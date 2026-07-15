Πραξικόπημα 1974: Η Κύπρος τιμά τη μνήμη των πεσόντων – Στις 8:20 ήχησαν σειρήνες σε όλες τις πόλεις

Η Κύπρος τιμά σήμερα τη μνήμη όσων έπεσαν υπερασπιζόμενοι τη Δημοκρατία και τη νομιμότητα κατά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974.

Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από τη μαύρη επέτειο του προδοτικού πραξικοπήματος που εκδηλώθηκε από τη Χούντα των Αθηνών και την ΕΟΚΑ Β, ανοίγοντας τον δρόμο για την τουρκική εισβολή λίγες ημέρες αργότερα.

Ο κυπριακός λαός, η κυβέρνηση, η βουλή και οργανωμένα σύνολα αποτίουν φόρο τιμής στους πεσόντες, ενώ τιμάται η ηρωική αντίσταση των νόμιμων δυνάμεων του κράτους και εκατοντάδων εθελοντών πολιτών που στάθηκαν απέναντι στα τανκς του πραξικοπήματος.

Στις 8:20 το πρωί, την ώρα εκδήλωσης του πραξικοπήματος, ήχησαν σειρήνες σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, σηματοδοτώντας την έναρξη των εκδηλώσεων μνήμης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, παρέστη στο καθιερωμένο μνημόσυνο για τους πεσόντες, το οποίο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Αντίστοιχες εκδηλώσεις διοργανώνουν επίσης πολιτικά κόμματα, δήμοι και οργανώσεις σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η ιστορία του πραξικοπήματος

Το πρωί της 15ης Ιουλίου 1974 κορυφώθηκε η δράση της στρατιωτικής χούντας των Αθηνών και των συνεργατών της στην Κύπρο, της ΕΟΚΑ Β, με στόχο την ανατροπή του εκλεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, και της νόμιμης κυβέρνησης.

Το πραξικόπημα πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «Αλέξανδρος εισήλθε νοσοκομείο». Δύο φάλαγγες αρμάτων μάχης κινήθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο, ενώ ταυτόχρονα δέχθηκαν επίθεση και άλλα νευραλγικά σημεία της Λευκωσίας. Επιθέσεις σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις και χωριά, με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Εκείνο το πρωί, ο Μακάριος βρισκόταν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου υποδεχόταν ομάδα μαθητών από την Αίγυπτο. Με τη βοήθεια συνεργατών του διέφυγε από αφύλακτη έξοδο στη δυτική πλευρά του κτιρίου και κατέφυγε αρχικά στη Μονή Κύκκου και στη συνέχεια στην Πάφο.

Η ψευδής ανακοίνωση του θανάτου του Μακαρίου

Οι πραξικοπηματίες, έχοντας καταλάβει το ΡΙΚ, μετέδιδαν ότι ο Μακάριος ήταν νεκρός και ανακοίνωσαν την ανάληψη της εξουσίας από τον Νίκο Σαμψών.

Ωστόσο, ο Μακάριος ήταν ζωντανός και από αυτοσχέδιο ραδιοσταθμό στην Πάφο απηύθυνε ιστορικό διάγγελμα προς τον κυπριακό λαό, διαψεύδοντας τις ανακοινώσεις της χούντας και καλώντας σε αντίσταση.

Πέντε ημέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου 1974, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, εγκαινιάζοντας μια τραγική περίοδο που άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και τη συνεχιζόμενη κατοχή μεγάλου μέρους του νησιού.