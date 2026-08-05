Διέξοδος στον αθλητισμό για τη νέα γενιά του Κασμίρ -Κορίτσια πρωταγωνιστούν στις πολεμικές τέχνες

Ανάμεσα στα αθλήματα που γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση βρίσκεται το ταεκβοντό, με ακαδημίες σε ολόκληρο το Κασμίρ να προσελκύουν συνεχώς περισσότερους μαθητές που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην αυτοάμυνα και να διακριθούν σε αγωνιστικό επίπεδο.

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Διέξοδος στον αθλητισμό για τη νέα γενιά του Κασμίρ -Κορίτσια πρωταγωνιστούν στις πολεμικές τέχνες
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  • Από την κατάργηση του Άρθρου 370 το 2019, το Τζαμού και Κασμίρ σημειώνει πρόοδο στον αθλητισμό με βελτίωση υποδομών και αύξηση συμμετοχής νέων, ειδικά κοριτσιών.
  • Το ταεκβοντό αναπτύσσεται σημαντικά στην περιοχή, με ακαδημίες που εκπαιδεύουν κορίτσια στην αυτοάμυνα και τους αγώνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Νεαρές αθλήτριες, όπως η Σεχάρ και η Σάνταφ Ρεχμάν, τονίζουν τη σημασία του ταεκβοντό για την ενδυνάμωση και την αυτοπεποίθηση των γυναικών.
  • Ο προπονητής Σουτζάτ Σαχ εστιάζει στην εκπαίδευση των κοριτσιών και στη διάδοση επαγγελματικών ευκαιριών στον αθλητισμό.
  • Ο αθλητής MMA Ουαΐς Γιακούμπ πέτυχε σημαντική διεθνή νίκη, αναδεικνύοντας το Τζαμού και Κασμίρ ως ανερχόμενο κέντρο μαχητικών αθλημάτων.
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Από την κατάργηση του Άρθρου 370, τον Αύγουστο του 2019, το Τζαμού και Κασμίρ καταγράφει σταθερή πρόοδο στον τομέα του αθλητισμού, με σημαντική ενίσχυση των αθλητικών υποδομών, αύξηση της συμμετοχής των νέων και περισσότερες ευκαιρίες για τους ανερχόμενους αθλητές.

Σε ολόκληρη την επικράτεια, η βελτιωμένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις προπόνησης, προγράμματα εκπαίδευσης και αγωνιστικές διοργανώσεις έχει ενθαρρύνει ολοένα και περισσότερους νέους –ιδιαίτερα κορίτσια– να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, τόσο ως προσωπικό πάθος όσο και ως πιθανή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ανάμεσα στα αθλήματα που γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση βρίσκεται το ταεκβοντό, με ακαδημίες σε ολόκληρο το Κασμίρ να προσελκύουν συνεχώς περισσότερους μαθητές που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην αυτοάμυνα και να διακριθούν σε αγωνιστικό επίπεδο.

Στην Ακαδημία Αθλητισμού Al-Jawad, στο Σριναγκάρ, πολλές νεαρές αθλήτριες προπονούνται επαγγελματικά στο ταεκβοντό, με στόχο να εκπροσωπήσουν το Τζαμού και Κασμίρ αλλά και την Ινδία σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις.

Η Σεχάρ, αθλήτρια του ταεκβοντό που προπονείται στην ακαδημία, δήλωσε ότι το άθλημα έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της.

«Μαθαίνω ταεκβοντό στην Ακαδημία Al-Jawad. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τα κορίτσια και θέλω να χτίσω την καριέρα μου μέσα από αυτό. Εδώ μαθαίνουμε τεχνικές αυτοάμυνας, poomsae, βασικές λακτίσεις και γροθιές», ανέφερε.

«Το ταεκβοντό είναι το πάθος μου και θέλω να αγωνιστώ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προπονούμαι εδώ και δέκα χρόνια και σκοπεύω να συνεχίσω. Αν δουλέψουμε σκληρά, υπάρχει σίγουρα μέλλον σε αυτό το άθλημα. Κάθε κορίτσι θα έπρεπε να ασχοληθεί, γιατί αποτελεί μια εξαιρετική βάση για αυτοάμυνα και προσωπική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η Σάνταφ Ρεχμάν, επίσης αθλήτρια του ταεκβοντό, τόνισε ότι το άθλημα βοηθά τις νέες γυναίκες να γίνουν πιο δυνατές σωματικά και πιο σίγουρες για τον εαυτό τους.

«Ασχολούμαι με το ταεκβοντό εδώ και πολλά χρόνια. Πολλά κορίτσια εξακολουθούν να μην γνωρίζουν αυτό το άθλημα και θέλω να τα ενθαρρύνω να κάνουν το πρώτο βήμα. Στις σημερινές συνθήκες είναι σημαντικό οι γυναίκες να γνωρίζουν τεχνικές αυτοάμυνας. Η προπόνησή μας περιλαμβάνει ενδυνάμωση, poomsae, γροθιές, αποκρούσεις και αγωνιστικό σπάρινγκ», δήλωσε.

«Ο προπονητής μας μάς στηρίζει σε κάθε βήμα και μας δίνει ευκαιρίες να εξελιχθούμε. Το άθλημα προσφέρει πολλές επαγγελματικές προοπτικές, τόσο στην προπονητική όσο και στις διεθνείς διοργανώσεις. Ήδη προετοιμαζόμαστε για να αποκτήσουμε την ιδιότητα του προπονητή και εργαζόμαστε καθημερινά με μεγάλη αφοσίωση», συμπλήρωσε.

Ο Μπιλάλ Άχμεντ, επίσης αθλητής της ακαδημίας, επισήμανε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των κοριτσιών στην αυτοάμυνα, ενώ παράλληλα καλλιεργούνται ταλέντα που μπορούν να διακριθούν σε υψηλό επίπεδο.

«Η βασική μας προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση των κοριτσιών, γιατί η αυτοάμυνα είναι εξαιρετικά σημαντική στη σύγχρονη κοινωνία. Με τη σωστή προπόνηση μπορούν να φτάσουν ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Ο προπονητής μας, Σουτζάτ Σαχ, εργάζεται ακούραστα για να προετοιμάσει τους αθλητές και το όνειρό του είναι να δει κορίτσια από το Κασμίρ να αγωνίζονται σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις», ανέφερε.

Η ανάπτυξη του αθλητισμού στο Τζαμού και Κασμίρ αποτυπώνεται και στις επιτυχίες των αθλητών στα μαχητικά αθλήματα.

Ο αθλητής των Μικτών Πολεμικών Τεχνών (MMA) Ουαΐς Γιακούμπ πέτυχε πρόσφατα τη σημαντικότερη νίκη της επαγγελματικής του καριέρας, επικρατώντας του Βούλγαρου Ντέλιαν Γκεόργκιεφ με τεχνικό νοκ άουτ (TKO) στον πρώτο γύρο, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης BRAVE CF 107, που πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Μετά τη νίκη του, ο Γιακούμπ δήλωσε πως η εκπροσώπηση της Ινδίας στη διεθνή σκηνή αποτελεί τεράστια τιμή.

«Μπαίνεις στην έδρα του αντιπάλου έχοντας στην πλάτη σου τη σημαία της Ινδίας. Το κοινό μπορεί να μη σε χειροκροτήσει. Η αρένα μπορεί να μην είναι δική σου. Όμως όταν εκπροσωπείς τη χώρα σου, ο φόβος δεν έχει θέση. Κάθε μου βήμα είναι αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν σε μένα. Κάθε γύρος τιμά τις θυσίες που έγιναν μακριά από τα φώτα. Κάθε δευτερόλεπτο μέσα στο κλουβί είναι για την Ινδία», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με τη συμμετοχή των νέων να αυξάνεται, τις προπονητικές υποδομές να βελτιώνονται και τις ευκαιρίες συμμετοχής σε αγώνες να πολλαπλασιάζονται, το Τζαμού και Κασμίρ εξελίσσεται σταδιακά σε έναν ανερχόμενο πυρήνα των μαχητικών αθλημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους αθλητές να διακριθούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προωθώντας παράλληλα τη φυσική κατάσταση, την πειθαρχία και την αυτοπεποίθηση.

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