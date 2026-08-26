Ναυτικός κολοσσός παγώνει τα δρομολόγια στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση drone σε πλοίο του

Άμεση αναστολή των κρατήσεων για το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ ανακοίνωσε ο ναυτιλιακός κολοσσός έπειτα από το πλήγμα στο ULSAN III

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ναυτικός κολοσσός παγώνει τα δρομολόγια στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση drone σε πλοίο του
ΚΟΣΜΟΣ
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Στην άμεση αναστολή όλων των νέων κρατήσεων φορτίων προς και από το λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Ρωσία προχώρησε η MSC Mediterranean Shipping Co., έπειτα από επίθεση με drone που δέχθηκε πλοίο του στόλου της.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Bloomberg News, η απόφαση του ναυτιλιακού κολοσσού ελήφθη όταν το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ULSAN III δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε με προορισμό το λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Η εταιρεία ενημέρωσε τους πελάτες της με σχετική ανακοίνωση, καθιστώντας σαφές ότι τα νέα δρομολόγια διακόπτονται άμεσα.

Η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο

Η Mediterranean Shipping Company (MSC) αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, έχοντας εκθρονίσει τη δανέζικη Maersk από την κορυφή στις αρχές του 2022.

Ιδρύθηκε το 1970 από τον Ιταλό καπετάνιο Τζιανλουίτζι Απόντε και τη σύζυγό του Ραφαέλα Απόντε-Ντιαμάντ, ξεκινώντας με ένα και μοναδικό μικρό φορτηγό πλοίο, το «Patricia». Αν και διατηρεί ιταλικές ρίζες, η έδρα της βρίσκεται από το 1978 στη Γενεύη της Ελβετίας. Παραμένει αμιγώς ιδιωτική, οικογενειακή επιχείρηση, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνει γρήγορες επενδυτικές αποφάσεις χωρίς τις δεσμεύσεις και τη δημοσιότητα των εισηγμένων στο χρηματιστήριο ομίλων.

Στο τιμόνι της διοίκησης βρίσκεται ως CEO ο Σόρεν Τοφτ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Maersk, ο οποίος εντάχθηκε στον όμιλο στα τέλη του 2020. Ο εμπορικός της στόλος αριθμεί πλέον περίπου 900 πλοία, ελέγχοντας πάνω από το 21% της συνολικής παγκόσμιας μεταφορικής ικανότητας σε κοντέινερ.

Τα μεγαλύτερα πλοία στον στόλο της

Στο δυναμικό της ανήκουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα πλοία που ναυπηγήθηκαν ποτέ, όπως τα μεγαθήρια των σειρών MSC Irina και MSC Tessa, με χωρητικότητα που ξεπερνά τα 24.000 TEU. Το εκτόπισμά της δεν περιορίζεται μόνο στη θάλασσα. Μέσω της MSC Cruises ελέγχει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους κρουαζιερόπλοιων διεθνώς, διαθέτει δικό της αεροπορικό βραχίονα φορτίων με την MSC Air Cargo, εκτεταμένα δίκτυα σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και δεκάδες ιδιόκτητους τερματικούς σταθμούς σε στρατηγικά λιμάνια μέσω της θυγατρικής Terminal

Investment Limited (TiL). Με περισσότερους από 200.000 εργαζομένους και παρουσία σε 155 χώρες, η εταιρεία επηρεάζει άμεσα τις ισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο και τις θαλάσσιες εφοδιαστικές αλυσίδες

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