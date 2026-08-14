Εκρηκτική αύξηση στις τραπεζικές καταθέσεις της Ινδίας - Άγγιξαν επίπεδα-ρεκόρ

Η αύξηση των καταθέσεων αναμένεται να στηρίξει περαιτέρω τις πιστωτικές συνθήκες στην ινδική οικονομία.

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Εκρηκτική αύξηση στις τραπεζικές καταθέσεις της Ινδίας - Άγγιξαν επίπεδα-ρεκόρ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι τραπεζικές καταθέσεις στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 11 τρισ. ρουπίες μέσα σε δεκαπενθήμερο έως τις 31 Ιουλίου, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό 269,4 τρισ. ρουπιών.
  • Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις εισροές δολαρίων μέσω του προγράμματος FCNR για Ινδούς κατοίκους του εξωτερικού και στην επιτάχυνση της μετατροπής δολαρίων σε ρουπίες.
  • Οι καταθέσεις είχαν προηγουμένως μειωθεί κατά 3,87 τρισ. ρουπίες από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου, πριν εφαρμοστούν ειδικά μέτρα της RBI για την προσέλκυση καταθέσεων σε ξένο νόμισμα.
  • Η αύξηση των καταθέσεων αναμένεται να βελτιώσει τις πιστωτικές συνθήκες και να ενισχύσει τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, διευκολύνοντας τη χορήγηση νέων δανείων.
  • Τα μέτρα της RBI και οι εισροές από το πρόγραμμα FCNR υποστηρίζουν την ισχυρή χρηματοδότηση και περιορίζουν την απόκλιση μεταξύ πιστωτικής επέκτασης και καταθέσεων στην οικονομία.
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Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι τραπεζικές καταθέσεις στην Ινδία, φτάνοντας σε επίπεδα-ρεκόρ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας (RBI).

Οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα αυξήθηκαν συνολικά κατά 11 τρισ. ρουπίες, δηλαδή περίπου 115,25 δισ. δολάρια, μέσα σε μόλις τρία δεκαπενθήμερα έως τις 31 Ιουλίου.

Η απότομη άνοδος αποδίδεται κυρίως στις εισροές δολαρίων στις ινδικές τράπεζες μέσω του ειδικού προγράμματος της RBI για καταθέσεις σε ξένο νόμισμα από Ινδούς κατοίκους του εξωτερικού (FCNR).

Από τις εκροές σε ιστορικό υψηλό

Η εξέλιξη έρχεται μετά από μια περίοδο σημαντικής υποχώρησης. Από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου, οι τραπεζικές καταθέσεις είχαν καταγράψει καθαρή μείωση κατά 3,87 τρισ. ρουπίες.

Ωστόσο, τον Ιούνιο η RBI ανακοίνωσε ειδικά παράθυρα ανταλλαγής συναλλάγματος με ευνοϊκούς όρους, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερες καταθέσεις από Ινδούς του εξωτερικού. Παράλληλα, ενθάρρυνε τις τράπεζες και τις κρατικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν φθηνότερη χρηματοδότηση σε δολάρια.

Τα συγκεκριμένα μέτρα φαίνεται πως απέδωσαν, καθώς έως το τέλος Ιουλίου είχαν καταγραφεί εισροές σχεδόν 41 δισ. δολαρίων.

Τα δολάρια μετατρέπονται σε ρουπίες

Τραπεζικές πηγές αποδίδουν την πρόσφατη αύξηση κυρίως στον ταχύτερο ρυθμό μετατροπής των δολαρίων σε ρουπίες.

«Η μετατροπή των δολαρίων σε ρουπίες έχει επιταχυνθεί και αυτός είναι ο βασικός λόγος για την πρόσφατη ενίσχυση των καταθέσεων», ανέφερε trader κρατικής τράπεζας.

Συνολικά, οι καταθέσεις στο ινδικό τραπεζικό σύστημα ανέρχονται πλέον στο ιστορικό υψηλό των 269,4 τρισ. ρουπιών. Από την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, τον Απρίλιο, έχουν αυξηθεί κατά 7,1 τρισ. ρουπίες.

Ενισχύεται η ρευστότητα των τραπεζών

Η αύξηση των καταθέσεων αναμένεται να στηρίξει περαιτέρω τις πιστωτικές συνθήκες στην ινδική οικονομία.

Σύμφωνα με την ICICI Securities Primary Dealership, οι συνθήκες χρηματοδότησης εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ισχυρές, καθώς η αύξηση των καταθέσεων, που καθοδηγείται από τις εισροές μέσω του προγράμματος FCNR, αναμένεται να περιορίσει την απόκλιση μεταξύ πιστωτικής επέκτασης και καταθέσεων.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το ινδικό τραπεζικό σύστημα, καθώς η ενίσχυση των καταθέσεων δημιουργεί μεγαλύτερα περιθώρια για τη χορήγηση νέων δανείων και τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας.

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