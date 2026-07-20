Έκρηξη και πανικός στη Νέα Υόρκη: Άνδρας επιτέθηκε με μολότοφ και πυροτεχνήματα σε κτήριο υπηρεσιών

Snapshot Ένας εμπρηστικός μηχανισμός εξερράγη σήμερα το πρωί έξω από το ομοσπονδιακό κτήριο 26 Federal Plaza στο Lower Manhattan της Νέας Υόρκης.

Ο ύποπτος συνελήφθη επιτόπου και βρέθηκαν στην κατοχή του αεροβόλα όπλα, πυροτεχνήματα, βενζίνη και ένα μανιφέστο με αντικυβερνητικό περιεχόμενο.

Η Μικτή Ομάδα Δίωξης Τρομοκρατίας της Νέας Υόρκης ερευνά το περιστατικό ως πιθανή αντικυβερνητική επίθεση κατά ομοσπονδιακής εγκατάστασης.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά κατά το συμβάν, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, και ένας από αυτούς διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η πόλη θα στηρίξει την έρευνα και δεσμεύτηκε για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο Lower Manhattan της Νέας Υόρκης, όταν ένας εμπρηστικός μηχανισμός εξερράγη έξω από ομοσπονδιακό κτήριο. Όπως ανακοίνωσε το FBI, οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου, ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η Μικτή Ομάδα Δίωξης Τρομοκρατίας της Νέας Υόρκης (JTTF).

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:20 π.μ. (τοπική ώρα) έξω από το κτήριο «26 Federal Plaza», το οποίο στεγάζει δεκάδες δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το FBI, την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), καθώς και την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Ο ήχος της έκρηξης κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες έσπευσαν στα σκαλιά της εισόδου του κτηρίου. Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, εκεί εντοπίστηκε ένας άνδρας που είχε στην κατοχή του ένα τυφέκιο τύπου airsoft, αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα, φωτισμό αλογόνου και ένα κράνος. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε ότι ο δράστης εκτόξευσε πυροτεχνήματα έξω από το κτήριο, περιέλουσε τα σκαλιά με βενζίνη και τους έβαλε φωτιά. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενέβη άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου.

Υπόνοια για αντικυβερνητικό κίνητρο – Βρέθηκε μανιφέστο

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφθείς φέρεται να είναι ακτιβιστής κατά της υπηρεσίας ICE. Μάλιστα, είχε μαζί του ένα μικρό καρότσι στο οποίο αναγραφόταν το σύνθημα «Έξω η ICE από τους δρόμους μας». Ο αξιωματούχος του FBI, Τζέιμς Μπάρνακλ, δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή, η Μικτή Ομάδα Δίωξης Τρομοκρατίας ερευνά το συμβάν ως μια αντικυβερνητική επίθεση εναντίον ομοσπονδιακής εγκατάστασης».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο ύποπτος μετέφερε δύο εξαιρετικά ρεαλιστικά όπλα που προσομοιάζουν με αεροβόλα (BB) ή airsoft. Το ένα εξ αυτών ήταν ένα μακρύ όπλο κρυμμένο μέσα στο καρότσι των αγορών, όπως μετέδωσε το CBS News. Ο αναλυτής θεμάτων επιβολής του νόμου του CBS News, Ρίτσαρντ Εσποζίτο, περιέγραψε τα υλικά αυτά ως «αντικείμενα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε δραστηριότητες τύπου paintball». Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του DHS επιβεβαίωσε ότι μέσα στην τσάντα του άνδρα εντοπίστηκαν δύο αεροβόλα με σφαιρίδια, εμπορικά πυροτεχνήματα καθώς και ένα μανιφέστο. Από την αρχική εξέταση των στοιχείων προκύπτει ότι δεν σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

Τέσσερις ελαφρά τραυματίες – Αντιδράσεις από τον Δήμαρχο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι από το συμβάν τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ ένας από αυτούς διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο. Όπως διευκρινίστηκε, ένας πολίτης εκδοράστηκε ελαφρά από τα πυροτεχνήματα, ενώ ένας υπάλληλος ασφαλείας τραυματίστηκε ελαφρώς κατά την προσπάθεια ακινητοποίησης και σύλληψης του υπόπτου.

Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Η ομάδα μου βρίσκεται σε επικοινωνία με την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) και θα στηρίξουμε την ομοσπονδιακή έρευνα. Η διοίκησή μας θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι κάθε Νεοϋορκέζος είναι ασφαλής στην πόλη του, αποδίδοντας ευθύνες σε όποιον απειλεί αυτή την ασφάλεια».

Λόγω του αποκλεισμού της περιοχής κοντά στις οδούς Worth και Lafayette, η αστυνομία προειδοποίησε τους πολίτες για μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και δυσλειτουργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, απευθύνοντας έκκληση στο κοινό να αποφεύγει τις μετακινήσεις στο συγκεκριμένο σημείο.

*Με πληροφορίες από cbsnews