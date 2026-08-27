Wall Street: Οριακή πτώση μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό

Snapshot Οι δείκτες της Wall Street έκλεισαν με οριακή πτώση μετά τη δημοσιοποίηση υψηλότερου του αναμενόμενου πληθωρισμού Ιουλίου.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,21%, ο Nasdaq κατά 0,08% και ο S&P 500 κατά 0,02%.

Η Nvidia ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με κέρδη ανά μετοχή 2,22 δολάρια και έσοδα 96,22 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία αναμένει έσοδα 108 δισ. δολάρια για το τρίτο τρίμηνο, χωρίς να περιλαμβάνονται οι πωλήσεις data centers στην Κίνα. Snapshot powered by AI

Πτώση σημείωσαν οι δείκτες στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης στη Wall Street, αφού τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν για τον πληθωρισμό του Ιουλίου είναι σε υψηλότερα επίπεδα από το αναμενόμενο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 113,52 μονάδων (–0,21%), στις 53.463,88 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 21,10 μονάδων (–0,08%), στις 26.130,19 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 1,58 μονάδων (–0,02%), στις 7.675,70 μονάδες.

Εκτίναξη εσόδων στην έκθεση Nvidia

Μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου δημοσιεύθηκε η πολυαναμενόμενη έκθεση της Nvidia, εταιρείας κολοσσού στον τομέα της τεχνολογίας. Από τα αποτελέσματα φαίνεται συνολικά η εικόνα των επενδύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τα data centers.

Τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου της οικονομικής χρήσης ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,22 δολάρια, έναντι πρόβλεψης των αναλυτών για 2,10 δολάρια.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 96,22 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση της αγοράς για 92,17 δισ. δολάρια. Για το τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία αναμένει έσοδα 108 δισ. δολαρίων με περιθώριο απόκλισης 2%.

Η Nvidia διευκρίνισε ότι οι προβλέψεις της δεν περιλαμβάνουν πωλήσεις στον τομέα των data centers στην Κίνα.

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