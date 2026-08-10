Η «συνταγή» των BRICS για καθολική υγειονομική κάλυψη

Η Ινδία έχει επίσης σημειώσει σημαντική πρόοδο, μέσα από διαρκείς μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις στις υποδομές και αύξηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία

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Η «συνταγή» των BRICS για καθολική υγειονομική κάλυψη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι χώρες των BRICS υιοθέτησαν τη 16η διακήρυξη για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της υγείας με στόχο την καθολική υγειονομική κάλυψη.
  • Οι βασικές προτεραιότητες συνεργασίας περιλαμβάνουν την ψυχική υγεία, την αντιμετώπιση της φυματίωσης, τις πανδημίες, την παραδοσιακή και πυρηνική ιατρική.
  • Η Βραζιλία έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο παρέχοντας δωρεάν υγειονομική περίθαλψη μέσω του Ενοποιημένου Συστήματος Υγείας.
  • Η Ινδία προωθεί την καθολική κάλυψη με μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και το πρόγραμμα Ayushman Bharat, που προσφέρει πρόσβαση σε προηγμένες θεραπείες.
  • Η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει εμπόδια στην εφαρμογή του συστήματος Εθνικής Ασφάλισης Υγείας λόγω χρηματοδοτικών περιορισμών, ελλείψεων προσωπικού και αντιδράσεων του ιδιωτικού τομέα.
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Η υιοθέτηση της 16ης διακήρυξης των υπουργών Υγείας των BRICS, με τη δέσμευση των χωρών του μπλοκ για βαθύτερη συνεργασία στον τομέα της υγείας, αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης δέσμευσής τους να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης (UHC).

Η διακήρυξη εγκρίθηκε από περισσότερους από 70 εκπροσώπους και οργανισμούς-εταίρους κατά την πρόσφατη συνάντηση των υπουργών Υγείας των BRICS, την οποία φιλοξένησε η Ινδία στην Τσαντιγκάρ.

Οι συμμετέχοντες έθεσαν εννέα βασικές προτεραιότητες για συνεργασία, μεταξύ των οποίων η ψυχική υγεία, η αντιμετώπιση της φυματίωσης, η προετοιμασία για μελλοντικές πανδημίες, η παραδοσιακή ιατρική και η ανάπτυξη της πυρηνικής ιατρικής.

Η συμφωνία ενισχύει τη δέσμευση των BRICS στην καθολική υγειονομική κάλυψη, έναν από τους βασικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, διευρύνοντας τη συνεργασία για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες περίθαλψης.

Η Ινδία ζητά περισσότερη συλλογική δράση

Ο υπουργός Υγείας και Οικογενειακής Πρόνοιας της Ινδίας, Τζάγκατ Πράκατς Νάντα, κάλεσε σε ενισχυμένη συλλογική δράση, υπογραμμίζοντας ότι η στενότερη συνεργασία θα μπορούσε να ενδυναμώσει τα δημόσια συστήματα υγείας, να επιταχύνει την ανάπτυξη λύσεων ψηφιακής υγείας και να βελτιώσει την πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες σε όλα τα κράτη-μέλη.

Όπως σημείωσε, η εμπειρία της Ινδίας έχει δείξει ότι τα ανθεκτικά συστήματα υγείας και η ισότιμη πρόσβαση στην περίθαλψη αποτελούν βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τη διακήρυξη χαιρέτισε και ο πρέσβης της Κούβας στην Ινδία, Χουάν Κάρλος Μαρσάν Αγκιλέρα, χαρακτηρίζοντάς την ακόμη μία ένδειξη της αποφασιστικότητας των BRICS να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους και να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας σε ολόκληρο το μπλοκ.

Η Βραζιλία στην πρώτη γραμμή

Παρότι όλα τα μέλη των BRICS μοιράζονται το όραμα για ισότιμη και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, με παράλληλη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για τις φτωχότερες κοινωνικές ομάδες, λίγες χώρες έχουν καταφέρει να πετύχουν πλήρως τον στόχο της καθολικής υγειονομικής κάλυψης.

Μεταξύ των πέντε αρχικών μελών των BRICS, η Βραζιλία έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο, παρέχοντας δωρεάν υγειονομική περίθαλψη σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες μέσω του Ενοποιημένου Συστήματος Υγείας της χώρας.

Η Ρωσία διαθέτει ένα κρατικά υποστηριζόμενο σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης, το οποίο βασίζεται σε ένα εκτεταμένο δημόσιο δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης, ενώ η Κίνα έχει πετύχει σχεδόν καθολική βασική υγειονομική κάλυψη μέσω ασφαλιστικών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το κράτος.

Το μοντέλο της Ινδίας

Η Ινδία έχει επίσης σημειώσει σημαντική πρόοδο, μέσα από διαρκείς μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις στις υποδομές και αύξηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία.

Προγράμματα όπως η Εθνική Αποστολή για την Αγροτική Υγεία έχουν ενισχύσει την πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενώ κρατικά χρηματοδοτούμενα ασφαλιστικά προγράμματα προσφέρουν νοσοκομειακή περίθαλψη σε οικονομικά ευάλωτους πολίτες, σε διαπιστευμένα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.

Κατά τη συνάντηση στην Τσαντιγκάρ, η Ινδία παρουσίασε τα επιτεύγματά της στην παροχή υπηρεσιών υγείας, την ιατρική εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία.

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της κατέχει το πρόγραμμα Ayushman Bharat, ένα από τα μεγαλύτερα κρατικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα υγειονομικής ασφάλισης στον κόσμο. Προσφέρει στους δικαιούχους πρόσβαση σε προηγμένες θεραπείες, μεταξύ άλλων για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, νευροχειρουργική, καρκίνο και μεταμοσχεύσεις οργάνων.

Τα εμπόδια στη Νότια Αφρική

Η Νότια Αφρική προωθεί ένα φιλόδοξο σύστημα Εθνικής Ασφάλισης Υγείας, όμως η εφαρμογή του έχει αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια.

Μεταξύ αυτών είναι οι περιορισμένες χρηματοδοτικές δυνατότητες, οι ελλείψεις σε επαγγελματίες υγείας, οι ανεπαρκείς υποδομές, οι νομικές προσφυγές σχετικά με τη συνταγματικότητα της νομοθεσίας, αλλά και η αντίδραση τμημάτων του ιδιωτικού τομέα υγείας, που εκφράζουν ανησυχίες για το μέλλον των ιδιωτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Συνεργασία για ανθεκτικά συστήματα υγείας

Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε χώρα, τα μέλη των BRICS παραμένουν προσηλωμένα στην προσπάθεια επίτευξης καθολικής υγειονομικής κάλυψης. Για να γίνει αυτό, όμως, απαιτούνται σταθερή πολιτική βούληση και μεγαλύτερες επενδύσεις.

Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει επισημάνει ότι, παρότι η μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα των αρχικών χωρών των BRICS, οι δαπάνες για την υγεία παραμένουν σχετικά περιορισμένες.

Η διακήρυξη των BRICS αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας σε στοχευμένους τομείς, από την αντιμετώπιση ασθενειών και την ψηφιακή υγεία έως την ιατρική έρευνα, την παραδοσιακή ιατρική και την προετοιμασία για πανδημίες.

Ενώνοντας τεχνογνωσία, εμπειρία και πόρους, οι BRICS επιχειρούν να θέσουν τις βάσεις για ένα σύστημα υγείας πιο προσβάσιμο, πιο οικονομικά προσιτό και πιο ανθεκτικό για δισεκατομμύρια ανθρώπους στον παγκόσμιο Νότο.

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