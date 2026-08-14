Νέα εποχή για τους σιδηροδρόμους του Μπανγκλαντές: Έφτασε τα πρώτα σύγχρονα βαγόνια από την Ινδία

Snapshot Η Ινδία προμηθεύει το Μπανγκλαντές με 19 νέα σύγχρονα επιβατικά βαγόνια, σηματοδοτώντας την επανέναρξη προμηθειών μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

Η προμήθεια 200 βαγονιών, με κόστος περίπου 1,7 δισ. τάκα, χρηματοδοτείται εν μέρει από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ανατέθηκε στην ινδική κρατική εταιρεία RITES Limited.

Τα νέα βαγόνια διαθέτουν προηγμένα συστήματα ασφαλείας και ανέσεων, όπως προστασία από συγκρούσεις, κάμερες CCTV, και ειδικούς χώρους για βρέφη και προσευχές.

Η ανανέωση του στόλου στοχεύει στην αντικατάσταση παλαιών βαγονιών, βελτίωση υπηρεσιών και ενίσχυση σιδηροδρομικών συνδέσεων, κυρίως στη νοτιοδυτική περιοχή του Μπανγκλαντές.

Η πρώτη αποστολή είναι μέρος ενός ευρύτερου έργου που θα μειώσει την πίεση στον γερασμένο στόλο και θα επιτρέψει την αύξηση δρομολογίων και βαγονιών. Snapshot powered by AI

Η πρώτη παρτίδα 19 νέας γενιάς επιβατικών βαγονιών ευρείας τροχιάς βρίσκεται καθ’ οδόν από την Ινδία προς το Μπανγκλαντές, μέσω της συνοριακής διάβασης Νταρσάνα.

Τα βαγόνια κατασκευάστηκαν στο κρατικό εργοστάσιο Rail Coach Factory (RCF) στην Καπούρταλα του Παντζάμπ και αποτελούν την πρώτη αποστολή στο πλαίσιο της μεγάλης προμήθειας 200 σύγχρονων επιβατικών βαγονιών για τους σιδηροδρόμους του Μπανγκλαντές.

Η άφιξή τους σηματοδοτεί την επανέναρξη των προμηθειών επιβατικών βαγονιών από την Ινδία προς το Μπανγκλαντές, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία.

Επένδυση άνω του 1,7 δισ. τάκα

Η προμήθεια των 200 βαγονιών εντάσσεται σε ένα έργο που ξεκίνησε το 2022, με εκτιμώμενο κόστος 1.704,66 crore τάκα, ενώ περίπου 1.331 crore τάκα αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέσω δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Οι αρχές του Μπανγκλαντές επέλεξαν διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, αντί της απευθείας αγοράς από ινδική κατασκευάστρια εταιρεία. Ανάδοχος αναδείχθηκε η κρατική ινδική RITES Limited, με προσφορά ύψους περίπου 111,26 εκατ. δολαρίων, δηλαδή περίπου 915 crore ρουπίες.

Η σύμβαση μεταξύ των Bangladesh Railway και RITES υπογράφηκε στις 20 Μαΐου 2024 στη Ντάκα. Η αξία της ανήλθε σε περίπου 1.205,54 crore τάκα και το έργο χρηματοδοτείται από κοινού από την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Σύγχρονα βαγόνια με έμφαση στην ασφάλεια

Η πρώτη αποστολή αποτελείται από τρία κλιματιζόμενα βαγόνια ύπνου, τρία κλιματιζόμενα βαγόνια με καθίσματα, 11 μη κλιματιζόμενα βαγόνια με καθίσματα και δύο βαγόνια ηλεκτροδότησης.

Τα νέα βαγόνια βασίζονται στην προηγμένη τεχνολογία LHB και διαθέτουν σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και ανέσεων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν προηγμένα συστήματα προστασίας σε περίπτωση σύγκρουσης, ενισχυμένες οροφές, κάμερες CCTV, ειδικά διαμορφωμένα καθίσματα, χώρους φροντίδας βρεφών και χώρους προσευχής.

Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν με το ηλεκτρικό σύστημα των 415 volt που χρησιμοποιούν οι σιδηρόδρομοι του Μπανγκλαντές.

Η διαδρομή των νέων βαγονιών

Τα βαγόνια ξεκίνησαν από την Καπούρταλα και θα κινηθούν μέσω Ραναγκάτ και Γκεντέ, προτού περάσουν στο έδαφος του Μπανγκλαντές από τη συνοριακή διάβαση Νταρσάνα.

Στη συνέχεια αναμένεται να παραδοθούν στους Bangladesh Railway στο προβλεπόμενο σημείο σιδηροδρομικής διασύνδεσης των δύο χωρών. Πρόκειται, επομένως, για την αξιοποίηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ Ινδίας και Μπανγκλαντές.

Η Ινδία είχε προμηθεύσει τους Bangladesh Railway με 120 επιβατικά βαγόνια την περίοδο 2015-2016. Η νέα αποστολή αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη προμήθεια μετά από σχεδόν δέκα χρόνια.

Στόχος η αντιμετώπιση της έλλειψης βαγονιών

Οι Bangladesh Railway αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια πρόβλημα με τον γερασμένο στόλο επιβατικών βαγονιών. Βασικός στόχος της προμήθειας των 200 νέων βαγονιών είναι η αντικατάσταση των παλαιών, η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες και η ενίσχυση των σιδηροδρομικών συνδέσεων, ιδιαίτερα στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας.

Η ανάγκη είναι μεγάλη, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία των Bangladesh Railway που επικαλούνται δημοσιεύματα, περίπου το 37% των 621 βαγονιών ευρείας τροχιάς του στόλου είχε φτάσει το 2024 στο τέλος της οικονομικά χρήσιμης ζωής του.

Η πρώτη αποστολή των 19 βαγονιών αποτελεί έτσι ένα μικρό μόνο μέρος της συνολικής προμήθειας, αλλά ταυτόχρονα το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του έργου των 200 νέων βαγονιών.

Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων, αναμένεται να μειωθεί η πίεση στον γερασμένο στόλο και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για νέα δρομολόγια ή για την αύξηση του αριθμού των βαγονιών σε υφιστάμενες αμαξοστοιχίες, κυρίως στις γραμμές της νοτιοδυτικής χώρας.