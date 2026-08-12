Ινδία: Μπαίνει στην κούρσα των μαχητικών 6ης γενιάς μέσω του γαλλικού FCAS

Snapshot Η Ινδία ξεκίνησε επίσημες διαδικασίες για συμμετοχή στο γαλλικό πρόγραμμα μαχητικού 6ης γενιάς FCAS, επιλέγοντάς το έναντι του GCAP.

Εφόσον ενταχθεί, η Ινδία θα αποκτήσει πρόσβαση σε τεχνολογίες συνεργασίας επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικού νέφους.

Η Μόνιμη Επιτροπή Άμυνας της Ινδίας ζήτησε αναλυτική έκθεση και χρονοδιάγραμμα για την πορεία της συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η κίνηση αυτή ενισχύει τη γαλλο-ινδική αμυντική συνεργασία, εν μέσω ρήξης Γαλλίας-Γερμανίας στο FCAS, και συνδέεται με συζητήσεις για επιπλέον Rafale και ανάπτυξη κινητήρα για το ινδικό AMCA.

Η συμμετοχή της Ινδίας στο FCAS στοχεύει στην αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της, ανταποκρινόμενη στην ταχεία ανάπτυξη των κινεζικών μαχητικών 6ης γενιάς. Snapshot powered by AI

Η Ινδία ξεκίνησε επίσημες διαδικασίες για τη συμμετοχή της στο πολυεθνικό πρόγραμμα Future Combat Air System (FCAS), το οποίο αφορά την ανάπτυξη μαχητικού αεροσκάφους 6ης γενιάς υπό γαλλική ηγεσία, επιλέγοντας τη γαλλική πρωτοβουλία έναντι του Global Combat Air Programme (GCAP), στο οποίο συμμετέχουν η Ιταλία, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας επιβεβαίωσε ότι έχει «ξεκινήσει συντονισμένες προσπάθειες για την από κοινού συμμετοχή» στο πρόγραμμα, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στο ινδικό Κοινοβούλιο στις αρχές Αυγούστου και το οποίο επικαλούνται ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή της, η Ινδία θα αποκτήσει πρόσβαση, μέσω της αμυντικής της βιομηχανίας, σε προηγμένες τεχνολογίες, μεταξύ άλλων σε τεχνολογίες συνεργασίας επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δικτύωση μέσω υπολογιστικού νέφους.

Η Μόνιμη Επιτροπή Άμυνας του ινδικού Κοινοβουλίου ζήτησε από το υπουργείο Άμυνας να παρουσιάσει στην επόμενη ενημέρωσή του αναλυτική έκθεση για την πορεία των διαδικασιών, καθώς και συγκεκριμένο οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα για την ενδεχόμενη απόκτηση του συστήματος.

Νέα ώθηση στη γαλλο-ινδική αμυντική συνεργασία

Η απόφαση του Νέου Δελχί έρχεται μετά τη ρήξη μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας τον Ιούνιο, με αφορμή διαφωνίες για την κατανομή του έργου στο πλαίσιο του FCAS, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις προδιαγραφές του νέου μαχητικού. Η εξέλιξη αυτή αφήνει το Παρίσι ανοιχτό στην είσοδο νέων διεθνών εταίρων στο πρόγραμμα.

Η πιθανή συμμετοχή της Ινδίας εντάσσεται στη γενικότερη ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων μεταξύ Παρισιού και Νέου Δελχί. Οι δύο χώρες βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις για την απόκτηση 114 επιπλέον μαχητικών Rafale, ενώ εξετάζουν και τη συνεργασία για την ανάπτυξη κινητήρα για το εγχώριο ινδικό πρόγραμμα Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

Γαλλία και Ινδία έχουν, παράλληλα, κοινές επιχειρησιακές ανάγκες σε ό,τι αφορά αεροσκάφη ικανά να επιχειρούν από αεροπλανοφόρα, αλλά και τις δυνατότητες αεροπορικής πυρηνικής αποτροπής. Η Γερμανία, αντίθετα, δεν διαθέτει αεροπλανοφόρα και βασίζεται στις ρυθμίσεις πυρηνικού διαμοιρασμού του ΝΑΤΟ, αντί να διατηρεί ανεξάρτητη αεροπορική πυρηνική ικανότητα.

Στο επίκεντρο η Κίνα

Η επιδίωξη της Ινδίας να αποκτήσει πρόσβαση στην επόμενη γενιά τεχνολογιών αεροπορικού πολέμου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα ενισχύει ταχύτατα τις δικές της δυνατότητες.

Το Πεκίνο διαθέτει ήδη τα stealth μαχητικά J-20 και J-35, ενώ παράλληλα προχωρά στις δοκιμές πρωτοτύπων μαχητικών 6ης γενιάς.

Η ενδεχόμενη ένταξη της Ινδίας στο FCAS θα μπορούσε, επομένως, να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και των τεχνολογικών της δυνατοτήτων, ενώ παράλληλα θα εμβάθυνε περαιτέρω τη στρατηγική και αμυντική συνεργασία της με τη Γαλλία.