρεμείς άδειες από την παλιά διαδικασία εντάσσονται πλέον στο ψηφιακό σύστημα.

Ψηφιακή έκδοση πινακίδων

Αλλάζει και η διαδικασία έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, η οποία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Ο πολίτης ολοκληρώνει ψηφιακά την αίτηση, την επιλογή αριθμού, την πληρωμή και την παραλαβή. Το σύστημα αναθέτει αυτόματα την κατασκευή σε πιστοποιημένο κατασκευαστή και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σε κάθε στάδιο έως την τελική παραλαβή, ενισχύοντας την ιχνηλασιμότητα και τη διαφάνεια.