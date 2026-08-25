Σάλος στην Γερμανία με υποψήφια της CDU: Εμφανίζεται σε προεκλογική αφίσα με κολιέ... «MILF»

Ο λόγος για την 38χρονη Κορίνα Γιόνταϊτ, υποψήφια στις δημοτικές εκλογές στο Βιλντεσχάουζεν της Κάτω Σαξονίας

Μίλτος Τσεκούρας

Σάλος στην Γερμανία με υποψήφια της CDU: Εμφανίζεται σε προεκλογική αφίσα με κολιέ... «MILF»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κορίνα Γιόνταϊτ, υποψήφια της CDU στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας, εμφανίζεται σε προεκλογική αφίσα με κολιέ που γράφει «MILF».
  • Το ακρωνύμιο «MILF» έχει σεξουαλικό και πορνογραφικό περιεχόμενο, ωστόσο η Γιόνταϊτ το θεωρεί σύμβολο αυτονομίας και δυναμισμού.
  • Η υποψήφια έχει τη στήριξη του κόμματός της παρά τις αντιδράσεις που χαρακτηρίζουν την κίνησή της προκλητική ή ντροπιαστική.
  • Η αφίσα προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από θετικά σχόλια μέχρι κατηγορίες για αναζήτηση δημοσιότητας.
  • Δεν έχει υπάρξει επίσημη δημόσια τοποθέτηση από πολιτικά πρόσωπα σχετικά με το θέμα.
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Σάλος έχει προκληθεί στην Γερμανία με μία προεκλογική αφίσα που απεικονίζει μία υποψήφια του γερμανικού κόμματος «Χριστιανοδημοκρατική Ένωση» (CDU) να φορά ένα απρεπές... κολιέ.

Ο λόγος για την 38χρονη Κορίνα Γιόνταϊτ, υποψήφια στις δημοτικές εκλογές στο Βιλντεσχάουζεν της Κάτω Σαξονίας, η οποία εμφανίζεται σε προεκλογικές της αφίσες φορώντας μια χρυσή αλυσίδα που φέρει τη λέξη «MILF».

Ωστόσο, σύμφωνα με το Deutche Welle, η επιλογή της αλυσίδας για τη Γιόνταϊτ δεν ήταν τυχαία.

Πρόκειται για αγγλικό ακρωνύμιο φράσης που χρησιμοποιείται κυρίως σε πορνογραφικό πλαίσιο για μια ώριμη γυναίκα που θεωρείται σεξουαλικά ελκυστική. Η ίδια παραδέχεται ότι πρόκειται για μία «προκλητική» κίνηση, υποστηρίζει, ωστόσο, ότι για την ίδια ο όρος συμβολίζει την αυτονομία και τον δυναμισμό. Δηλώνει επίσης ότι κατανοεί και τη λογική εκείνων που διαφωνούν με την κίνησή της, αλλά, όπως λέει, έχει τη στήριξη του κόμματός της.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η αφίσα τράβηξε την προσοχή πολλών χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά οι αντιδράσεις φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό θετικές, με ορισμένους να επαινούν τη Γιόνταϊτ επειδή δεν «αλλάζει την προσωπικότητά της».

Ωστόσο, άλλοι χρήστες χαρακτήρισαν την κίνησή της να φωτογραφηθεί με το κολιέ «ντροπιαστική», κατηγορώντας την ίδια και το κόμμα ότι αναζητούν «λίγη παραπάνω δημοσιότητα, αντί να προβάλλουν πολιτικό περιεχόμενο».

Παρόλα αυτά, δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια τοποθέτηση από πολιτικό πρόσωπο και η ίδια η Γιόνταϊτ φαίνεται να έχει πετύχει ένα βασικό ζητούμενο κάθε προεκλογικής εκστρατείας: Να τραβήξει την προσοχή του κοινού.

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