Ρωσία: Στους 15 οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χημικό συγκρότημα φυσικού αερίου

Στους 15 έφτασε ο αριθμός των ατόμων που έχασαν την ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο χημικό συγκρότημα φυσικού αερίου «Αμούρ» (Amur Gas Chemical Complex) στην ρωσική Άπω Ανατολή.

Στην ανακοίνωση του συγκροτήματος αναφέρεται ότι, από τους 15 νεκρούς, οι 14 ήταν ξένοι, μεταξύ των οποίων έξι Κινέζοι υπήκοοι. Επίσης αναφέρεται ότι 39 εργαζόμενοι νοσηλεύονται, μεταξύ των οποίων εννέα οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Μόσχα.

Το συγκρότημα το οποίο είναι αυτοπροσδιορίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου στον κόσμο, αποτελεί μια κοινοπραξία της ρωσικής εταιρείας sibour και της κινεζικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Sinopec. Δεν είχε ακόμη ξεκινήσει τη λειτουργία του και προετοιμαζόταν για την έναρξη της παραγωγής.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ερευνά το περιστατικό υπό το πρίσμα μιας πιθανής παραβίασης των κανόνων βιομηχανικής ασφαλείας όπως και τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το χημικό συγκρότημα αναμένεται να παράγει ετησίως 2,3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πολυαιθυλενίου και 400.000 τόνους πολυπροπυλενίου.

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