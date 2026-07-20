Ουκρανία: Bομβάρδισε την περιοχή της Μόσχας με 400 drones στη «μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου»

Snapshot Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με πάνω από 400 drones στην περιοχή της Μόσχας, με στόχους όπως το Ποντόλσκ, το Ντομοντέντοβο και την Οντίντσοβο, προκαλώντας πυρκαγιές και τραυματισμούς.

Οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν τα περισσότερα drones, με το υπουργείο Άμυνας να αναφέρει 381 καταρρίψεις στη διάρκεια της νύχτας.

Η επίθεση περιλάμβανε πλήγματα σε κόμβους logistics και αποθήκες, με την εταιρεία Wildberries να εκκενώνει προσωρινά το κέντρο της στο Ποντόλσκ.

Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 10 ατόμων σε εμπορικό πλοίο κοντά στην Οδησσό, ενώ η Ουκρανία έχει πλήξει εκατοντάδες ρωσικά πλοία στη Μαύρη και Αζοφική Θάλασσα.

Η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει την Οδησσό και φαίνεται να υιοθετεί τακτικές επιθέσεων με drones, μιμούμενη τις ουκρανικές ενέργειες. Snapshot powered by AI

Πάνω από 400 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την περιφέρεια της Μόσχας, ανακοίνωσαν οι ρωσικές Αρχές διαβεβαιώνοντας πως «τα περισσότερα» καταρρίφθηκαν. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δυνάμεις αεράμυνας και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου απέκρουσαν μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Μόσχας. Οι κύριες συνέπειες καταγράφηκαν στο Ποντόλσκ, το Ντομοντέντοβο και την περιοχή Οντίντσοβο», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Αντρέι Βορομπιόφ, κυβερνήτης της περιοχής της Μόσχας. Ο Βορόμπιοφ είπε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και αρκετές εγκαταστάσεις πολιτικών υποδομών πυρπολήθηκαν και υπέστησαν ζημιές.

«Από τις 20:30 ως τις 05:00, πάνω από 400 εχθρικά drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», ανέφερε επίσης μέσω Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Η Wildberries, η μεγαλύτερη διαδικτυακή εταιρεία λιανικής πώλησης της Ρωσίας- γνωστή ως η Amazon της Ρωσίας- δήλωσε τη Δευτέρα ότι το κέντρο logistics της στην περιοχή Ποντόλσκ εκκενώθηκε προληπτικά, αλλά αργότερα επανέλαβε την κανονική λειτουργία της. Το Σάββατο, ένα κύμα ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσε επτά εργάτες σε αποθήκη της Wildberries και τραυμάτισε δεκάδες άλλους, ενώ μια άλλη επίθεση πυροδότησε πυρκαγιά σε μια αποθήκη πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν 381 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από ρωσικές περιοχές και τη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μια αποθήκη πετρελαίου στο Ποντόλσκ και ένας τεράστιος κόμβος logistics κοντά στο βιομηχανικό συγκρότημα Southern Gates στο αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο της Μόσχας ήταν μεταξύ των επιβεβαιωμένων στόχων.

Τεράστιες πυρκαγιές μαίνονταν γύρω από αυτήν την περιοχή που περιβάλλει τη Μόσχα στο πλαίσιο της επίθεσης από την Ουκρανία Οι επιθέσεις ακολούθησαν την πιο ισχυρή επίθεση βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας κατά του Κιέβου την Κυριακή. Υπήρξαν επίσης αναφορές για διακοπή ρεύματος στην κατεχόμενη από τον Πούτιν Κριμαία μετά από επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

10 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις σε πλοίο στην Οδησσό

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση κοντά στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας-Μπισάου. Το πλοίο φορτωμένο με σιτηρά απέπλευσε την Κυριακή. Στο πλοίο επέβαιναν 17 μέλη πληρώματος - πολίτες της Συρίας και της Ινδίας - καθώς και ένας Ουκρανός. «Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκεσε όλη τη νύχτα. Η πυρκαγιά στο πλοίο τέθηκε υπό έλεγχο. Οκτώ μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην ακτή. Δυστυχώς, 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε η Ουκρανική Αρχή Θαλάσσιων Λιμένων.

Ρωσικές πηγές ισχυρίστηκαν ότι τα πλοία μετέφεραν στρατιωτικό φορτίο ή χρησιμοποιούνταν για την εκτόξευση drones. Η Ρωσία έχει χάσει τουλάχιστον 178 πλοία που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ρωσικά πλήγματα σκότωσαν επίσης ένα 11χρονο κορίτσι που παγιδεύτηκε κάτω από τα ερείπια στη Ζαπορίζια. Δύο γυναίκες συνταξιούχοι, ηλικίας 71 και 72 ετών, έχασαν επίσης τη ζωή τους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ουκρανικές δυνάμεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πλήξει τουλάχιστον 118 πλοία που συνδέονται με τη Ρωσία στη Θάλασσα του Αζόφ και άλλα 54 πλοία στη γειτονική Μαύρη Θάλασσα. Η εκστρατεία έχει ουσιαστικά κλείσει μια σημαντική ρωσική εμπορική διαδρομή που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή σιτηρών και άλλων προϊόντων, καθώς και για στρατιωτικούς σκοπούς. Στόχος του Κιέβου είναι να απομονώσει την Κριμαία.

Η Ρωσία βομβαρδίζει την Οδησσό από την έναρξη της πλήρους εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν το 2022. Τώρα φαίνεται να αντιγράφει τις ουκρανικές τακτικές.