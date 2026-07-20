Ουκρανία: Bομβάρδισε την περιοχή της Μόσχας με 400 drones στη «μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου»

Η Ουκρανία έπληξε την περιοχή της Μόσχας με ένα σμήνος 400 drones σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στον πόλεμο.  

Νατάσα Παυλοπούλου

Ουκρανία: Bομβάρδισε την περιοχή της Μόσχας με 400 drones στη «μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με πάνω από 400 drones στην περιοχή της Μόσχας, με στόχους όπως το Ποντόλσκ, το Ντομοντέντοβο και την Οντίντσοβο, προκαλώντας πυρκαγιές και τραυματισμούς.
  • Οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν τα περισσότερα drones, με το υπουργείο Άμυνας να αναφέρει 381 καταρρίψεις στη διάρκεια της νύχτας.
  • Η επίθεση περιλάμβανε πλήγματα σε κόμβους logistics και αποθήκες, με την εταιρεία Wildberries να εκκενώνει προσωρινά το κέντρο της στο Ποντόλσκ.
  • Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 10 ατόμων σε εμπορικό πλοίο κοντά στην Οδησσό, ενώ η Ουκρανία έχει πλήξει εκατοντάδες ρωσικά πλοία στη Μαύρη και Αζοφική Θάλασσα.
  • Η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει την Οδησσό και φαίνεται να υιοθετεί τακτικές επιθέσεων με drones, μιμούμενη τις ουκρανικές ενέργειες.
Snapshot powered by AI

Πάνω από 400 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την περιφέρεια της Μόσχας, ανακοίνωσαν οι ρωσικές Αρχές διαβεβαιώνοντας πως «τα περισσότερα» καταρρίφθηκαν. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δυνάμεις αεράμυνας και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου απέκρουσαν μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Μόσχας. Οι κύριες συνέπειες καταγράφηκαν στο Ποντόλσκ, το Ντομοντέντοβο και την περιοχή Οντίντσοβο», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Αντρέι Βορομπιόφ, κυβερνήτης της περιοχής της Μόσχας. Ο Βορόμπιοφ είπε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και αρκετές εγκαταστάσεις πολιτικών υποδομών πυρπολήθηκαν και υπέστησαν ζημιές.

«Από τις 20:30 ως τις 05:00, πάνω από 400 εχθρικά drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», ανέφερε επίσης μέσω Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Η Wildberries, η μεγαλύτερη διαδικτυακή εταιρεία λιανικής πώλησης της Ρωσίας- γνωστή ως η Amazon της Ρωσίας- δήλωσε τη Δευτέρα ότι το κέντρο logistics της στην περιοχή Ποντόλσκ εκκενώθηκε προληπτικά, αλλά αργότερα επανέλαβε την κανονική λειτουργία της. Το Σάββατο, ένα κύμα ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσε επτά εργάτες σε αποθήκη της Wildberries και τραυμάτισε δεκάδες άλλους, ενώ μια άλλη επίθεση πυροδότησε πυρκαγιά σε μια αποθήκη πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν 381 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από ρωσικές περιοχές και τη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μια αποθήκη πετρελαίου στο Ποντόλσκ και ένας τεράστιος κόμβος logistics κοντά στο βιομηχανικό συγκρότημα Southern Gates στο αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο της Μόσχας ήταν μεταξύ των επιβεβαιωμένων στόχων.

Τεράστιες πυρκαγιές μαίνονταν γύρω από αυτήν την περιοχή που περιβάλλει τη Μόσχα στο πλαίσιο της επίθεσης από την Ουκρανία Οι επιθέσεις ακολούθησαν την πιο ισχυρή επίθεση βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας κατά του Κιέβου την Κυριακή. Υπήρξαν επίσης αναφορές για διακοπή ρεύματος στην κατεχόμενη από τον Πούτιν Κριμαία μετά από επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

10 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις σε πλοίο στην Οδησσό

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση κοντά στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας-Μπισάου. Το πλοίο φορτωμένο με σιτηρά απέπλευσε την Κυριακή. Στο πλοίο επέβαιναν 17 μέλη πληρώματος - πολίτες της Συρίας και της Ινδίας - καθώς και ένας Ουκρανός. «Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκεσε όλη τη νύχτα. Η πυρκαγιά στο πλοίο τέθηκε υπό έλεγχο. Οκτώ μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην ακτή. Δυστυχώς, 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε η Ουκρανική Αρχή Θαλάσσιων Λιμένων.

Ρωσικές πηγές ισχυρίστηκαν ότι τα πλοία μετέφεραν στρατιωτικό φορτίο ή χρησιμοποιούνταν για την εκτόξευση drones. Η Ρωσία έχει χάσει τουλάχιστον 178 πλοία που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ρωσικά πλήγματα σκότωσαν επίσης ένα 11χρονο κορίτσι που παγιδεύτηκε κάτω από τα ερείπια στη Ζαπορίζια. Δύο γυναίκες συνταξιούχοι, ηλικίας 71 και 72 ετών, έχασαν επίσης τη ζωή τους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ουκρανικές δυνάμεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πλήξει τουλάχιστον 118 πλοία που συνδέονται με τη Ρωσία στη Θάλασσα του Αζόφ και άλλα 54 πλοία στη γειτονική Μαύρη Θάλασσα. Η εκστρατεία έχει ουσιαστικά κλείσει μια σημαντική ρωσική εμπορική διαδρομή που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή σιτηρών και άλλων προϊόντων, καθώς και για στρατιωτικούς σκοπούς. Στόχος του Κιέβου είναι να απομονώσει την Κριμαία.

Η Ρωσία βομβαρδίζει την Οδησσό από την έναρξη της πλήρους εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν το 2022. Τώρα φαίνεται να αντιγράφει τις ουκρανικές τακτικές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:40ΚΟΣΜΟΣ

Καύσιμα: Εκτοξεύτηκαν οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ - Πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρικά πατίνια: Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο – Απαγόρευση χρήσης για κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρός ο ηλικιωμένος που καρφώθηκε σε κάγκελα- Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Που έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Η επίλυση του Κυπριακού, κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε πεδίο μάχης με την αστυνομία μετατράπηκαν οι δρόμοι του Μπουένος Άιρες μετά την ήττα της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Από την Ουγκάντα στη σκηνή του Μουντιάλ - Ποια είναι τα παιδιά που χόρεψαν δίπλα στη Σακίρα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Bομβάρδισε την περιοχή της Μόσχας με 400 drones στη «μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου»

11:58MEETING POINT

Το πολιτικό παζλ της ξαπλώστρας: Ποιοι με ποιους

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Νολανική «αποδόμηση» της Οδύσσειας μας ενόχλησε ή μας δίδαξε τελικά;

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 22χρονη που τραυματίστηκε σε πλοίο προς το Αντίρριο

11:47ΚΟΣΜΟΣ

De Beers: Αναστέλλει για δύο χρόνια τη λειτουργία του μεγαλύτερου ορυχείου διαμαντιών λόγω μείωσης της ζήτησης

11:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική αγκαλιά Μέσι και Γιαμάλ μετά τον τελικό - Παρέδωσε τη «σκυτάλη»

11:45ANNOUNCEMENTS

«Η Ιδέα της Χρονιάς!» του Sébastien Castro στο Θέατρο Βρετάνια

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η ιστορική άδεια μητρότητας μιας δημάρχου «σπάει» τα στερεότυπα - «Να φτιάξουμε μία κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα κάνουν παιδιά»

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

11:37ANNOUNCEMENTS

Safe Nights – Τα νέα απορροφητικά εσώρουχα ενισχυμένης νυχτερινής προστασίας για παιδιά

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ο τελικός του Μουντιάλ έστειλε την ΕΡΤ1 στα ουράνια

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Κυριάκι Βοιωτίας - Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δεύτερο κύμα ζέστης - Από τους 41 στους 30 και ξανά στους... 38!

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

09:28LIFESTYLE

Οι γκάφες των ξένων σχολιαστών στον τελικό του Μουντιάλ - Μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ (Βίντεο)

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Καταγγελίες για πλαστό έρανο - Προσπάθεια να αποσωληνωθεί η 7χρονη

06:52LIFESTYLE

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ενημέρωσης – Σαρωτικές αλλαγές με φόντο τη νέα χρονιά

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

09:56WHAT THE FACT

Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Νολανική «αποδόμηση» της Οδύσσειας μας ενόχλησε ή μας δίδαξε τελικά;

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη-πτώμα σε βαλίτσα: Πέθανε πριν από 7 μέρες, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικο - Όσα γνωρίζουμε για την υπόθεση-θρίλερ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρός 13χρονος στους πανηγυρισμούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Που έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία αλλαγή μετά τον καύσωνα των 100 ωρών - Πότε πέφτει 12 βαθμούς η θερμοκρασία

11:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική αγκαλιά Μέσι και Γιαμάλ μετά τον τελικό - Παρέδωσε τη «σκυτάλη»

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Bομβάρδισε την περιοχή της Μόσχας με 400 drones στη «μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου»

08:16WHAT THE FACT

Χωρίς κλιματισμό ή ανεμιστήρες: Το γιαπωνέζικο κόλπο για να έχετε δροσιά μέσα στον καύσωνα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 22χρονη που τραυματίστηκε σε πλοίο προς το Αντίρριο

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρός ο ηλικιωμένος που καρφώθηκε σε κάγκελα- Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Κυριάκι Βοιωτίας - Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ