Wall Street: Άνοδος και αισιοδοξία για τις αποδόσεις στην τεχνητή νοημοσύνη με την έκθεση Nvidia

Snapshot Η έκθεση της Nvidia έδειξε αύξηση κερδών κατά 8,7% και υπερδιπλασιασμό κερδών το τελευταίο τρίμηνο.

Οι δείκτες Dow Jones, Nasdaq και S&P 500 έκλεισαν με άνοδο μετά την ανακοίνωση της έκθεσης της Nvidia.

Η Nvidia προβλέπει αύξηση εσόδων κατά 70% για το οικονομικό έτος 2028, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η έκθεση αναδεικνύει τις ισχυρές προοπτικές κερδών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers. Snapshot powered by AI

Με άνοδο έκλεισε η συνεδρίαση της Πέμπτης στο χρηματιστήριο της Wall Street, αφού η δημοσιοποίηση έκθεσης της Nvidia αναπτερώνει τις προσδοκίες για τον τομέα της τεχνολογίας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με κέρδη 105,56 μονάδων (+0,20%), στις 53.569,44 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με κέρδη 411,15 μονάδων (+1,57%), στις 26.541,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με κέρδη 55,29 μονάδων (+0,72%), στις 7.730,99 μονάδες.

Εκτίναξη κερδών στην τεχνητή νοημοσύνη

Η έκθεση του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia, έδειξε εκτίναξη κερδών κατά 8,7%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών και δείχνοντας ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers θα έχουν ισχυρά κέρδη και στο μέλλον.

Η κατασκευάστρια ημιαγωγών προβλέπεται να εμφανίσει αύξηση εσόδων κατά 70% στο οικονομικό έτος 2028, ποσοστό εντυπωσιακά υψηλότερο από το 44% που ανέμεναν οι αναλυτές. Παράλληλα, τα έσοδα της Nvidia στο δεύτερο οικονομικό τρίμηνο υπερδιπλασιάστηκαν.

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