Η Ινδία περνά ένα ιστορικό ενεργειακό σημείο καμπής

Snapshot Για πρώτη φορά, η καθαρή ενέργεια στην Ινδία ξεπερνά σε εγκατεστημένη ισχύ τα ορυκτά καύσιμα, με 331,7 GW έναντι 302 GW.

Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί περίπου το 33% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος και είναι η μεγαλύτερη πηγή καθαρής ενέργειας στη χώρα.

Παρά την αύξηση της καθαρής ενέργειας, ο άνθρακας εξακολουθεί να καλύπτει το 70% της ηλεκτροπαραγωγής λόγω της δυνατότητας λειτουργίας του όλο το 24ωρο.

Η ενεργειακή μετάβαση της Ινδίας βασίζεται στην ταχεία αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και στην παράλληλη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών, χωρίς πλήρη αντικατάσταση του άνθρακα.

Η κύρια πρόκληση είναι η μετατροπή της εγκατεστημένης ισχύος σε πραγματική καθαρή ηλεκτροπαραγωγή μέσω επενδύσεων σε δίκτυα, αποθήκευση και ευέλικτες μονάδες παραγωγής. Snapshot powered by AI

Το ενεργειακό σύστημα της Ινδίας έχει ξεπεράσει ένα όριο που αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που συνήθως παρουσιάζουν τα στοιχεία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ινδία εδώ και χρόνια θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες αγορές ανάπτυξης του άνθρακα παγκοσμίως, και όχι άδικα. Ο άνθρακας εξακολουθεί να καλύπτει περίπου το 70% της ηλεκτροπαραγωγής και παραμένει η ραχοκοκαλιά του ηλεκτρικού δικτύου.

Ωστόσο, μια ματιά στο μείγμα της εγκατεστημένης ισχύος της χώρας δείχνει ότι κάτω από την επιφάνεια βρίσκεται σε εξέλιξη μια βαθιά αλλαγή.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία των Ember και Global Energy Monitor (GEM), οι καθαρές μορφές ενέργειας διαθέτουν πλέον εγκατεστημένη ισχύ 331,7 γιγαβάτ (GW), έναντι 302 GW των ορυκτών καυσίμων.

Αυτό σημαίνει ότι, για πρώτη φορά, η καθαρή ενέργεια κατέχει την πλειοψηφία της εγκατεστημένης ισχύος στο ηλεκτρικό σύστημα της Ινδίας.

Η μεγάλη αντίθεση

Το ορόσημο αυτό δεν σημαίνει ότι η Ινδία έχει μετατραπεί ξαφνικά σε μια «πράσινη» ενεργειακή δύναμη. Κάθε άλλο. Αποκαλύπτει, όμως, μια ολοένα μεγαλύτερη αντίθεση ανάμεσα σε αυτό που η Ινδία χτίζει και σε αυτό που εξακολουθεί να καίει.

Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς τα στοιχεία της ηλεκτροπαραγωγής περιγράφουν το ενεργειακό σύστημα του σήμερα, ενώ τα στοιχεία της εγκατεστημένης ισχύος προσφέρουν μια εικόνα για το ενεργειακό σύστημα του αύριο.

Ο άνθρακας εξακολουθεί να κυριαρχεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή οι μονάδες άνθρακα μπορούν να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο. Αντίθετα, τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες παράγουν ενέργεια μόνο όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Το μείγμα της εγκατεστημένης ισχύος, όμως, δείχνει πού κατευθύνονται τα κεφάλαια, ποιες υποδομές προστίθενται και, τελικά, τι είδους ενεργειακό σύστημα προσπαθεί να οικοδομήσει η Ινδία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ενεργειακή μετάβαση της χώρας φαίνεται πολύ πιο προχωρημένη απ’ όσο εκτιμούν πολλοί παρατηρητές.

Στο επίκεντρο η ηλιακή ενέργεια

Η πιο χαρακτηριστική απόδειξη είναι η ηλιακή ενέργεια. Το 2010, η Ινδία διέθετε μόλις 0,07 GW εγκατεστημένης ηλιακής ισχύος. Σήμερα διαθέτει 211 GW, σύμφωνα με την Ember.

Η ηλιακή ενέργεια αντιπροσωπεύει πλέον περίπου το 33% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος κοινής ωφέλειας, αποτελώντας με διαφορά τη μεγαλύτερη πηγή καθαρής ενέργειας στη χώρα. Η έκταση αυτής της ανάπτυξης είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί. Το σημερινό δυναμικό των φωτοβολταϊκών στην Ινδία είναι σχεδόν όσο και το αντίστοιχο δυναμικό του άνθρακα, το οποίο ανέρχεται σε 254,4 GW.

Μάλιστα, μόνο η εγκατεστημένη ηλιακή ισχύς είναι σήμερα μεγαλύτερη από ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα της Ινδίας πριν από μόλις λίγα χρόνια. Το 2011, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της χώρας ανερχόταν σε 211,4 GW.

Ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι ο ρυθμός των νέων προσθηκών. Από το 2025 έως τα μέσα του 2026, η Ινδία πρόσθεσε 75,5 GW ηλιακής ισχύος, έναντι μόλις 3,8 GW ισχύος από άνθρακα.

Συνολικά, η καθαρή εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε κατά σχεδόν 80 GW την ίδια περίοδο, ενώ η ισχύς από ορυκτά καύσιμα αυξήθηκε μόλις κατά 5,4 GW.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ινδία έχει σταματήσει να κατασκευάζει μονάδες άνθρακα. Αντίθετα, η ισχύς από άνθρακα εξακολουθεί να αυξάνεται και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν προσηλωμένοι στην επέκταση των διαθέσιμων και ελεγχόμενων πηγών ηλεκτροπαραγωγής, προκειμένου να καλυφθεί η ταχύτατα αυξανόμενη ζήτηση.

Η πρόκληση για τη χώρα δεν είναι απλώς να αντικαταστήσει ένα υφιστάμενο ηλεκτρικό σύστημα, αλλά να δημιουργήσει αρκετή νέα παραγωγική ικανότητα ώστε να εξυπηρετήσει μια οικονομία που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Μια διαφορετική αγορά ανάπτυξης

Αυτό είναι που κάνει την ενεργειακή μετάβαση της Ινδίας διαφορετική από εκείνη πολλών ανεπτυγμένων οικονομιών. Στην Ευρώπη, η ενεργειακή μετάβαση έχει σε μεγάλο βαθμό βασιστεί στην αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από καθαρές μορφές ενέργειας.

Στην Ινδία, αντίθετα, η μετάβαση πραγματοποιείται την ίδια στιγμή που η συνολική ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται θεαματικά. Έτσι, ο άνθρακας μπορεί να συνεχίζει να αυξάνεται σε απόλυτους αριθμούς, ακόμη και όταν χάνει έδαφος ως ποσοστό του συνολικού ενεργειακού μείγματος.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν ξεκάθαρα αυτή τη μετατόπιση. Το 2014, ο άνθρακας αντιπροσώπευε σχεδόν το 59% της εγκατεστημένης ισχύος. Το 2026, το ποσοστό του έχει υποχωρήσει στο 40%. Συνολικά, τα ορυκτά καύσιμα έχουν μειώσει τη συμμετοχή τους από σχεδόν τα τρία τέταρτα της εγκατεστημένης ισχύος το 2000 σε λιγότερο από το μισό σήμερα.

Με άλλα λόγια, ο άνθρακας εξακολουθεί να αυξάνεται, αλλά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό.

Η αλλαγή έρχεται σταδιακά — και μετά απότομα

Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη, επειδή τα ενεργειακά συστήματα αλλάζουν αργά και στη συνέχεια μπορούν να αλλάξουν απότομα.

Για μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 2010, οι νέες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιόριζαν σταδιακά την κυριαρχία του άνθρακα, χωρίς όμως να αλλάζουν ριζικά τη δομή του δικτύου. Πλέον, όμως, αρκετά ορόσημα δείχνουν ότι η ισορροπία αρχίζει να μετατοπίζεται.

Το πρώτο ήταν η επικράτηση της ηλιακής ενέργειας έναντι όλων των άλλων καθαρών πηγών. Η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελούσε κάποτε τη ραχοκοκαλιά της μη ορυκτής ηλεκτροπαραγωγής της Ινδίας. Σήμερα, η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών είναι περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από εκείνη τόσο των υδροηλεκτρικών όσο και των αιολικών μονάδων.

Το δεύτερο ορόσημο είναι η δημιουργία πλειοψηφίας καθαρής εγκατεστημένης ισχύος. Η υπέρβαση του ορίου του 50% μπορεί να είναι συμβολική, όμως συνήθως προσελκύει το ενδιαφέρον κυβερνήσεων, επενδυτών και επιχειρήσεων.

Όταν μια κατηγορία τεχνολογιών αποκτά την πρωτοκαθεδρία, οι μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις τείνουν να ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτή την κυριαρχία.

Η επόμενη μεγάλη ανατροπή

Το τρίτο ορόσημο βρίσκεται πλέον μπροστά. Η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών αντιστοιχεί σήμερα περίπου στο 80% της ισχύος των μονάδων άνθρακα.

Με τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης, η ηλιακή ενέργεια θα μπορούσε μέσα στην επόμενη δεκαετία να ξεπεράσει τον άνθρακα ως η μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή εγκατεστημένης ισχύος στην Ινδία. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ισχυρή ψυχολογική αλλαγή, ακόμη και αν ο άνθρακας παρέμενε η μεγαλύτερη πηγή ηλεκτροπαραγωγής. Και αυτό οδηγεί στο επόμενο στάδιο της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

Το επόμενο βήμα

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η Ινδία μπορεί να αναπτύξει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Το έχει ήδη αποδείξει. Η πραγματική πρόκληση είναι να μετατρέψει την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό σημαίνει επενδύσεις σε δίκτυα, γραμμές μεταφοράς, συστήματα αποθήκευσης και ευέλικτες μονάδες παραγωγής που θα μπορούν να εξισορροπούν τις μεγάλες ποσότητες ηλιακής ενέργειας. Η επιτυχία δεν θα μετρηθεί από το πόσα φωτοβολταϊκά πάνελ θα εγκατασταθούν, αλλά από το πόση ηλεκτροπαραγωγή από άνθρακα θα καταφέρουν τελικά να αντικαταστήσουν.

Τα στοιχεία της ηλεκτροπαραγωγής, επομένως, θα συνεχίσουν για αρκετό καιρό ακόμη να παρουσιάζουν την Ινδία ως μια χώρα που βασίζεται στον άνθρακα. Τα στοιχεία όμως της εγκατεστημένης ισχύος λένε ήδη μια διαφορετική ιστορία.

Δείχνουν μια χώρα της οποίας το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος διαμορφώνεται πολύ ταχύτερα απ’ όσο υποδηλώνουν τα στοιχεία της σημερινής ηλεκτροπαραγωγής. Ο άνθρακας μπορεί ακόμη να κυριαρχεί σε αυτό που η Ινδία καίει. Όμως, αν κρίνουμε από αυτό που χτίζει, το κέντρο βάρους του ενεργειακού της τομέα έχει ήδη αρχίσει να μετατοπίζεται.