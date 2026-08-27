Ο Γκέιτς χτυπά συναγερμό για την ΑΙ: «Δεν είμαστε έτοιμοι για όσα έρχονται» - Η σκοτεινή πρόβλεψη

Σε ηλικία 70 ετών, ο Μπιλ Γκέιτς, συνιδρυτής της Microsoft, παραμένει για πολλούς ένας από τους μεγαλύτερους υπερασπιστές της τεχνολογικής προόδου. Ωστόσο, μέσα από το ιστολόγιό του GatesNotes, εξέπληξε, επιμένοντας στις «σε γενικές γραμμές αρνητικές» συνέπειες της καινοτομίας και, ιδίως, της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ειδικότερα, εκτιμά ότι η μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία.

Επισημαίνει ότι για πρώτη φορά, η ΤΝ μπορεί να αντικαταστήσει, ακόμη και να ξεπεράσει, την ανθρώπινη γνωστική ικανότητα.

Ωστόσο, όπως παρατηρεί, αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα δεν προετοιμάζεται επαρκώς να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που φέρνει μαζί της η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ανθρωπότητα χρειάζεται χρόνο για να προετοιμαστεί «για την περίοδο κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών αναταράξεων στην οποία πρόκειται να εισέλθουμε».

Σε αυτό το πλαίσιο, εκμυστηρεύεται ότι «αν κάποιος είχε ένα σχέδιο για να επιβραδύνει την πρόοδο της ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο, πιθανότατα θα το υποστήριζα».

Ακολουθεί το κείμενό του σε μετάφραση:

«Η μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτή τη στιγμή, δεν προετοιμαζόμαστε επαρκώς για αυτή τη μετάβαση. Εάν ο κόσμος λάβει τα σωστά μέτρα, η ΤΝ θα αποτελέσει δύναμη προς όφελος όλων και θα βελτιώσει τη ζωή κάθε ανθρώπου.

Σε όλη μου τη ζωή είχα μόνο δύο δουλειές. Στην πρώτη, συμμετείχα στην ανάπτυξη λογισμικού που έδινε στους ανθρώπους περισσότερες δυνατότητες, μέσα από τη δουλειά μου στη Microsoft. Στη δεύτερη, την οποία ξεκίνησα σε πλήρη απασχόληση το 2008, επιστρέφω τον πλούτο που απέκτησα από τη Microsoft, με στόχο να κάνω τον κόσμο πιο υγιή, καλύτερα μορφωμένο και πιο δίκαιο. Αυτή είναι η δουλειά που θα κάνω για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Αυτές οι δύο εμπειρίες διαμορφώνουν την οπτική μου για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όταν ανακάλυψα τους υπολογιστές, σε ηλικία 13 ετών, με γοήτευε η ιδέα να τους κάνω πιο έξυπνους και ικανούς να κάνουν πράγματα που τότε μπορούσαν να κάνουν μόνο οι άνθρωποι.

Παρότι ο όρος “Τεχνητή Νοημοσύνη” χρησιμοποιείται περίπου από την εποχή που γεννήθηκα, η τεχνολογία σημείωσε σημαντική πρόοδο μόλις την τελευταία δεκαετία. Σήμερα είναι απίστευτα ισχυρή και συνεχίζει να βελτιώνεται με εκπληκτική ταχύτητα. Για πρώτη φορά, η ΤΝ μπορεί να αντικαταστήσει, ακόμη και να ξεπεράσει, την ανθρώπινη γνωστική ικανότητα.

Σε ό,τι αφορά την ισότητα, η ΤΝ θα μπορούσε να είναι είτε ο μεγαλύτερος εξισωτής που εφευρέθηκε ποτέ είτε η χειρότερη πηγή αδικίας. Η πρόκληση είναι τεράστια.

Ακόμη και υπό τις καλύτερες συνθήκες, η μετάβαση σε αυτή τη νέα εποχή της ΤΝ θα είναι μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία ώστε να κάνουμε τον κόσμο δικαιότερο και να αποτρέψουμε τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών; Πώς θα προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους από τις βλάβες που προκαλεί η ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χάνουν τα μέσα βιοπορισμού τους και την αίσθηση ότι ελέγχουν το μέλλον τους;

Πιστεύω ότι η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα και η ανάληψη δράσης θα πρέπει να αποτελούν την κορυφαία προτεραιότητα του κόσμου. Εάν ο κόσμος λάβει τα σωστά μέτρα, η ΤΝ θα αποτελέσει μια ευεργετική δύναμη και θα βελτιώσει τη ζωή όλων.

Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν προετοιμαζόμαστε. Δεν βλέπω καμία ένδειξη ότι ηγέτες, ειδικοί και κοινωνίες αντιμετωπίζουν επαρκώς αυτές τις προκλήσεις. Δεν υπάρχει σχέδιο για να διευκολυνθεί η είσοδος στην εποχή της ΤΝ.

Ένας από τους λόγους είναι ότι πολλοί υποτιμούν το μέγεθος του αντίκτυπου που θα έχει η ΤΝ.

Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι’ αυτό. Ο πρώτος είναι ότι τα μοντέλα ΤΝ εξακολουθούν να κάνουν λάθη. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένα από αυτά θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη σκέψη, όταν μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν μπορούσαν να λύσουν ένα απλό Sudoku ή να βρουν πόσα γράμματα “R” υπάρχουν στη λέξη “strawberry”.

Όμως το πρόβλημα της αξιοπιστίας επιλύεται γρήγορα, καθώς οι ερευνητές δημιουργούν μοντέλα που μπορούν να ελέγχουν τη δουλειά τους και να βελτιώνονται μόνα τους. Σύντομα θα είναι σημαντικά καλύτερα από τους ανθρώπους σε πολλές εργασίες.

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ο κόσμος υποτιμά την ΤΝ είναι ότι οι αναλογίες με τις επιπτώσεις προηγούμενων καινοτομιών είναι παραπλανητικές.

Δεν έχουμε προηγούμενη εμπειρία από μια τεχνολογία που μπορεί να υιοθετηθεί τόσο γρήγορα ή που μπορεί να σκέφτεται και να ενεργεί όπως ένας άνθρωπος.

Όταν εμφανίστηκε ο προσωπικός υπολογιστής, χρειάστηκαν 20 χρόνια για να αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, επειδή έπρεπε να αναπτυχθεί λογισμικό, να μειωθούν οι τιμές και οι άνθρωποι να μάθουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και να τα ενσωματώνουν στις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Η ΤΝ, αντίθετα, λειτουργεί στις συσκευές που ήδη διαθέτουμε και χρησιμοποιεί φυσική γλώσσα. Δεν χρειάζεται να προσαρμοστούμε εμείς σε αυτήν, επειδή μπορεί να προσαρμοστεί εκείνη σε εμάς.

Μπορεί να παρακολουθήσει το ίδιο εκπαιδευτικό βίντεο που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση ανθρώπινων εργαζομένων και να μάθει από τα υπάρχοντα δεδομένα.

Θέλω να αναγνωρίσω μια πιθανή προκατάληψη. Έχω ωφεληθεί πάρα πολύ από τον τεχνολογικό κλάδο. Παρότι έχω διαφοροποιήσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιό μου, εξακολουθώ να έχω οικονομικούς δεσμούς με αυτόν.

Συνεργάζομαι με τη Microsoft και άλλες εταιρείες ΤΝ, στο πλαίσιο του ρόλου μου ως συμπροέδρου του Ιδρύματος Gates, ώστε να διασφαλίσω ότι η ΤΝ θα αναπτυχθεί με τρόπο που πραγματικά θα ωφελεί τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ωστόσο, οι απόψεις μου για την ΤΝ δεν καθοδηγούνται από την πιθανότητα να κερδίσω χρήματα για τον εαυτό μου. Όλα τα κέρδη από τις επενδύσεις μου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την τεχνολογία, θα διατεθούν στο Ίδρυμα Gates για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανισοτήτων.

Φυσικά, εναπόκειται στους αναγνώστες να αποφασίσουν εάν αυτό επηρεάζει την κρίση μου.

«Αν κάποιος είχε ένα σχέδιο για να επιβραδύνει την πρόοδο της ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο, πιθανότατα θα το υποστήριζα».

Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πραγματικά διαφορετικά.

Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα ήθελα η καινοτομία να προχωρά ταχύτερα. Με την ΤΝ, τα συναισθήματά μου είναι πιο σύνθετα.

Χρειαζόμαστε χρόνο για να προετοιμαστούμε για τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές ανατροπές. Θα ήθελα ο κόσμος να αποκομίσει γρήγορα τα οφέλη και να καθυστερήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα προβλήματα που θα προκαλέσει. Όμως τα οφέλη και τα προβλήματα έρχονται ταυτόχρονα.

Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να προετοιμαστούμε για την περίοδο κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών αναταράξεων στην οποία πρόκειται να εισέλθουμε.

Οι άνθρωποι που χρειάζονται περισσότερο χρόνο είναι εκείνοι που έχουν τον λιγότερο: ο υπάλληλος λογιστηρίου που αντικαθίσταται από ένα bot ή ο εργαζόμενος που αμείβεται με 20 δολάρια την ώρα και χάνει τη δουλειά του από ένα ρομπότ που κοστίζει 10 δολάρια την ώρα.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτή η τεχνολογική μετάβαση θα μοιάζει με τις προηγούμενες. Φέρνουν ως παράδειγμα τη μετάβαση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ από τη γεωργία στις θέσεις γραφείου.

Όμως αυτό συνέβη σε βάθος πολλών γενεών και δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας που απαιτούσαν ανθρώπινη γνωστική ικανότητα.

Σήμερα η τεχνολογία μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη νόηση.

Επειδή μπορεί να βλέπει, να ακούει, να μιλά, να συλλογίζεται και τελικά να εκτελεί σωματικές εργασίες τόσο ομαλά όσο ένας άνθρωπος, δεν θα περιοριστεί σε έναν μόνο κλάδο.

Η ΤΝ θα αναλάβει καθήκοντα στη νομική, στην εξυπηρέτηση πελατών, στην ιατρική, στη μηχανική λογισμικού και στη μεταποίηση.

Θα πλήξει αυτούς τους κλάδους γρήγορα, μέσα σε μία δεκαετία και όχι μέσα σε αρκετές γενιές.

Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά χωρίς τις κατάλληλες πολιτικές θα είναι πολύ λιγότερες από όσες υπάρχουν σήμερα.

Θέσεις εργασίας γραφείου και χειρωνακτικής εργασίας θα επηρεαστούν εξίσου.

Αν κάποιος είχε ένα αξιόπιστο σχέδιο για να επιβραδύνει παγκοσμίως την πρόοδο της ΤΝ, πιθανότατα θα το υποστήριζα. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί.

Τα γεωπολιτικά και οικονομικά κίνητρα είναι υπερβολικά ισχυρά και ωθούν τον κόσμο να προχωρήσει με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Για να διασφαλίσουμε ότι θα μεγιστοποιήσουμε τις θετικές επιπτώσεις αυτής της πρωτοφανούς τεχνολογίας και θα περιορίσουμε τις αρνητικές, ώστε συνολικά να βρεθούμε σε καλύτερη θέση, πρέπει να κατανοήσουμε τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους.

Θα ξεκινήσω από τους κινδύνους.

Οι τρεις μεγάλοι κίνδυνοι

Η μετάβαση στην ΤΝ συνοδεύεται από τρεις μεγάλους κινδύνους.

Σκοπεύω να γράψω πιο αναλυτικά για καθέναν από αυτούς στο μέλλον, οπότε προς το παρόν θα τους παρουσιάσω συνοπτικά.

Πολλές θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν για πάντα.

Το 1933, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, η ανεργία στις ΗΠΑ βρισκόταν περίπου στο 25%. Παρέμεινε σε διψήφια επίπεδα για μεγάλο μέρος της επόμενης δεκαετίας.

Τελικά ανέκαμψε καθώς επέστρεψαν η ζήτηση, οι επενδύσεις και η ανάπτυξη.

Η ΤΝ μπορεί να μην φτάσει σε αυτό το επίπεδο, όμως ο αντίκτυπός της δεν θα εξαφανιστεί μαζί με έναν οικονομικό κύκλο.

Οι θέσεις εργασίας που απειλούνται περισσότερο είναι εκείνες εισαγωγικού και μεσαίου επιπέδου, ενώ οι νέες θέσεις εργασίας θα απαιτούν ως επί το πλείστον δεξιότητες που χρειάζονται πολλά χρόνια για να αποκτηθούν.

Οι θέσεις εργασίας λευκού κολάρου ήδη επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό.

Μετά την ευρεία υιοθέτηση της παραγωγικής ΤΝ, η απασχόληση μειώθηκε σημαντικά μεταξύ των νεότερων εργαζομένων σε θέσεις ιδιαίτερα ευάλωτες στην αντικατάσταση, αλλά όχι μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία συναδέλφων τους.

Πιστεύω ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί, αλλά δεν θα περιοριστεί σε λίγους κλάδους ή επαγγέλματα.

Οι θέσεις εργασίας στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση πελατών, στη μηχανική λογισμικού και στην υποστήριξη νομικών εργασιών μπορεί να είναι από τις πρώτες που θα πληγούν.

Η ανατροπή όμως θα επεκταθεί πολύ περισσότερο, καθώς η ΤΝ θα αναλαμβάνει καθήκοντα που σήμερα απαιτούν εξειδικευμένους εργαζομένους: αξιολόγηση αιτήσεων δανείων, ανάλυση δεδομένων, ακόμη και διαλογή ασθενών.

Ορισμένοι τομείς, όπως η μηχανική λογισμικού, θα δημιουργήσουν νέα ζήτηση καθώς μειώνεται το κόστος. Έτσι, η καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας θα είναι μικρότερη σε σχέση με άλλους κλάδους, εφόσον ορισμένες εργασίες, όπως ο σχεδιασμός, εξακολουθούν να εκτελούνται καλύτερα από ανθρώπους.

Θα επηρεαστούν και τα επαγγέλματα των χειρωνακτών.

Αν και τα ρομπότ δεν είναι τόσο προηγμένα όσο η ΤΝ, το κόστος τους θα μειωθεί τελικά δραματικά.

Πολλοί Αμερικανοί με τους οποίους μιλώ δεν αντιλαμβάνονται πόσο γρήγορα εξελίσσονται τα ρομπότ με προηγμένη επιδεξιότητα, επειδή μεγάλο μέρος της πρωτοποριακής δουλειάς γίνεται σε άλλες χώρες, κυρίως στην Κίνα.

Πιστεύω ότι τα «έξυπνα» ρομπότ θα αρχίσουν να ανταγωνίζονται τους ανθρώπους σε ορισμένες σωματικές εργασίες για παράδειγμα στις κατασκευές και στη φιλοξενία μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Τα ρομπότ και η ΤΝ μπορούν να δημιουργήσουν έναν φαύλο κύκλο.

Μόλις μια εταιρεία τα υιοθετήσει και χρησιμοποιήσει την εξοικονόμηση κόστους για να μειώσει τις τιμές της, οι ανταγωνιστές της θα δεχθούν τεράστια πίεση να κάνουν το ίδιο.

Εάν οι υφιστάμενες εταιρείες δεν τα υιοθετήσουν, θα το κάνουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις.

Πολλοί άνθρωποι θα στραφούν σε άλλες θέσεις εργασίας, όμως η αναστάτωση που θα προκαλέσουν η απώλεια της εργασίας, η επανεκπαίδευση και η αναζήτηση νέας απασχόλησης θα είναι τεράστια.

Οι δυνάμεις της αγοράς θα κάνουν την υιοθέτηση όλο και ταχύτερη και, εάν δεν παρέμβουμε, θα υπάρχουν λιγότερες καλές θέσεις εργασίας και τα οφέλη θα συγκεντρώνονται σε μια μικρή ομάδα.

Ανησυχώ ιδιαίτερα για τους νέους, οι οποίοι θα εισέλθουν σε μια αγορά εργασίας με λιγότερες θέσεις εισαγωγικού επιπέδου.

Κατανοούν την πρόκληση, επειδή είναι οι πιο ενεργοί χρήστες της ΤΝ και αντιλαμβάνονται τόσο τις δυνατότητές της όσο και την ταχύτητα βελτίωσής της.

Δεν είναι περίεργο που τόσοι πολλοί έχουν αρνητική στάση απέναντι στην ΤΝ.

Η μεγαλύτερη ανατροπή για τους εργαζομένους θα έρθει όταν η ΤΝ θα παρέχει εργασία σχεδόν χωρίς λάθη.

Τότε θα είναι σε θέση να λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινο έλεγχο, και οι επιχειρήσεις θα έχουν κάθε οικονομικό κίνητρο να την αφήσουν να το κάνει.

Αυτό θα οδηγήσει σε θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εργασία, το εισόδημα και την οικονομική ασφάλεια.

Πώς θα λειτουργήσει μια οικονομία που έχει οικοδομηθεί γύρω από την εργασία, εάν λιγότεροι άνθρωποι εργάζονται ή εάν πολλοί εργάζονται λιγότερες ώρες;

Σε μια καπιταλιστική κοινωνία, η εργασία είναι ο τρόπος με τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι εξασφαλίζουν τα χρήματα που χρειάζονται για να ζήσουν, ενώ αποτελεί επίσης βασική πηγή αξιοπρέπειας και κοινωνικής σύνδεσης.

Όταν μια κοινότητα αντιμετωπίζει υψηλή ανεργία, οι συνέπειες μπορεί να είναι διάχυτες.

Πρέπει από τώρα να σκεφτούμε πώς θα περιορίσουμε τις απώλειες θέσεων εργασίας, ώστε όλοι να μπορούν να μοιραστούν την ευημερία που δημιουργεί η ΤΝ.

Το να περιμένουμε μέχρι οι άνθρωποι να έχουν ήδη εκτοπιστεί από την αγορά εργασίας ή να υποαπασχολούνται θα είναι πολύ αργά.

Η ΤΝ αποτελεί δομική πρόκληση για τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη η οικονομία μας και απαιτεί σκέψη και δράση από τώρα.

Η ΤΝ ενισχύει και τη δύναμη των κακόβουλων παραγόντων

Η ΤΝ θα δώσει στους ανθρώπους και ενδεχομένως και στις ίδιες τις ΤΝ τη δυνατότητα να προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά.

Πολύ πριν γίνει ευρέως διαθέσιμη η ΤΝ, υπήρχαν στο διαδίκτυο πληροφορίες για την κατασκευή όπλων, βομβών, βιολογικών όπλων, ακόμη και ηλεκτρονικών ιών.

Η ΤΝ θα κάνει πολύ ευκολότερη όχι μόνο την απόκτηση αυτών των πληροφοριών αλλά και την εφαρμογή τους στην πράξη.

Ακόμη και εγκληματίες με πολύ περιορισμένες δεξιότητες θα μπορούν να στοχοποιούν θύματα σε κάθε κλίμακα: άτομα, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

Η απάτη, η παραπληροφόρηση, τα deepfakes και η επιτήρηση που διευκολύνονται από την ΤΝ είναι οι κίνδυνοι που πολλοί άνθρωποι θα αισθανθούν πιο έντονα στην καθημερινή τους ζωή.

Οι δυνατότητες της ΤΝ χρησιμοποιούνται ήδη σε κυβερνοεπιθέσεις.

Οι κορυφαίοι ειδικοί κυβερνοασφάλειας που γνωρίζω φοβούνται για τα επόμενα χρόνια, επειδή οι επιτιθέμενοι αποκτούν νέες ισχυρές δυνατότητες ταχύτερα από όσο μπορούν οι αμυνόμενοι να διορθώσουν όλα τα κενά ασφαλείας.

Άλλωστε, το ίδιο μοντέλο ΤΝ που μπορεί να εντοπίσει μια ευπάθεια σε λογισμικό ώστε μια εταιρεία να τη διορθώσει μπορεί επίσης να βοηθήσει έναν εγκληματία να την εκμεταλλευτεί.

Οι πόροι που απαιτούνται για μια επίθεση μειώνονται σημαντικά και δεν έχουμε καταφέρει να διαχωρίσουμε αυτές τις δυνατότητες από τις καλοπροαίρετες χρήσεις τους.

Σκεφτείτε τις υποδομές που θα είναι ευάλωτες: νοσοκομεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρικά δίκτυα, συστήματα διαχείρισης κρατικών παροχών.

Όταν αυτά τα ιδρύματα δέχονται επίθεση, τις συνέπειες υφίστανται οι ασθενείς, οι πελάτες και οι δικαιούχοι κοινωνικών παροχών.

Το ίδιο ισχύει και για τη βιοτρομοκρατία.

Ενώ η ΤΝ θα οδηγήσει σε σωτήριες εξελίξεις στην ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων, θα διευκολύνει επίσης τον σχεδιασμό μιας νέας θανατηφόρας ασθένειας.

Και πάλι, οι θετικές δυνατότητες είναι δύσκολο να διαχωριστούν από τις επικίνδυνες.

Πρόκειται για παγκόσμιο πρόβλημα.

Τα ίδια εργαλεία θα συγκεντρώσουν επίσης ακόμη περισσότερη δύναμη εκεί όπου αυτή ήδη υπάρχει.

Τα αυτόνομα όπλα, για παράδειγμα, θα καταστήσουν τις κυβερνήσεις ακόμη πιο ικανές να χρησιμοποιούν θανατηφόρα βία χωρίς άνθρωπο να συμμετέχει στην απόφαση.

Η παρακολούθηση και η χειραγώγηση της κοινής γνώμης θα γίνουν ευκολότερες, φθηνότερες και αποτελεσματικότερες.

Και τελικά, η δύναμη να χρησιμοποιείται η ΤΝ για να προκαλεί βλάβες δεν θα περιορίζεται στους ανθρώπους ή στους θεσμούς.

Τα ίδια τα συστήματα ΤΝ ήδη περιστασιακά ενεργούν με τρόπους που οι δημιουργοί τους δεν είχαν προβλέψει.

Η τεχνολογία βελτιώνεται ταχύτερα από όσο περίμενε οποιοσδήποτε και με απρόβλεπτους τρόπους.

Καθώς τα μοντέλα θα γίνονται ισχυρότερα, ενδέχεται να αρχίσουν να ενεργούν ενάντια στα συμφέροντά μας και να χάσουμε τον έλεγχό τους.

Η ΤΝ μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των παιδιών

Η ΤΝ μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη των παιδιών μας και να αντικαταστήσει τις ανθρώπινες σχέσεις.

Μεγαλώνοντας στο Σιάτλ, δεν είχα πολλούς φίλους πέρα από μερικά άλλα αγόρια που μου έμοιαζαν.

Χρειάστηκε πολλή προσπάθεια και πολλή βοήθεια από τη μητέρα μου για να αναπτύξω τις κοινωνικές μου δεξιότητες, ώστε να μπορώ να συνδέομαι με διαφορετικούς ανθρώπους.

Εξακολουθώ να στηρίζομαι σε αυτά τα μαθήματα σήμερα, στα 70 μου.

Αμφιβάλλω αν θα είχα καταβάλει την ίδια προσπάθεια εάν είχα τότε έναν σύντροφο ΤΝ.

Μιλούν μαζί σου με έναν τρόπο που ήδη σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα. Δεν σε ωθούν έξω από τη ζώνη άνεσής σου. Είναι πάντα διαθέσιμοι και δεν θυμώνουν ποτέ μαζί σου.

Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν εξαιρετικά εθιστικοί και να μας στερήσουν τα μαθήματα που παίρνουμε από τις σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους.

Τα στοιχεία σχετικά με αυτό το ζήτημα παραμένουν περιορισμένα και κάπως αμφιλεγόμενα, όμως υπάρχουν ενδείξεις που θα πρέπει να μας ανησυχούν βαθιά.

Οι νέοι μπορεί να επηρεαστούν για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Όπως παρατηρεί ο Jonathan Haidt στο βιβλίο του The Anxious Generation, τα παιδιά που εκτίθενται τακτικά σε μικρούς κινδύνους μεγαλώνουν ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται μεγαλύτερους κινδύνους χωρίς πανικό.

Αντίθετα, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα προστατευμένο περιβάλλον μπορεί να παραλύουν από το άγχος πριν φτάσουν στην ενηλικίωση.

Ένας σύντροφος ΤΝ που έχει σχεδιαστεί ώστε να μη σε δυσαρεστεί ποτέ αποτελεί ένα είδος υπερβολικά προστατευμένου περιβάλλοντος.

Μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε τους κινδύνους που μπορεί να θέσει το διαδίκτυο —ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης— στην ανάπτυξη των νέων.

Βλέπουμε καταναγκαστική χρήση, διαταραχές ύπνου, διαδικτυακό εκφοβισμό και έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο.

Η ΤΝ θα μπορούσε να ενισχύσει πολλούς από αυτούς τους κινδύνους, καθιστώντας τους πιο πειστικούς και δυσκολότερο να αποφευχθούν.

Δεν θα πρέπει να περιμένουμε άλλη μία γενιά για να αρχίσουμε να τους παίρνουμε στα σοβαρά.

Η ΤΝ μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να μαθαίνουν λιγότερο

Το ίδιο εργαλείο που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να μάθουν περισσότερα από ποτέ μπορεί επίσης να οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στο να μαθαίνουν λιγότερα.

Ανησυχώ επίσης για τον αντίκτυπο της ΤΝ στην εκπαίδευση.

Ειρωνικά, το ίδιο εργαλείο που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να μαθαίνουν περισσότερο από ποτέ μπορεί να οδηγήσει πολλούς στο να μαθαίνουν λιγότερο.

Μια προκαταρκτική έρευνα υπέδειξε ότι η εντατικότερη χρήση ΤΝ συνδέεται με μείωση της κριτικής σκέψης. Η επίδραση ήταν εντονότερη στους νεότερους ανθρώπους.

Αυτή θα ήταν η χειρότερη δυνατή στιγμή για τους ανθρώπους να χάσουν τις ικανότητές τους στην κριτική σκέψη.

Σε μια εποχή deepfakes και παραπληροφόρησης που μπορεί να είναι προσαρμοσμένη ειδικά σε κάθε άνθρωπο, η ικανότητα να διακρίνουμε το αληθινό από το ψευδές γίνεται ζωτική δεξιότητα.

Δεν είναι σαφές πού πρέπει να χαραχθεί η γραμμή σε αυτά τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν πώς να βελτιώσουν τις ανθρώπινες σχέσεις τους.

Θα μπορούσε να αποτελέσει τη μοναδική επαφή με τον έξω κόσμο για απομονωμένους ηλικιωμένους ή ανθρώπους με περιορισμένη κινητικότητα και αυτό θα ήταν καλύτερο από το τίποτα.

Όπου κι αν αποφασίσουμε τελικά να χαράξουμε τη γραμμή, θα πρέπει να είναι δική μας, συνειδητή απόφαση.

Τα οφέλη μπορεί να είναι τεράστια

Τα καλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με την ΤΝ θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ καλά.

Συχνά λέμε ότι υπερεκτιμούμε το μέγεθος των αλλαγών βραχυπρόθεσμα και υποτιμούμε το μέγεθος των αλλαγών μακροπρόθεσμα.

Με την ΤΝ βλέπω κάτι διαφορετικό.

Ορισμένοι βλέπουν μόνο τη θετική πλευρά της ΤΝ και δεν επικεντρώνονται αρκετά στα αρνητικά.

Άλλοι κάνουν το αντίθετο λάθος: επικεντρώνονται αποκλειστικά στους κινδύνους οι οποίοι είναι πραγματικοί και χάνουν τα πιθανά οφέλη.

Χρειαζόμαστε και τα δύο: βαθιά ανησυχία για τις βλάβες της ΤΝ που πρέπει να περιορίσουμε και τεκμηριωμένη αισιοδοξία για τα θετικά στοιχεία που πρέπει να μεγιστοποιήσουμε για όλους.

Η μεγιστοποίηση των οφελών είναι εξίσου σημαντική με τον περιορισμό των βλαβών.

Εάν οι άνθρωποι δουν πώς η ΤΝ κάνει τη ζωή τους ευκολότερη, αυτό θα βοηθήσει να οικοδομηθεί η δημόσια εμπιστοσύνη που απαιτείται για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολότερες πτυχές της μετάβασης.

Εάν το πρώτο πράγμα που κάνει η ΤΝ στη ζωή των περισσότερων ανθρώπων είναι να τους στερήσει τη δουλειά τους, όσοι ήδη είναι επιφυλακτικοί απέναντί της θα την απορρίψουν πλήρως.

Αυτό θα καταστήσει δυσκολότερη την υλοποίηση των οφελών της.

Γι' αυτό οι κυβερνήσεις, οι βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού κλάδου και οι εταιρείες ΤΝ πρέπει να συνεργαστούν από τώρα.

Χάρη στην ικανότητά της να συνθέτει τη γνώση από κάθε επιστημονικό πεδίο, η ΤΝ μπορεί να επιταχύνει την καινοτομία στις δυσκολότερες τεχνικές προκλήσεις του κόσμου: την παροχή καθαρής και αξιόπιστης ενέργειας για όλους, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την παραγωγή επαρκούς τροφής, την εξάλειψη ασθενειών και πολλά άλλα.

Οι ερευνητές που εργάζονται πάνω σε θεραπείες για τον καρκίνο ή στην πυρηνική ενέργεια μπορούν να χρησιμοποιούν την ΤΝ για να εξετάζουν τεράστιες ποσότητες επιστημονικής βιβλιογραφίας.

Μπορεί να τους βοηθήσει να εντοπίζουν μοτίβα που ένας άνθρωπος θα μπορούσε να χάσει και να αποφασίζουν ποια πειράματα έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Όταν η νοημοσύνη δεν θα αποτελεί πλέον τον περιοριστικό παράγοντα που είναι σήμερα, μικρότερες εταιρείες θα μπορούν να ανταγωνιστούν οργανισμούς με πολύ μεγαλύτερους προϋπολογισμούς έρευνας.

Η Έρευνα και Ανάπτυξη και η καινοτομία θα επιταχυνθούν δραματικά.

Υγεία, γεωργία και δημόσιες υπηρεσίες

Η υγεία είναι ένας τομέας όπου η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

Πολλά μικρά αμερικανικά νοσοκομεία δεν διαθέτουν επιτόπου ειδικούς που μπορούν να διαγνώσουν γρήγορα έναν ασθενή σε μια επείγουσα κατάσταση που απειλεί τη ζωή του.

Σε αυτά τα μέρη, η ΤΝ θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι ένα έμφραγμα θα εντοπιστεί εγκαίρως και ότι μια οικογένεια θα αποφύγει τα δυσβάσταχτα έξοδα μιας επείγουσας ιατρικής περίθαλψης.

Το Viz.ai αποτελεί ένα παράδειγμα. Το σύστημα αναλύει απεικονιστικές εξετάσεις για τον εντοπισμό εγκεφαλικών επεισοδίων και άλλων επειγόντων περιστατικών και βοηθά τις ιατρικές ομάδες να συντονίζουν τη φροντίδα των ασθενών τους. Χρησιμοποιείται σε σχεδόν 2.000 αμερικανικά νοσοκομεία.

Η ΤΝ θα βοηθήσει επίσης τους γενικούς γιατρούς να κάνουν καλύτερες διαγνώσεις και να παραμένουν σε επαφή με τους ασθενείς τους όταν δεν βρίσκονται στην κλινική.

Θα βοηθήσει τους ασθενείς να κατανοούν τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους και τα πολύπλοκα σχήματα λήψης φαρμάκων.

Η γεωργία είναι ο τομέας στον οποίο βλέπω τον ταχύτερο αντίκτυπο της ΤΝ στις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, οι αγρότες δεν έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες μετεωρολογικές προβλέψεις ούτε σε συμβουλές σχετικά με το ποια φυτά να καλλιεργήσουν, πώς να προστατεύσουν τις καλλιέργειες και τα ζώα τους από ασθένειες ή πώς να βελτιώσουν το έδαφός τους.

Με την αύξηση του πληθυσμού και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, οι αγρότες χρειάζονται περισσότερο από ποτέ βοήθεια.

Χρησιμοποιώντας ΤΝ, οι αγρότες χαμηλού εισοδήματος θα μπορούν σύντομα να λαμβάνουν καλύτερες συμβουλές για όλα αυτά τα ζητήματα από εκείνες που λαμβάνουν σήμερα ακόμη και οι πλουσιότεροι αγρότες και να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή τους.

Οι κρατικές υπηρεσίες αποτελούν έναν τρίτο τομέα στον οποίο η ΤΝ μπορεί να κάνει τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη.

Στις ΗΠΑ έχω συναντήσει οικογένειες που, απολύτως κατανοητά, αισθάνονταν χαμένες μπροστά στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ασφάλιση υγείας, φοιτητική βοήθεια ή επισιτιστική βοήθεια.

Αντιμέτωπες με έναν τεράστιο όγκο περίπλοκων γραφειοκρατικών εντύπων, πολλές ήθελαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια.

Η ΤΝ μπορεί να απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία, ώστε να λαμβάνουν ταχύτερα τη βοήθεια που χρειάζονται και το κράτος να λειτουργεί αποτελεσματικότερα.

Οι κυβερνήσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την εμπειρία των πολιτών, ξεκινώντας από εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από τα κοινωνικά τους δίχτυα προστασίας.

Παρά τις ανησυχίες μου για τον αντίκτυπό της στην ψυχική υγεία, πιστεύω ότι η ΤΝ μπορεί επίσης να προσφέρει σημαντική βοήθεια σε αυτόν τον τομέα.

Οι περισσότερες κοινωνίες διαθέτουν πολύ λίγους συμβούλους, ψυχιάτρους και ειδικούς στις εξαρτήσεις.

Με τις κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας της ιδιωτικότητας, τα εργαλεία ΤΝ θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια.

Στη συνέχεια, εφόσον χρειάζεται, μπορούν να προσφέρουν τεκμηριωμένες στρατηγικές αντιμετώπισης και να συνεργάζονται με έναν άνθρωπο για την παροχή πιο άμεσης θεραπείας.

Η ΤΝ μπορεί επίσης να αποτελέσει τεράστια ευκαιρία για την εκπαίδευση, παρά τις ανησυχίες που ανέφερα προηγουμένως.

Μπορεί να απελευθερώσει χρόνο για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να εργάζονται περισσότερο με τους μαθητές ατομικά ή σε μικρές ομάδες, και να τους δώσει σαφέστερη εικόνα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ολόκληρη η τάξη.

Για τους μαθητές, ένα εργαλείο ΤΝ που διατηρεί αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «παραγωγική πάλη» τη γνωστική προσπάθεια που δημιουργεί πραγματική κατανόηση μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση.

Όταν ένας μαθητής συναντά για πρώτη φορά μια νέα ιδέα, η ΤΝ παρέχει ουσιαστικές εξηγήσεις και θέτει τόσο ερωτήσεις όσο και απαντήσεις.

Αργότερα, όταν ελέγχει την κατανόησή του, συγκρατεί την απάντηση και τον βοηθά να φτάσει μόνος του σε αυτήν.

Συνολικά, οι εξελίξεις σε όλους αυτούς τους τομείς θα μπορούσαν να κάνουν την καθημερινή ζωή ευκολότερη, οικονομικότερη και λιγότερο εξαρτημένη από το εισόδημα ή τις προσωπικές σχέσεις ενός ανθρώπου.

Η ΤΝ θα μπορούσε να προσφέρει σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις πρόσβαση σε δυνατότητες που σήμερα απαιτούν ακριβή επαγγελματική βοήθεια ή μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ενώ παράλληλα θα καθιστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες καλύτερα και φθηνότερα.

Θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να ζουν πιο ανεξάρτητα και να επιτρέψει σε εργαζομένους και επιχειρηματίες με καλές ιδέες να πετύχουν πολύ περισσότερα από όσα μπορούν σήμερα.

Και, πάνω απ’ όλα, θα μπορούσε να επιστρέψει στους ανθρώπους μέρος του χρόνου και της προσοχής που σήμερα καταναλώνονται από τη γραφειοκρατία, την αναζήτηση αξιόπιστων πληροφοριών και εργασίες για τις οποίες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν κάποιον άλλο.

Η ΤΝ πρέπει να ωφελήσει τους πάντες

Σε όλους αυτούς τους τομείς, η κρίσιμη λέξη είναι «μπορεί».

Η ΤΝ μπορεί να βελτιώσει τη ζωή ανθρώπων όλων των εισοδηματικών επιπέδων.

Αλλά αυτό δεν θα συμβεί αυτόματα.

Όπως συμβαίνει με κάθε νέα τεχνολογία, πρέπει να διασφαλίσουμε συνειδητά ότι θα ωφελήσει τους πάντες και όχι μόνο μια πλούσια μειοψηφία.

Αυτό θα απαιτήσει ισχυρό ρόλο από τις κυβερνήσεις και τη φιλανθρωπία, ώστε οι λιγότερο εύποροι πολίτες και οι χώρες χαμηλού εισοδήματος να είναι πλήρεις δικαιούχοι των οφελών της.

Απομένουν 19 χρόνια από το 20ετές πρόγραμμα κατά το οποίο το Ίδρυμα Gates θα δαπανήσει τα υπόλοιπα 200 δισεκατομμύρια δολάρια του.

Η ΤΝ θα το βοηθήσει να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους του, επιταχύνοντας την ανακάλυψη εμβολίων και φαρμάκων για τον HIV, τη φυματίωση, την ελονοσία και τον υποσιτισμό, αλλά και βοηθώντας το υγειονομικό προσωπικό και τους ασθενείς να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία.

Στόχος του Ιδρύματος είναι, μεταξύ άλλων, να μειώσει ξανά στο μισό τον αριθμό των παιδιών που πεθαίνουν κάθε χρόνο, όπως συνέβη μεταξύ 2000 και 2024.

Όλη η δουλειά μας όχι μόνο στην υγεία αλλά και στη γεωργία και την εκπαίδευση θα αξιοποιήσει πλήρως την ΤΝ.

Θα γράψω πολύ περισσότερα για αυτές τις προσπάθειες τον επόμενο μήνα στην ετήσια έκθεση Goalkeepers του Ιδρύματος, μεταξύ άλλων και για την προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε ότι τα μοντέλα ΤΝ θα είναι διαθέσιμα στις γλώσσες που μιλούν οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες όπου στηρίζουμε δράσεις και όχι μόνο στις γλώσσες που είναι διαδεδομένες στις πλούσιες χώρες και στις χώρες μεσαίου εισοδήματος.

Αρκετές από τις κορυφαίες εταιρείες ΤΝ, μεταξύ των οποίων οι OpenAI, Anthropic, Google και Microsoft, συνεργάζονται με το Ίδρυμα σε αυτές τις πρωτοβουλίες, γεγονός που κάνει μεγάλη διαφορά.

Ο κόσμος χρειάζεται ένα σχέδιο

Είναι θετικό ότι ορισμένες εταιρείες ΤΝ προτείνουν λύσεις για τις προκλήσεις που δημιουργεί η ίδια η τεχνολογία τους.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να περιμένουμε από αυτές να ηγηθούν της προσπάθειας.

Ορισμένα από αυτά τα προβλήματα υπερβαίνουν την τεχνογνωσία τους και, σε μια δημοκρατική κοινωνία, δεν είναι δική τους δουλειά να αποφασίσουν για αυτά.

Αντίθετα, οι λύσεις πρέπει να διαμορφωθούν μέσα από μια δημόσια δημοκρατική διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες υγείας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και ηγέτες των κοινοτήτων.

Εκατομμύρια άνθρωποι θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει και θα χρειαστούμε ένα ισχυρότερο και πιο ευέλικτο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας για να τους βοηθήσει στη μετάβαση.

Οι τοπικές κοινωνίες ήδη εκφράζουν ανησυχίες για την ενέργεια και το νερό που απαιτούν τα κέντρα δεδομένων.

Χωρίς λύσεις, ορισμένες ομάδες θα πιέσουν για την πλήρη διακοπή της ανάπτυξης και της ανάπτυξης εφαρμογών ΤΝ.

Οι λύσεις θα πρέπει να διαμορφωθούν από τις απαντήσεις μας στα βαθιά ερωτήματα που θέτει η ΤΝ, συμπεριλαμβανομένου του πώς θα διατηρήσουμε την ανθρωπιά μας σε μια εποχή όπου οι μηχανές μπορούν να σκέφτονται καλύτερα από εμάς.

Ως άνθρωποι που αφιερώνουν τη ζωή τους στο να σκέφτονται τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, οι θρησκευτικοί ηγέτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Με έχει γοητεύσει η εγκύκλιος του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ για την ΤΝ, «Για τη διαφύλαξη του ανθρώπου στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης». Θέτει μια ισχυρή βάση για τη δουλειά που πρέπει να γίνει.

Τους επόμενους μήνες θα μοιραστώ περισσότερες ιδέες για να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της ΤΝ θα υπερτερούν των βλαβών που προκαλεί.

Ακολουθούν τρεις ιδέες για αρχή, ξεκινώντας από αυτή που θεωρώ σημαντικότερη.

Να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα για τη διαχείριση της μετάβασης

Η κορυφαία προτεραιότητα είναι ένα τεράστιο έργο: η δημιουργία ενός εθνικού και διεθνούς πλαισίου για την αντιμετώπιση της ΤΝ.

Κανένας από τους σημερινούς θεσμούς μας δεν σχεδιάστηκε για να διαχειριστεί μια τεχνολογία που εξαπλώνεται τόσο γρήγορα και επηρεάζει τόσες πολλές πτυχές της ζωής μας.

Επομένως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς.

Είναι δύσκολο να υπερβάλουμε ως προς το μέγεθος αυτού του εγχειρήματος.

Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε στη μεγαλύτερη αναδιοργάνωσή της από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με στόχο τη βελτίωση μίας μόνο λειτουργίας: της εθνικής ασφάλειας.

Η ΤΝ θα απαιτήσει πολύ, πολύ περισσότερα.

Θα επηρεάσει την εθνική ασφάλεια, την απασχόληση, την εκπαίδευση, τη φορολογία, την ενέργεια, τις εκλογές, τον αέρα και το νερό, τη δημόσια υγεία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, την επιβολή του νόμου, τις μεταφορές, τη δημόσια γη και τα πληροφοριακά συστήματα.

Αυτοί οι τομείς αλληλοεπικαλύπτονται με τρόπους τους οποίους η υφιστάμενη γραφειοκρατία δεν είναι σχεδιασμένη να διαχειριστεί.

Ένα υπουργείο Εργασίας μπορεί να κατανοεί την ανατροπή στην αγορά εργασίας, αλλά όχι τον κίνδυνο για την ασφάλεια.

Μια ρυθμιστική αρχή μπορεί να κατανοεί τη συγκέντρωση της αγοράς, αλλά όχι τις επιπτώσεις της ΤΝ στα παιδιά και στους εφήβους.

Εάν αφεθούν μόνες τους, οι υφιστάμενες θεσμικές δομές θα βλέπουν μόνο ένα μέρος του συστήματος, ενώ οι συνέπειες της ΤΝ θα διαχέονται σε ολόκληρο το σύστημα.

Σε εθνικό επίπεδο, οι χώρες θα χρειαστούν οργανισμούς ικανούς να καθορίζουν προτεραιότητες μεταξύ διαφορετικών κυβερνητικών υπηρεσιών.

Ο στόχος θα είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε κίνδυνος λαμβάνεται υπόψη.

Διαφορετικά, μια επίθεση που διευκολύνεται από την ΤΝ μπορεί να επιτύχει επειδή κανείς δεν θα θεωρήσει ότι αποτελεί δική του ευθύνη να την αποτρέψει.

Αλλά ακόμη και μια χώρα που θα βάλει τάξη στο εσωτερικό της θα παραμένει εκτεθειμένη σε κινδύνους που ξεπερνούν τα σύνορα.

Γι’ αυτό θα πρέπει παράλληλα να δημιουργηθεί ένας διεθνής οργανισμός.

Δεν θα μοιάζει με κανέναν άλλο θεσμό που έχουμε δημιουργήσει μέχρι σήμερα, αν και θα μπορούσε να ακολουθήσει το μοντέλο υφιστάμενων συστημάτων.

Υπάρχει ένα καθεστώς επιθεωρήσεων για τα πυρηνικά όπλα, κανονισμοί για τη διεθνή αεροπορία και συμφωνίες που προστατεύουν το στρώμα του όζοντος.

Ένας νέος παγκόσμιος οργανισμός για την ΤΝ θα χρειαστεί στοιχεία και από τα τρία αυτά μοντέλα και ακόμη περισσότερα.

Είναι εύλογο να αναρωτηθούμε εάν οι παγκόσμιοι θεσμοί είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αυτή τη νέα αρχιτεκτονική.

Οι κυβερνήσεις κινούνται αργά, όταν κινούνται, ενώ η πόλωση εντός των χωρών και μεταξύ τους καθιστά δυσκολότερη από ποτέ την επίτευξη προόδου.

Θα απαιτηθεί κάποιος βαθμός συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να προχωρήσουμε αργά.

Το σημείο εκκίνησης είναι μια διαδικασία για τη δημιουργία των σωστών θεσμών πριν οι ανατροπές αναγκάσουν τις κυβερνήσεις να περάσουν σε κατάσταση κρίσης.

Οι εθνικοί ηγέτες θα πρέπει να συγκαλούν τακτικά οικονομολόγους, τεχνολόγους, ειδικούς στην αγορά εργασίας, επιχειρηματίες και τους ίδιους τους εργαζομένους, προκειμένου να εντοπίζουν πού αποτυγχάνουν οι υφιστάμενοι θεσμοί και ποιες νέες αρμοδιότητες μπορεί να χρειαστούν.

Οι χώρες θα πρέπει να μαθαίνουν η μία από την άλλη.

Και οι χώρες που φιλοξενούν τους βασικούς προγραμματιστές ΤΝ και ελέγχουν κρίσιμα τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού θα πρέπει να αρχίσουν να συναντώνται από τώρα για τη δημιουργία κοινών προτύπων, πριν οι ανταγωνιστικές πιέσεις καταστήσουν δυσκολότερη τη συνεργασία.

Η δημιουργία του πλαισίου που περιγράφω θα χρειαστεί χρόνια.

Γι’ αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα.

Να κρατήσουμε ορισμένες θέσεις εργασίας αποκλειστικά για ανθρώπους

Ο πατέρας μου πέθανε από Αλτσχάιμερ το 2020.

Στα τελευταία στάδια της ασθένειάς του, τον φρόντιζαν όλο το εικοσιτετράωρο επαγγελματίες φροντιστές που τον καταλάβαιναν ακόμη και όταν δυσκολευόταν να εκφραστεί.

Δεν μπορούσε πάντα να τους πει πότε πεινούσε, αλλά εκείνοι το γνώριζαν.

Η οικογένειά μου και εγώ θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες σε αυτή την εξαιρετική ομάδα επαγγελματιών.

Υπήρχε κάτι στη φροντίδα που παρείχαν στον πατέρα μου που ήταν αναντικατάστατα ανθρώπινο.

Κανένα ρομπότ δεν θα μπορούσε ούτε και θα έπρεπε να το κάνει.

Σκέφτομαι αυτή την ομάδα όταν τίθεται το ερώτημα ποιες θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν και ποιες θα παραμείνουν.

Πιστεύω ότι καθώς η ΤΝ και τα ρομπότ θα βελτιώνονται, θα αποφασίσουμε ότι ορισμένα πράγματα θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από ανθρώπους.

Έχω αρχίσει να αποκαλώ αυτόν τον τομέα «Ανθρώπινο Απόθεμα» (Human Reserved) και αποτελεί ένα παράδειγμα των ιδεών που θα πρέπει να εξετάσουμε.

Μου αρέσει η έκφραση «Ανθρώπινο Απόθεμα», επειδή μου θυμίζει τα φυσικά καταφύγια περιοχές όπου θα μπορούσαμε να χτίσουμε κτίρια και δρόμους, αλλά επιλέγουμε να μην το κάνουμε επειδή η απώλεια θα ήταν πολύ μεγάλη.

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε κάτι ως «Ανθρώπινο Απόθεμα» για οικονομικούς λόγους.

Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να το κάνουμε επειδή η χρήση μηχανών σε έναν συγκεκριμένο ρόλο θα εκτόπιζε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν επάγγελμα.

Δεν μπορείς να πεις σε έναν 55χρονο που εργάστηκε σε όλη του τη ζωή στις κατασκευές ότι πρέπει να πάει να εργαστεί σε έναν οίκο ευγηρίας και να περιμένεις ότι θα βρει εκεί επαγγελματική ικανοποίηση.

Μερικές φορές η απόφαση να χαρακτηρίσουμε κάτι ως «Ανθρώπινο Απόθεμα» θα υπαγορεύεται από άλλους παράγοντες.

Στην υγεία, για παράδειγμα, φανταστείτε ένα ρομπότ να σας ανακοινώνει τα δυσάρεστα νέα ότι πάσχετε από μια ανίατη ασθένεια.

Τεχνικά δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούσε να το κάνει.

Ωστόσο, δεν θα έπρεπε.

Το πεδίο του «Ανθρώπινου Αποθέματος» θα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου.

Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προστατεύσουμε ορισμένες θέσεις εργασίας από τώρα και να εισαγάγουμε την ΤΝ αργά, σε βάθος ετών ή δεκαετιών, με δέσμευση για τη διατήρηση συγκεκριμένων θέσεων.

Ορισμένοι τομείς, όπως η εκπαίδευση και η ψυχική υγεία, θα είναι μικτοί, με έναν άνθρωπο να έχει τον έλεγχο και να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να επεκτείνει τις δυνατότητές του.

Τα όρια θα διαφέρουν επίσης από χώρα σε χώρα.

Ορισμένες χώρες μπορεί να επιμένουν ότι οι άνθρωποι θα φροντίζουν τους ηλικιωμένους.

Αλλά μια χώρα όπως η Ιαπωνία, η οποία διαθέτει συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό και ανεπαρκή αριθμό νέων για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, μπορεί να καλωσορίσει ένα ρομπότ φροντίδας.

Η ιδέα του «Ανθρώπινου Αποθέματος» εγείρει πολλά ερωτήματα στα οποία δεν έχω απαντήσεις.

Ποιος αποφασίζει τι θα κρατήσουμε αποκλειστικά για τους ανθρώπους;

Ποια κριτήρια θα πρέπει να χρησιμοποιούμε;

Πώς θα εμποδίσουμε τις επιχειρήσεις να παρακάμπτουν τους κανόνες και να χρησιμοποιούν ούτως ή άλλως ρομπότ;

Τι θα συμβεί στο διεθνές εμπόριο όταν μια χώρα επιτρέπει στα ρομπότ να κατασκευάζουν ένα προϊόν και μια άλλη όχι;

Όλα αυτά θα πρέπει να ρυθμιστούν δημόσια, στο πλαίσιο του σχεδίου μετάβασης.

Να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο φορολογούμε την εργασία και το κεφάλαιο

Καθώς οι εργαζόμενοι θα ωθούνται προς διαφορετικές θέσεις εργασίας, θα χρειάζονται επανεκπαίδευση και άλλη υποστήριξη από το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας.

Όμως θα εργάζονται λιγότερο, πράγμα που σημαίνει ότι θα πληρώνουν λιγότερους φόρους εισοδήματος και τα κρατικά έσοδα θα μειώνονται ακριβώς τη στιγμή που η ανάγκη για αυτές τις υπηρεσίες θα είναι μεγαλύτερη.

Τα χρήματα θα πρέπει να προέλθουν από κάπου, σε μια εποχή που οι προϋπολογισμοί είναι ήδη πιεσμένοι.

Πιστεύω ότι θα πρέπει να φορολογήσουμε τα tokens της ΤΝ και τα ρομπότ.

Σήμερα, εάν είσαι εργοδότης και προσλαμβάνεις κάποιον, πληρώνεις ασφαλιστικές εισφορές επί του εισοδήματός του.

Αλλά αν αγοράσεις ένα ρομπότ, συνήθως μπορείς να το εκπέσεις άμεσα ως επιχειρηματική δαπάνη.

Το φορολογικό σύστημα σε ενθαρρύνει να αντικαταστήσεις ανθρώπους με μηχανές.

Ένας φόρος θα επιβράδυνε λίγο τη φυγή από την ανθρώπινη εργασία και θα επέτρεπε τη συγκέντρωση χρημάτων για επανεκπαίδευση και ισχυρότερο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας.

Θα πρέπει να είναι στοχευμένος, ώστε να μην επιβραδύνει καθαρά επωφελείς χρήσεις της ΤΝ, όπως το να καταστήσει την ιατρική και την εκπαίδευση φθηνότερες.

Οι επικριτές αυτής της ιδέας επισημαίνουν ότι δεν είναι οικονομικά βέλτιστη.

Όμως δεν λαμβάνουν υπόψη την ευρύτερη αξία της εργασίας για τα άτομα και την κοινωνία.

Και με όλη την επιτάχυνση της καινοτομίας που θα έχουμε, θα μπορούμε να αντέξουμε λίγη οικονομική αναποτελεσματικότητα ως τίμημα για τη διατήρηση των ανθρώπων στην εργασία.

Είχα προτείνει φόρο στα ρομπότ πριν από χρόνια και η αντίδραση των περισσότερων ήταν ότι επρόκειτο για παράξενη ιδέα.

Εξακολουθώ να την υποστηρίζω θερμά.

Μπορεί να μην αποτελεί ολόκληρη τη λύση στην απειλή της ΤΝ, αλλά αποτελεί μέρος μιας συνετής απάντησης.

Όποιος κι αν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συγκεντρώσουμε χρήματα για περισσότερη βοήθεια, αυτά πρέπει να φτάσουν σε όσους τα χρειάζονται περισσότερο: στους εργαζομένους που χάνουν τη δουλειά τους εξαιτίας της ΤΝ και των ρομπότ, σε όσους βλέπουν τις ώρες εργασίας ή τους μισθούς τους να μειώνονται και στις κοινότητες όπου οι απώλειες συγκεντρώνονται.

Πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη δουλειά τώρα, ώστε τα συστήματα να είναι έτοιμα όταν η ανάγκη γίνει επιτακτική.

Τι θα κάνω εγώ

Θα χρησιμοποιήσω τη φωνή και τον χρόνο μου για να τοποθετήσω την ΤΝ και την ισότητα ψηλότερα στην ατζέντα του δημόσιου διαλόγου.

Θα θέτω το ζήτημα στους νομοθέτες κάθε φορά που θα επισκέπτομαι την Ουάσιγκτον και όταν θα συναντώ ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Θα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεών μου με τους ανθρώπους που αναπτύσσουν μοντέλα ΤΝ.

Θα υποστηρίξω το εθνικό και διεθνές πλαίσιο που περιέγραψα.

Το Ίδρυμα Gates θα βοηθήσει στην προώθηση επωφελών χρήσεων, ιδίως στην Αφρική.

Η Breakthrough Energy, εταιρεία που ίδρυσα, θα χρησιμοποιήσει την ΤΝ για να βοηθήσει επιχειρήσεις να αναπτύξουν καθαρή και φθηνή ενέργεια και να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.

Θα γράφω επίσης τακτικά για την ΤΝ.

Το μήνυμά μου προς τους ηγέτες είναι το εξής:

Έχετε την ευκαιρία να δράσετε τώρα, πριν η ανεργία εκτοξευθεί, οι κοινωνίες υποφέρουν και η εμπιστοσύνη των πολιτών διαβρωθεί.

Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η κυβέρνησή σας θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα συνολικά, αντί να το διασπάσει σε πολλαπλά γραφειοκρατικά «οχυρά».

Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η ΤΝ θα ωφελήσει τους πάντες.

Και μπορείτε να συνεργαστείτε με άλλες κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσετε αυτή την εθνική και παγκόσμια πρόκληση.

Τέλος, θα προσπαθήσω να διευρύνω τον κύκλο των ανθρώπων που διαμορφώνουν αυτή τη συζήτηση.

Θα πρέπει να περιλαμβάνει εργαζομένους, φοιτητές πανεπιστημίων που πρόκειται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, ηγέτες κοινοτήτων, θρησκευτικούς ηγέτες και θρησκευτικές οργανώσεις, γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους ανθρώπους των οποίων οι φωνές συχνά δεν ακούγονται, αλλά διαθέτουν πολύτιμη εικόνα για το πώς η μετάβαση θα επηρεάσει τη ζωή των ανθρώπων.

Πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της ΤΝ θα φτάσουν σε ανθρώπους που δεν διαθέτουν ήδη πλούτο, επιρροή και πρόσβαση;

Πώς θα ενισχύσουμε το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας και θα βοηθήσουμε τους εργαζομένους και τις κοινότητες να ευημερήσουν ακόμη και όταν εκτοπίζονται από την αγορά εργασίας;

Πώς θα πρέπει να προσαρμοστούν οι δημόσιοι θεσμοί;

Και πώς θα διατηρήσουμε την ανθρωπιά μας μέσα σε όλα αυτά;

«Αυτή η πρωτοφανής τεχνολογία απαιτεί μια πρωτοφανή παγκόσμια απάντηση»

Εάν τα κάνουμε όλα σωστά, οι συνέπειες για την ανθρωπότητα θα είναι φαντασμαγορικές και ο κόσμος θα γίνει δικαιότερος.

Σπάνια σταματώ να σκέφτομαι την ΤΝ, όχι επειδή έχω όλες τις απαντήσεις, αλλά επειδή τα ερωτήματα που θέτει έχουν τόσο μεγάλες συνέπειες, ώστε δεν μπορούν να αφεθούν σε μια μικρή ομάδα τεχνολόγων.

Οι ηγέτες της ακαδημαϊκής κοινότητας, των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών έχουν όλοι έναν ρόλο να διαδραματίσουν στη διαμόρφωση αυτού που θα ακολουθήσει.»

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