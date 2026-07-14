Τραμπ: Διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 ετοιμάζει την Πέμπτη

Πρόκειται για πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δείχνουν σχέδια ξένων χωρών 

Ελένη Ευστρατίου

Τραμπ: Διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 ετοιμάζει την Πέμπτη
AP/Alex Brandon
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ θα εκφωνήσει διάγγελμα στις 16 Ιουλίου στις 21:00 ώρα ΗΠΑ, για τις εκλογές του 2020.
  • Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της υπηρεσίας πληροφοριών δείχνουν σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020.
  • Το διάγγελμα γίνεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή με συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ και θα επιβάλουν ποσοστό 20% σε όλα τα μεταφερόμενα φορτία ως αποζημίωση.
  • Παράλληλα, προανήγγειλε σφοδρά πλήγματα κατά του Ιράν τις επόμενες ημέρες και επαναφορά αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την εκφώνηση διαγγέλματος την Πέμπτη 16/7 στις 21:00 (04:00 ώρα Ελλάδος).

Χωρίς να διευκρινίζεται το περιεχόμενο της ομιλίας από τον Λευκό Οίκο, δημοσιογράφος του MS Now ανέφερε, επικαλούμενος δύο μη κατονομαζόμενους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ότι η ομιλία του θα αφορά στις εκλογές του 2020.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της υπηρεσίας πληροφοριών αποδεικνύουν σχέδια ξένων χωρών ώστε να παρέμβουν στις εκλογές εκείνης της χρονιάς.

Σημειώνεται ότι το 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε τις εκλογές από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

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Η ανακοίνωση για το διάγγελμα του Αμερικανού προέδρου έρχεται εν μέσω νέας έξαρσης της έντασης στη Μέση Ανατολή με πυρά εναντίον του Ιράν και πλήγματα της Τεχεράνης σε αμερικανικές βάσεις της περιοχής.

Σε σημερινή του συνέντευξη δήλωσε ότι θα «χτυπήσει σφοδρά» το Ιράν τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ και θα επαναφέρει τον αποκλεισμό στα λιμάνια της χώρας.

«Οι ΗΠΑ θα είναι από εδώ και στο εξής, γνωστές ως "οι φύλακες των Στενών του Ορμούζ", αλλά ως τέτοιες, και για λόγους δικαιοσύνης, θα αποζημιώνονται, με ποσοστό 20% επί όλων των μεταφερόμενων φορτίων, για κάθε κόστος που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της παροχής ασφάλειας και προστασίας σε αυτό το ιδιαίτερα ασταθές τμήμα του κόσμου. Η διαδικασία και η οργάνωση θα ξεκινήσουν αμέσως», ανέφερε.

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