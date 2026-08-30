Sony και Warner μηνύουν την Anthropic για «μία από τις μεγαλύτερες κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας»

Snapshot Η Sony Music Publishing και η Warner Chappell Music κατέθεσαν αγωγή κατά της Anthropic, κατηγορώντας την για παράνομη χρήση δεκάδων χιλιάδων μουσικών έργων στην εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η Anthropic απέκτησε και αντέγραψε προστατευόμενο περιεχόμενο μέσω μεθόδων όπως torrenting, μαζικές λήψεις και scraping, χαρακτηρίζοντας τις πρακτικές ως μία από τις μεγαλύτερες κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστορία.

Η Anthropic κατηγορείται επίσης ότι το μοντέλο Claude μπορεί να αναπαράγει αυτούσιους στίχους τραγουδιών, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την αγορά αδειοδοτημένων μουσικών υπηρεσιών.

Οι μουσικοί εκδότες ζητούν αποζημιώσεις που μπορεί να φτάσουν έως και 150.000 δολάρια ανά έργο, με το συνολικό ποσό να μπορεί να ανέλθει σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης νομικής διαμάχης σχετικά με τη χρήση προστατευόμενου υλικού για εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των δημιουργών στο πλαίσιο του αμερικανικού δόγματος «fair use». Snapshot powered by AI

Νέα δικαστική σύγκρουση ξεσπά ανάμεσα στη μουσική βιομηχανία και την τεχνητή νοημοσύνη, με την Anthropic να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η Sony Music Publishing και η Warner Chappell Music κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας ανάπτυξης του Claude, υποστηρίζοντας ότι η Anthropic χρησιμοποίησε χωρίς άδεια δεκάδες χιλιάδες μουσικά έργα για την εκπαίδευση των μοντέλων της.

Η αγωγή κατατέθηκε στις 28 Αυγούστου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας και στρέφεται επίσης κατά των συνιδρυτών της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι και Μπέντζαμιν Μαν.

Οι δύο μουσικοί εκδότες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία απέκτησε και αντέγραψε προστατευόμενο περιεχόμενο σε μεγάλη κλίμακα, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους, μεταξύ άλλων torrenting, μαζικές λήψεις και scraping διαδικτυακών πηγών.

Χαρακτηρίζουν τις πρακτικές που αποδίδουν στην Anthropic ως «μία από τις μεγαλύτερες και πιο κατάφωρες συνεχιζόμενες κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστορία».

Στο επίκεντρο δεκάδες χιλιάδες μουσικά έργα

Η νέα αγωγή αφορά δεκάδες χιλιάδες μουσικές συνθέσεις, με τους ενάγοντες να υποστηρίζουν ότι μεταξύ των έργων που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται γνωστά τραγούδια όπως τα «Ain't No Mountain High Enough», «All I Want for Christmas Is You», «Eye of the Tiger», «Livin' on a Prayer», «September», «Hallelujah», «Uptown Funk» και «Paper Rings» της Taylor Swift.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε διαδικτυακές υπηρεσίες που διαθέτουν στίχους τραγουδιών, μεταξύ των οποίων οι Musixmatch και LyricFind.

Σύμφωνα με τους μουσικούς εκδότες, η Anthropic χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο περιεχόμενο στη διαδικασία εκπαίδευσης των μοντέλων Claude.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν επίσης ότι το Claude μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και έπειτα από κατάλληλα διατυπωμένα αιτήματα, να αναπαράγει αυτούσιους στίχους τραγουδιών.

Κατά την επιχειρηματολογία τους, το ζήτημα δεν περιορίζεται επομένως στη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου ως δεδομένων εκπαίδευσης. Αφορά και το αποτέλεσμα που μπορεί να παράγει το ίδιο το μοντέλο, καθώς η αναπαραγωγή ολόκληρων στίχων θα μπορούσε να επηρεάσει την αγορά υπηρεσιών που διαθέτουν νόμιμα το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Στην αγωγή περιλαμβάνεται ακόμη ο ισχυρισμός ότι από αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν αφαιρέθηκαν πληροφορίες σχετικές με τα πνευματικά δικαιώματα, όπως στοιχεία για τους δημιουργούς και την ταυτότητα των έργων.

Το προηγούμενο της υπόθεσης με τους συγγραφείς

Σημαντικό μέρος της νέας αγωγής αφορά στοιχεία που είχαν προκύψει από την προηγούμενη δικαστική διαμάχη της Anthropic με συγγραφείς βιβλίων.

Η υπόθεση, γνωστή ως «Bartz v. Anthropic», αφορούσε μεταξύ άλλων τη χρήση πειρατικών αντιγράφων βιβλίων, τα οποία είχαν αποκτηθεί μέσω διαδικτυακών πηγών όπως το Library Genesis και το Pirate Library Mirror.

Το 2025 η Anthropic συμφώνησε σε διακανονισμό ύψους 1,5 δισ. δολαρίων με τους συγγραφείς. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η εταιρεία δεσμεύτηκε επίσης να καταστρέψει παράνομα αποκτημένα αντίγραφα βιβλίων που είχαν χρησιμοποιηθεί ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των μοντέλων της.

Οι μουσικοί εκδότες επικαλούνται στοιχεία από εκείνη την υπόθεση για να υποστηρίξουν ότι η Anthropic είχε ακολουθήσει πρακτικές μεγάλης κλίμακας απόκτησης και χρήσης προστατευόμενου υλικού χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Η συγκεκριμένη αναφορά αφορά διαφορετικό περιεχόμενο και δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων των μουσικών έργων που περιλαμβάνονται στη νέα αγωγή.

Δεν είναι η πρώτη δικαστική προσφυγή

Η Anthropic έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με άλλες δικαστικές προσφυγές από τη μουσική βιομηχανία.

Η Universal Music Group, η Concord Music Group και η ABKCO έχουν κινηθεί δικαστικά κατά της εταιρείας σε υπόθεση που ξεκίνησε το 2023 και συνεχίζεται στα δικαστήρια της Καλιφόρνιας.

Παράλληλα, η ανεξάρτητη Round Hill Music κατέθεσε τον Αύγουστο αγωγή κατά της Anthropic, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε χωρίς άδεια τουλάχιστον 500 προστατευόμενα τραγούδια για την εκπαίδευση του Claude.

Αποζημιώσεις έως 150.000 δολάρια ανά έργο

Οι δύο εκδότες ζητούν αποζημιώσεις βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση εκούσιας παραβίασης, η νομοθεσία προβλέπει αποζημίωση έως και 150.000 δολάρια για κάθε έργο. Εφόσον η αγωγή αφορά δεκάδες χιλιάδες μουσικές συνθέσεις, το συνολικό ποσό που θα μπορούσε θεωρητικά να προκύψει είναι ιδιαίτερα υψηλό και να ανέλθει σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μεγάλη μάχη για το «fair use»

Η υπόθεση εντάσσεται στη μεγαλύτερη νομική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το βασικό ζήτημα είναι εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να χρησιμοποιούν προστατευόμενο περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη άδεια, επικαλούμενες το αμερικανικό δόγμα του «fair use».

Στην περίπτωση της Anthropic, η νέα αγωγή δίνει ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στη χρήση μουσικών έργων κατά την εκπαίδευση των μοντέλων, αλλά και στη δυνατότητα του Claude να αναπαράγει αυτούσιους στίχους όταν δέχεται συγκεκριμένα αιτήματα από χρήστες.

Οι μουσικοί εκδότες υποστηρίζουν ότι μια τέτοια δυνατότητα μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αξία των αδειοδοτημένων μουσικών υπηρεσιών και την αγορά των πνευματικών δικαιωμάτων.

Παρόμοιες αντιπαραθέσεις έχουν ξεσπάσει και μεταξύ εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και οργανισμών ενημέρωσης.

Οι New York Times έχουν προσφύγει κατά της OpenAI και της Microsoft, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αναπαράγουν τμήματα των άρθρων της εφημερίδας, ακόμη και συνδρομητικό περιεχόμενο.

Μια κρίσιμη μάχη για τη μουσική βιομηχανία

Η νέα αγωγή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η μουσική βιομηχανία επιχειρεί να διαμορφώσει το πλαίσιο για τη χρήση τραγουδιών, στίχων και άλλων προστατευόμενων έργων από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εκδότες υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί να συνεχιστεί, αλλά με συμφωνίες και άδειες που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα των δημιουργών και των κατόχων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για την Anthropic, η νέα αγωγή προσθέτει ακόμη μία σημαντική δικαστική εκκρεμότητα σε ένα ήδη διευρυμένο μέτωπο αντιπαραθέσεων γύρω από τα δεδομένα εκπαίδευσης των μοντέλων της.

Το δικαστήριο θα κληθεί τελικά να κρίνει εάν ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα μουσικά έργα ήταν σύννομος και εάν η χρήση τους μπορεί να καλυφθεί από το «fair use».

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