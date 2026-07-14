Τραγωδία στο Πακιστάν: Κατέρρευσε οροφή κτηρίου λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων - 11 νεκροί

Άνθρωποι διέρχονται από έναν δρόμοο οποίος πλημμύρισε λόγω έντονων βροχοπτώσεων, στη Λαχόρη του Πακιστάν, την Κυριακή 3 Αυγούστου 2025.

Snapshot Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Κοχάτ της επαρχίας Κχίμπερ-Πακτούνκβα λόγω κατάρρευσης οροφής από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι παιδιά και γυναίκες, όπως ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στην περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις, κλείσιμο δρόμων και ζημιές σε σπίτια.

Η κυβέρνηση προειδοποίησε τους τουρίστες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο βόρειο Πακιστάν λόγω κινδύνου κατολισθήσεων και πλημμυρών. Snapshot powered by AI

Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο βορειοδυτικό Πακιστάν το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα), όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη στην πόλη Κοχάτ της επαρχίας Κχίμπερ-Πακτούνκβα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης και πολιτικής προστασίας, Μπιλάλ Φαΐζι.

Διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο ανέσυραν 11 σορούς, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών, και τις παρέδωσαν στους συγγενείς τους για ταφή, δήλωσε ο Φαΐζι.

Έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν επίσης την περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν τη Δευτέρα, προκαλώντας κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα να κλείσουν πολλοί δρόμοι και να προκληθούν ζημιές σε σπίτια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η κυβέρνηση συμβούλεψε τους τουρίστες να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στο βόρειο Πακιστάν, λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων και ξαφνικών πλημμυρών.