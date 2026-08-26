Wall Street: Άνοδος των δεικτών με φόντο αμερικανικά ομόλογα και μείωση τιμών στο πετρέλαιο

Snapshot Οι δείκτες Dow Jones, Nasdaq και S&P 500 έκλεισαν με άνοδο στη Wall Street λόγω πτώσης των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα και μειωμένων τιμών πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent μειώθηκαν πάνω από 6,5% στα 86,2 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI έπεσε κατά 5,5% στα 80,40 δολάρια.

Η πτώση των τιμών πετρελαίου σχετίζεται με σημάδια αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και μειωμένους φόβους για στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σταδιακή επιβολή κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, δίνοντας προθεσμία για τη διακοπή τους πριν επιβληθούν μονομερείς μέτρα.

Οι επενδυτές παραμένουν συγκρατημένοι εν όψει των αυριανών στοιχείων για τον πληθωρισμό και της ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia. Snapshot powered by AI

Με ανάκαμψη έκλεισε η συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street, λόγω της πτώσης των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα, αλλά και της υποχώρησης των τιμών πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις Μπέσεντ για κυρώσεις κατά του Ιράν.

Την ίδια ώρα, συγκρατημένοι παρέμειναν οι επενδυτές την ώρα που αναμένονται αύριο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, αλλά και η τρίμηνη αναφορά της εταιρείας κολοσσού της τεχνολογίας Nvidia.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 160,24 μονάδων (+0,30%), στις 53.577,40 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 171,10 μονάδων (+0,66%), στις 26.151,30 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 24,42 μονάδων (+0,32%), στις 7.677,28 μονάδες.

Πτώση στο πετρέλαιο - Στα 86,2 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την απότομη πτώση τους την Τρίτη, καθώς τα σημάδια χαλάρωσης των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μείωσαν τους φόβους για ευρύτερη στρατιωτική κλιμάκωση και πιθανές διαταραχές στην προσφορά στη Μέση Ανατολή.

Το διεθνές δείκτη αναφοράς, το αργό Brent, έπεσε κατά περισσότερο από 6,5% στα 86,2 δολάρια ανά βαρέλι στις 20:20 GMT, συνεχίζοντας την πτώση του κατά 2,4% που είχε σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Το αμερικανικό δείκτη αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε επίσης πτώση 5,5%, στα 80,40 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι τιμές δέχθηκαν έντονη πίεση πώλησης, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις ανανεωμένες διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Οι αναφορές ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να επαναπατρίσει σύντομα τους διπλωμάτες που είχαν εκκενωθεί από την περιοχή ενίσχυσαν επίσης τις προσδοκίες ότι μια ευρύτερη στρατιωτική αντιπαράθεση ενδέχεται να μην είναι τόσο επικείμενη.

Η πτώση επιταχύνθηκε αφού τα τελευταία μέτρα των ΗΠΑ που αποσκοπούσαν στην αύξηση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν αποδείχθηκαν λιγότερο αυστηρά από ό,τι είχαν προβλέψει οι αγορές.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι στις χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη θα δοθεί προθεσμία για να τις διακόψουν, διαφορετικά θα υποστούν μονομερείς κυρώσεις.

Η σταδιακή αυτή προσέγγιση μείωσε τις ανησυχίες ότι η Ουάσιγκτον θα επέβαλε αμέσως μέτρα ικανά να διαταράξουν σοβαρά τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

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