Πώς πλουτίζουν οι εργαζόμενοι της Silicon Valley από την τεχνητή νοημοσύνη και γιατί τώρα… φοβούνται

Οι εργαζόμενοι στις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αρχίζουν να ανησυχούν για το ενδεχόμενο δημιουργίας «φούσκας» στην αγορά και αναζητούν τρόπους να διαχειριστούν τον πλούτο που έχουν συσσωρεύσει, πριν αλλάξει το κλίμα.

Πρόκειται για συγκυρία που δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τους διαχειριστές περιουσίας στη Silicon Valley, οι οποίοι συμβουλεύουν εργαζομένους εταιρειών όπως η Anthropic και η OpenAI, καθώς και άλλων «κολοσσών», για τον τρόπο με τον οποίο να επενδύσουν σε μία αγορά όπου οι αποτιμήσεις έχουν «εκτοξευθεί».

Παρά την αισιοδοξία ορισμένων ότι η «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχιστεί επ' αόριστον, αρκετοί άνθρωποι του κλάδου εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών. Συγκεκριμένα, λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν το ρίσκο, να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και σε ορισμένες περιπτώσεις, να προετοιμάσουν ένα σχέδιο εξόδου σε περίπτωση που η τεχνητή νοημοσύνη δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες, σύμφωνα με συμβούλους επενδύσεων και οικονομικούς σχεδιαστές που μίλησαν στο Business Insider.

Η Compound Planning, εταιρεία επενδυτικών συμβούλων με περισσότερα από 5 δισ. δολάρια υπό διαχείριση, αναφέρει ότι οι φόβοι για μία «φούσκα» στην AI εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε συζήτηση με τους πελάτες της. Πολλοί από αυτούς εργάζονται σε εταιρείες αιχμής, όπως η Anthropic, η OpenAI και η Cursor, αλλά και στους «κολοσσούς» του λεγόμενου Magnificent Seven. Όπως αναφέρει ο Νίκολας Γκαρσία, ανώτερος σύμβουλος διαχείρισης περιουσίας της εταιρείας, αυτοί οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν πόσο γρήγορα αυξήθηκε η περιουσία τους μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.

Η εικόνα αποτυπώνεται και στο χρηματιστήριο. Ο Nasdaq 100 έχει ενισχυθεί κατά 91% την τελευταία πενταετία.

Τα αμερικανικά νοικοκυριά διέθεταν συνολικά μετοχικό πλούτο ύψους 55 τρισ. δολαρίων το α’ τρίμηνο του έτους, έναντι 34 τρισ. δολαρίων το δ’ τρίμηνο του 2022, όταν εμφανίστηκε το ChatGPT.

Οι αποτιμήσεις των ιδιωτικών εταιρειών είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές. Η Anthropic, η οποία το 2024 αποτιμείτο περίπου στα 40 δισ. δολάρια, ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο με αποτίμηση ύψους 2 τρισ. δολαρίων. Οι εργαζόμενοι της SpaceX βλέπουν τις μετοχές τους να «ξεκλειδώνουν» έπειτα από IPO που αποτίμησε την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας στα 1,75 τρισ. δολάρια. Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, έχει αποτίμηση της τάξεως του 1 τρισ. δολαρίων και εξετάζει τη δική της δημόσια εγγραφή στο προσεχές μέλλον.

«Τα ποσά έχουν γίνει τόσο μεγάλα, τόσο γρήγορα», ανέφερε ο Γκαρσία, μιλώντας στο Business Insider. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι του κλάδου δεν βιάζονται να εγκαταλείψουν την αγορά. Ορισμένοι, πάντως, επιχειρούν να προσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκια ώστε να είναι προετοιμασμένοι για ένα απαισιόδοξο σενάριο. Ο Γκαρσία εκτιμά ότι περίπου το 5% των πελατών του αφήνουν πανικόβλητοι τις επενδύσεις τους, αν και αυξάνεται ο αριθμός όσων θέλουν να απαλλαγούν από τις επενδύσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη Mercer Advisors, επενδυτική εταιρεία με 111 δισ. δολάρια υπό διαχείριση, μία από τις βασικότερες ανησυχίες των πελατών είναι ο «κίνδυνος συγκέντρωσης» στον τεχνολογικό κλάδο, σύμφωνα με τον Άνταμ Γκοβάνι, σύμβουλο διαχείρισης περιουσίας της εταιρείας. Η Mercer συνεργάζεται με πελάτες από ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών τεχνολογίας.

Ανάλογη εικόνα καταγράφει και η Tidemark Financial Partners, επενδυτική εταιρεία με περισσότερα από 400 εκατ. δολάρια υπό διαχείριση, η οποία συνεργάζεται με εργαζομένους της Nvidia, της Meta, της Microsoft και άλλων εταιρειών του Magnificent Seven. Η εταιρεία αναφέρει ότι τους τελευταίους 18 μήνες έχει κατακλυστεί από πελάτες που ανησυχούν για πιθανή «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη.

Περίπου οι μισοί πελάτες θα μπορούσαν να μειώσουν την έκθεση σε τεχνολογικές και growth μετοχές. Οι υπόλοιποι, αντίθετα, φαίνεται να προετοιμάζονται για ενδεχόμενη πτώση και θα μπορούσαν να αυξήσουν την έκθεσξ στον κλάδο, σύμφωνα με τον Τζάρεντ Ρέντφιλντ, οικονομικό σύμβουλο της εταιρείας.

Ακολουθούν οι πέντε κινήσεις που γίνονται ολοένα και συχνότερες μεταξύ των εργαζομένων των Big Tech, σύμφωνα με τους συμβούλους:

Σταδιακές πωλήσεις μετοχών

Πολλοί εργαζόμενοι καταρτίζουν αθόρυβα χρονοδιαγράμματα ρευστοποίησης ή σχέδια για την πώληση των μετοχικών τους αμοιβών. Για παράδειγμα, μπορεί να αποφασίζουν να πουλήσουν την επόμενη φορά που η μετοχή της εταιρείας τους θα ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο, σύμφωνα με τον Γκαρσία της Compound Planning.

Όσοι πουλούν θέλουν σε πολλές περιπτώσεις να «κλειδώσουν» ένα συγκεκριμένο επίπεδο διαβίωσης και να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούν να καλύψουν μελλοντικές δαπάνες, όπως στέγαση, εκπαίδευση και συνταξιοδότηση. Άλλοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν περιουσία που θα περάσει στα παιδιά τους.

Βασική ανησυχία των πωλητών είναι η φορολογική επιβάρυνση, καθώς οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων έχουν αυξηθεί με ταχύτητα τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται, περιλαμβάνονται:

Tax–loss harvesting: Οι επενδυτές πωλούν επενδύσεις που έχουν υποχωρήσει, ώστε να αντισταθμίσουν τα φορολογητέα κεφαλαιακά κέρδη από επενδύσεις που έχουν αποφέρει κέρδη.

Οι επενδυτές πωλούν επενδύσεις που έχουν υποχωρήσει, ώστε να αντισταθμίσουν τα φορολογητέα κεφαλαιακά κέρδη από επενδύσεις που έχουν αποφέρει κέρδη. Direct indexing: Αντί να αγοράζουν ένα ETF ή άλλο fund που παρακολουθεί έναν δείκτη, όπως ο S&P 500, αγοράζουν μεμονωμένα τα συστατικά του δείκτη. Η μέθοδος μπορεί να ενισχύσει τη δυνατότητα φορολογικής αντιστάθμισης, καθώς επιτρέπει την πώληση ζημιογόνων μετοχών του δείκτη για την αντιστάθμιση κεφαλαιακών κερδών.

Αντί να αγοράζουν ένα ETF ή άλλο fund που παρακολουθεί έναν δείκτη, όπως ο S&P 500, αγοράζουν μεμονωμένα τα συστατικά του δείκτη. Η μέθοδος μπορεί να ενισχύσει τη δυνατότητα φορολογικής αντιστάθμισης, καθώς επιτρέπει την πώληση ζημιογόνων μετοχών του δείκτη για την αντιστάθμιση κεφαλαιακών κερδών. Long-short στρατηγικές: Οι επενδυτές παίρνουν θέσεις αγοράς σε τομείς που εκτιμούν ότι θα καταγράψουν άνοδο και θέσεις πώλησης σε εκείνους που αναμένουν ότι θα υποχωρήσουν. Οι ζημιογόνες θέσεις μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση κερδών από άλλες επενδύσεις.

Οι επενδυτές παίρνουν θέσεις αγοράς σε τομείς που εκτιμούν ότι θα καταγράψουν άνοδο και θέσεις πώλησης σε εκείνους που αναμένουν ότι θα υποχωρήσουν. Οι ζημιογόνες θέσεις μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση κερδών από άλλες επενδύσεις. Variable prepaid forwards: Πρόκειται για συμφωνίες που επιτρέπουν στον μέτοχο να ρευστοποιήσει μία μεγάλη θέση σε μετοχές, ενώ η παράδοση αυτών πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο. Στόχος είναι να αναβληθεί η φορολόγηση των κεφαλαιακών κερδών, ενδεχομένως για μία περίοδο κατά την οποία ο επενδυτής θα βρίσκεται σε χαμηλότερη φορολογική κλίμακα.

Πολλοί πελάτες αντιλαμβάνονται ότι η άνοδος των μετοχών των εταιρειών τους τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε μία «ευκαιρία που παρουσιάζεται μία φορά στη ζωή», σύμφωνα με τον Γκοβάνι της Mercer. «Υπάρχει η συνειδητοποίηση ότι η κατοχύρωση ενός μέρους των κερδών είναι ένας συνετός τρόπος για να επιτευχθούν οι στόχοι τους», εντόπισε, συμπληρώνοντας ότι οι πωλήσεις είναι κατά κανόνα «πολύ μετρημένες».

2. Κάποιοι το… ρίχνουν στις μεγάλες αγορές

Μία μικρή μειοψηφία πελατών –περίπου 5% με 10%, σύμφωνα με τον Γκαρσία– είναι οι λεγόμενοι splurgers, δηλαδή εργαζόμενοι που είναι διατεθειμένοι να ρευστοποιήσουν μεγάλο μέρος των μετοχικών τους αμοιβών για να καλύψουν μεγάλες, άμεσες δαπάνες.

Τα ακίνητα αποτελούν μία από τις βασικές αγορές αυτής της κατηγορίας. Πολλοί εργαζόμενοι του κλάδου χρησιμοποιούν τις μετοχές τους για να αγοράσουν την κύρια κατοικία στην περιοχή του San Francisco Bay Area. Οι πιο… γενναιόδωροι στις δαπάνες εξετάζουν, επίσης, εξοχικές κατοικίες και πολυτελή αυτοκίνητα.

Οι splurgers χρειάζονται συνήθως αρκετή καθοδήγηση λόγω του λεγόμενου lifestyle creep, ήτοι της σταδιακής αύξησης των δαπανών καθώς αυξάνεται το εισόδημα. Πολλοί κάτοικοι της Bay Area, παρά τους εξαψήφιους μισθούς τους, ουσιαστικά ζουν από μισθό σε μισθό, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους ζωής.

«Αγοράζεις μία κύρια κατοικία με 5 εκατ. δολάρια, ένα εξοχικό κόστους 2 εκατ. δολαρίων, καινούργια αυτοκίνητα, βοηθάς την οικογένεια και μετά, έξι ή δώδεκα μήνες αργότερα, παίρνεις μία ανάσα, σκέφτεσαι και λες: “Πού πήγαν όλα μου τα χρήματα;”», υπογράμμισε ο Γκαρσία.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα

Άλλοι επιχειρούν να επενδύσουν στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων ή πολυκατοικιών, είτε αγοράζοντας ακίνητα, είτε επενδύοντας σε REITs – επενδυτικές εταιρείες ακινήτων.

Τα REITs ξεπέρασαν σε επιδόσεις την ευρύτερη αγορά μετοχών εφέτος, ιδιαίτερα σε κατηγορίες όπως τα κέντρα δεδομένων, οι εγκαταστάσεις self–storage και τα ακίνητα στον κλάδο της υγείας. Τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα αποτέλεσαν την καλύτερη κατηγορία στην αγορά REITs κατά το α’ εξάμηνο του έτους, με άνοδο 42%, σύμφωνα με στοιχεία της National Association of Real Estate Investment Trusts.

«Αυτό εμφανίζεται πλέον συχνότερα, καθώς τα επιτόκια αναμένεται –ελπίζουμε– να αρχίσουν σύντομα να υποχωρούν», τόνισε ο Γκαρσία, αναφερόμενος ειδικά στις πολυκατοικίες. Πολλοί επενδυτές ελπίζουν ότι τα ακίνητα θα παρουσιάζουν μικρότερη μεταβλητότητα σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες ενεργητικού.

Στοίχημα σε κλάδους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη

Πολλοί εργαζόμενοι των Big Tech που θέλουν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια, στρέφονται σε επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες μορφές ιδιωτικών τοποθετήσεων, σύμφωνα με τον Γκαρσία.

Μια ακόμη θεματική που προσελκύει το ενδιαφέρον είναι οι λεγόμενες neocloud μετοχές, σύμφωνα με τον Ρέντφιλντ.

Ο συγκεκριμένος υποκλάδος έχει γενικά υπεραποδώσει εφέτος. Μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων από τις αρχές του έτους περιλαμβάνονται:

Nebius Group: +138%

+138% Terawulf: +24%

+24% CoreWeave: +10%

«Πάντα ακούς το “γιατί να ψάξεις για το χρυσωρυχείο, όταν μπορείς να είσαι αυτός που πουλά τα φτυάρια;”», σχολίασε ο Ρέντφιλντ, εξηγώντας το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Ομόλογα για φορολογικά οφέλη

Τα δημοτικά ομόλογα αποτελούν έναν ακόμη τομέα που προσελκύει το ενδιαφέρον των πελατών, σύμφωνα με τον Γκαρσία. Η επένδυση σε municipal bonds, οι τόκοι των οποίων συνήθως απαλλάσσονται από τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο περιορισμού της φορολογικής επιβάρυνσης, σύμφωνα με τον Ρέντφιλντ.

«Βασικά, είναι σαν να λες: “Ξέρω ότι θα πληρώσω διόδια σε αυτόν τον δρόμο για να φτάσω στον προορισμό μου, αλλά αντί να πληρώσω περισσότερο, θα ήθελα να πληρώσω λίγο λιγότερο”», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενεργητικού έχει παραμείνει ως επί το πλείστον σταθερή εφέτος, με το iShares National Muni Bond ETF να καταγράφει πτώση κατά 1% από τις αρχές του έτους.

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