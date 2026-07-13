Ινδία: Τεράστιος όγκος σκουπιδιών κατέρρευσε πάνω σε ανθρώπους - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Snapshot Τεράστιος όγκος απορριμμάτων κατέρρευσε σε εγκατάσταση αποτέφρωσης σκουπιδιών στην πολιτεία Πούνε της Ινδίας, προκαλώντας τον θάνατο εννιά εργαζομένων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λόγω καταρρακτωδών βροχών που αποσταθεροποίησαν τον όγκο απορριμμάτων και προκάλεσαν δομική ζημιά στο κτίριο.

Από τους 23 εργαζόμενους που θάφτηκαν, εννιά βρέθηκαν νεκροί και τρεις νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Η δραστηριότητα στην εγκατάσταση έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις στην Ινδία επιδεινώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον εννιά εργαζόμενοι έχασαν την ζωή τους σε εγκατάσταση αποτέφρωσης σκουπιδιών στην πολιτεία Πούνε της δυτικής Ινδίας, όταν ένας τεράστιος όγκος απορριμμάτων κατέρρευσε πάνω τους, εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που έχουν πλήξει την περιοχή.

Σύμφωνα με την επιχείρηση που διαχειρίζεται την εγκατάσταση, την Antony Waste Handling Cell, το δυστύχημα έγινε την περασμένη Τετάρτη. Όλα έγιναν όταν ένα «βουνό» από σκουπίδια προορισμένα για καύση με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού, κατέρρευσε σε κτίριο της μονάδας, ενώ βρισκόντουσαν μέσα 23 εργαζόμενοι.

Από τους 23 ανθρώπους που θάφτηκαν ζωντανοί, εννιά ανασύρθηκαν νεκροί, πρόσθεσε η επιχείρηση. Άλλοι τρεις νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Times of India.

84 hours. 9 lives lost.



The final body has been recovered from the Moshi garbage depot tragedy, bringing the death toll to 9. 14 others were injured and are undergoing treatment. Conditions are stable.



A garbage mountain became a mass grave. Pune must never forget. #Moshi #Pune pic.twitter.com/CSmmaKMIFQ — Varad Bhatkhande | Journalist (@VaradBhatkhande) July 12, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δυστύχημα οφειλόταν στις ακατάπαυστες βροχές, οι οποίες αποσταθεροποίησαν όγκο απορριμμάτων εκατομμυρίων τόνων και προκάλεσαν «δομική ζημιά» στο κτίριο.

Η δραστηριότητα στην εγκατάσταση έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι φαινόμενα που πλήττουν συχνά την Ινδία την καλοκαιρινή περίοδο του μουσώνα. Σύμφωνα με ειδικούς, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη χειροτερεύει την ένταση και τη συχνότητά τους.