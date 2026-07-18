Μεξικό: Χωρίς νεκρούς μετά τα 7,4 Ρίχτερ - Δύο τραυματίες, ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί

Χωρίς νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές φαίνεται ότι πέρασε ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη νότια ακτή του Μεξικού, κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα

Μεξικό: Χωρίς νεκρούς μετά τα 7,4 Ρίχτερ - Δύο τραυματίες, ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο σεισμός 7,4 Ρίχτερ στη νότια ακτή του Μεξικού προκάλεσε δύο τραυματισμούς και περιορισμένες υλικές ζημιές χωρίς νεκρούς.
  • Οι ζημιές περιορίζονται σε επιφανειακές φθορές σε τοιχοποιίες, χωρίς να επηρεάζεται η στατική επάρκεια των κτιρίων.
  • Μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκαν δεκάδες μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να φτάνει τους 6,5 βαθμούς.
  • Η προειδοποίηση για τσουνάμι ακυρώθηκε, ενώ οι αρχές παρακολουθούν συνεχώς τη σεισμική δραστηριότητα και τις παράκτιες περιοχές.
  • Στη Γουατεμάλα σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις και προληπτικά αναστάλθηκαν τα μαθήματα σε τέσσερις περιοχές χωρίς τραυματισμούς.
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Χωρίς νεκρούς και με περιορισμένες υλικές ζημιές φαίνεται πως πέρασε ο ισχυρός σεισμός που ταρακούνησε τη νότια ακτή του Μεξικού, κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που μετέδωσε το Associated Press, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πολιτεία Τσιάπας, η οποία βρέθηκε κοντά στο επίκεντρο της ισχυρής δόνησης. Μεταξύ των τραυματιών είναι και μια γυναίκα μετανάστρια, η οποία υπέστη κατάγματα όταν, σε κατάσταση πανικού, πήδηξε από κτίριο προκειμένου να απομακρυνθεί μετά τον σεισμό.

Η σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού διατήρησε την εκτίμησή της για μέγεθος 7,4 βαθμών, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) αναθεώρησε το μέγεθος της δόνησης στους 7,3 βαθμούς, προσδιορίζοντας το εστιακό βάθος περίπου στα 15 χιλιόμετρα.

Οι πρώτοι έλεγχοι των αρχών δεν έδειξαν σοβαρές καταστροφές σε κτίρια και βασικές υποδομές. Το Μεξικανικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε ότι τα νοσοκομεία και οι μονάδες υγείας στις νοτιοανατολικές περιοχές λειτουργούν κανονικά. Οι ζημιές που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής αφορούν κυρίως επιφανειακές φθορές σε τοιχοποιίες, χωρίς να έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στη στατική επάρκεια των κτιρίων.

Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή συνεχίζεται, με δεκάδες μετασεισμούς να έχουν καταγραφεί μετά την κύρια δόνηση. Ορισμένοι ξεπέρασαν τα 5 Ρίχτερ, ενώ ο ισχυρότερος μετασεισμός εκτιμήθηκε από τις μεξικανικές αρχές στους 6,5 βαθμούς.

Η προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι έχει πλέον αρθεί, καθώς δεν παρατηρήθηκαν επικίνδυνες μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας. Παρ’ όλα αυτά, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν τη μετασεισμική ακολουθία και την κατάσταση στις ακτές του Ειρηνικού.

Στη γειτονική Γουατεμάλα καταγράφηκαν μικρές κατολισθήσεις, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή θύματα. Οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην αναστολή μαθημάτων σε τέσσερις διοικητικές περιοχές, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι σε οδικό δίκτυο και δημόσια κτίρια.

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την Πόλη του Μεξικού και το Ελ Σαλβαδόρ. Στη μεξικανική πρωτεύουσα, ωστόσο, δεν ενεργοποιήθηκε το σύστημα έγκαιρης σεισμικής προειδοποίησης, καθώς τα αρχικά δεδομένα δεν έδειξαν ότι πληρούνταν τα απαιτούμενα όρια για συναγερμό.

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