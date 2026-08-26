Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη: Οι τρεις μεγάλες απειλές

Snapshot Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτατα και δημιουργεί πρωτόγνωρες προκλήσεις που δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από την κοινωνία και τη βιομηχανία.

Η AI μπορεί να αντικαταστήσει ή να ξεπεράσει τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες, με σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, ειδικά σε θέσεις εισαγωγικού και μεσαίου επιπέδου.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κακόβουλης χρήσης της AI, όπως κυβερνοεπιθέσεις, απάτες και βιοτρομοκρατία, λόγω της μείωσης των τεχνολογικών εμποδίων στην ανάπτυξη επικίνδυνων βιολογικών παραγόντων.

Ο Γκέιτς επισημαίνει τον κίνδυνο εξάρτησης από «ψηφιακούς συντρόφους» και την υποχώρηση της κριτικής σκέψης, ειδικά μεταξύ παιδιών και νέων.

Προτείνει ειδικό φόρο για τη χρήση AI και ρομπότ, διατήρηση συγκεκριμένων ανθρώπινων δραστηριοτήτων και δημιουργία νέων θεσμών εποπτείας για την αποτελεσματική διαχείριση της τεχνολογίας. Snapshot powered by AI

Με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο μιλά για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης ο Μπιλ Γκέιτς, προειδοποιώντας ότι η ανθρωπότητα εισέρχεται σε μία από τις πιο «ταραχώδεις» περιόδους της ιστορίας της και ότι ο κόσμος δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένος για τις αλλαγές που έρχονται.

Σε ένα εκτενές δοκίμιο περίπου 6.000 λέξεων, αλλά και σε συνέντευξή του στους New York Times, ο συνιδρυτής της Microsoft υποστηρίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία τεχνολογική επανάσταση. Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται, η δυνατότητά της να αναλαμβάνει εργασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ανθρώπινη σκέψη και η ευκολία με την οποία ενσωματώνεται στην καθημερινότητα δημιουργούν, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον.

Ο Γκέιτς στρέφει μάλιστα την κριτική του και προς την ίδια τη βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι όσοι γνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητες της τεχνολογίας ανησυχούν περισσότερο απ' όσα παραδέχονται δημόσια.

«Ιδιωτικά, άνθρωποι που καταλαβαίνουν πόσο καλή είναι αυτή η τεχνολογία και πόσο γρήγορα βελτιώνεται ανησυχούν πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πιέσεις να μην αναδεικνύονται δημοσίως οι κίνδυνοι, καθώς στην αγορά διακυβεύονται τεράστια ποσά.

Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μοιάζει με τις προηγούμενες τεχνολογικές αλλαγές

Ο Γκέιτς απορρίπτει την άποψη ότι η σημερινή τεχνολογική μετάβαση θα ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο με προηγούμενες επαναστάσεις.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο άλλαξαν την αγορά εργασίας, αλλά παράλληλα δημιούργησαν νέες ειδικότητες και θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον Γκέιτς, η σύγκριση αυτή δεν είναι πλέον επαρκής.

Η αλλαγή που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πολύ ταχύτερη. Ενώ η επίδραση του προσωπικού υπολογιστή στην εργασία χρειάστηκε δεκαετίες για να γίνει αισθητή, τα συστήματα AI μπορούν να αλλάξουν επαγγέλματα και διαδικασίες μέσα σε λίγα χρόνια.

Και υπάρχει μία ακόμη κρίσιμη διαφορά: η τεχνολογία δεν απαιτεί πλέον από τον άνθρωπο να μάθει να τη χρησιμοποιεί με σύνθετο τρόπο.

Η AI μπορεί να προσαρμόζεται στον άνθρωπο μέσω της φυσικής γλώσσας.

Για τον Γκέιτς, αυτό σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια τεχνολογία μπορεί όχι μόνο να αντικαταστήσει ανθρώπινες γνωστικές εργασίες, αλλά σε ορισμένους τομείς να ξεπεράσει τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Η απειλή για την αγορά εργασίας

Ο πρώτος μεγάλος κίνδυνος που επισημαίνει είναι η απώλεια θέσεων εργασίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι θέσεις εισαγωγικού και μεσαίου επιπέδου σε κλάδους όπως οι πωλήσεις, η εξυπηρέτηση πελατών, η ανάπτυξη λογισμικού και η νομική υποστήριξη.

Η πίεση, όμως, δεν περιορίζεται στις εργασίες γραφείου. Ο Γκέιτς εκτιμά ότι, καθώς τα ρομπότ γίνονται πιο ευέλικτα και οικονομικά, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει σταδιακά και επαγγέλματα που σήμερα θεωρούνται λιγότερο εκτεθειμένα στην αυτοματοποίηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των νεότερων εργαζομένων, καθώς οι θέσεις εισόδου στην αγορά εργασίας μπορεί να είναι οι πρώτες που θα περιοριστούν σημαντικά.

Από την κυβερνοεπίθεση έως τη βιοτρομοκρατία

Ακόμη πιο σοβαρή θεωρεί ο Γκέιτς την πιθανότητα κακόβουλης χρήσης της AI.

Η τεχνολογία μπορεί να κάνει ευκολότερες τις κυβερνοεπιθέσεις, την απάτη και τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου. Η μεγαλύτερη ανησυχία του, ωστόσο, αφορά τη βιοασφάλεια.

Όπως προειδοποιεί, η εξέλιξη των μοντέλων AI μπορεί να μειώσει σημαντικά τα εμπόδια για την ανάπτυξη επικίνδυνων βιολογικών παραγόντων, δίνοντας σε μικρές ομάδες δυνατότητες που στο παρελθόν απαιτούσαν πολύ μεγαλύτερους πόρους.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο επειδή οι ίδιες δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την προστασία από μια απειλή όσο και για την εκμετάλλευσή της.

Ένα σύστημα που μπορεί να εντοπίσει ένα κενό ασφαλείας για να το διορθώσει μπορεί, υπό διαφορετικές συνθήκες, να χρησιμοποιηθεί και για την εκμετάλλευσή του.

Ο κίνδυνος των «ψηφιακών συντρόφων»

Ο τρίτος κίνδυνος που αναδεικνύει ο Γκέιτς είναι πιο προσωπικός και αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τα συστήματα AI.

Τα chatbots που είναι διαθέσιμα όλο το 24ωρο, δεν διαφωνούν με τον χρήστη και μπορούν να προσφέρουν συνεχή συντροφιά ενδέχεται, σύμφωνα με τον ίδιο, να δημιουργήσουν ισχυρές μορφές εξάρτησης.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει για τα παιδιά και τους νέους, αλλά και για την υποχώρηση της κριτικής σκέψης.

Σε μια εποχή κατά την οποία τα deepfakes και η εξατομικευμένη παραπληροφόρηση μπορούν να γίνουν ολοένα πιο πειστικά, η ικανότητα του ανθρώπου να αμφισβητεί και να αξιολογεί την πληροφορία αποκτά, σύμφωνα με τον Γκέιτς, ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Παρά τις προειδοποιήσεις του, ο Γκέιτς δεν θεωρεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να ανακοπεί.

Αντίθετα, βλέπει τεράστιες δυνατότητες στην επιστήμη, την υγεία, την εκπαίδευση και τη γεωργία, ιδιαίτερα στις φτωχότερες χώρες.

Υποστηρίζει, όμως, ότι τα οφέλη δεν θα προκύψουν αυτόματα και ότι απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις και νέοι θεσμοί εποπτείας.

Eιδικός φόρος στη χρήση AI και ρομπότ

Μεταξύ των προτάσεών του είναι ένας ειδικός φόρος στη χρήση AI και ρομπότ. Όπως εξηγεί, το σημερινό φορολογικό σύστημα μπορεί να δημιουργεί κίνητρα για την αντικατάσταση εργαζομένων από μηχανές, καθώς η εργασία επιβαρύνεται με φόρους μισθοδοσίας, ενώ μια επένδυση σε αυτοματισμό μπορεί να εκπίπτει άμεσα.

Παράλληλα, προτείνει να διατηρηθούν ορισμένες δραστηριότητες ως κατ' εξοχήν ανθρώπινες, χρησιμοποιώντας τον όρο «Human Reserved».

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρεί και τη δημιουργία νέων εθνικών και διεθνών θεσμών εποπτείας της AI, στα πρότυπα οργανισμών που δημιουργήθηκαν για την πυρηνική ενέργεια, την αεροπορία ή την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανησυχία του Γκέιτς έχει ιδιαίτερο βάρος ακριβώς επειδή προέρχεται από έναν άνθρωπο που συνδέθηκε όσο λίγοι με την ανάπτυξη της βιομηχανίας των υπολογιστών.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι ακόμη και σε έναν τομέα που γνωρίζει καλά, όπως ο προγραμματισμός, οι εξελίξεις της AI τον έχουν αιφνιδιάσει.

Αναφερόμενος στις δυνατότητες εργαλείων όπως το Claude Code της Anthropic, περιέγραψε ως σοκαριστική την ιδέα ότι τα συστήματα AI μπορούν πλέον, σε ουσιαστικό βαθμό, να ξεπερνούν τις δικές του ικανότητες σε συγκεκριμένες εργασίες.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι υπάρχει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, καθώς εξακολουθεί να έχει οικονομικούς δεσμούς με τον τεχνολογικό κλάδο, έστω και αν, όπως επισημαίνει, τα σχετικά κέρδη κατευθύνονται στο Gates Foundation.

Από την αισιοδοξία στην προειδοποίηση

Η σημερινή στάση του Γκέιτς σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη μετατόπιση σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του.

Το 2018 αντιμετώπιζε την AI κυρίως ως ένα είδος καλύτερου λογισμικού και έβλεπε την προοπτική μιας κοινωνίας στην οποία οι άνθρωποι θα εργάζονται λιγότερο και θα έχουν περισσότερο χρόνο για δραστηριότητες κοινωνικής φροντίδας.

Τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, η θέση του έγινε σταδιακά πιο επιφυλακτική.

Και ο Γκέιτς δεν είναι ο μόνος κορυφαίος παράγοντας της τεχνολογικής βιομηχανίας που εκφράζει αντίστοιχες ανησυχίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει επίσης προειδοποιήσει για τους κινδύνους από τη χρήση της AI για βιολογικούς σκοπούς και έχει εκτιμήσει ότι ένα σημαντικό ποσοστό θέσεων εργασίας γραφείου εισαγωγικού επιπέδου θα μπορούσε να επηρεαστεί.

Η συζήτηση, επομένως, δεν αφορά πλέον μόνο το εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει τον κόσμο.

Αφορά κυρίως το πόσο γρήγορα θα τον αλλάξει, ποιοι θα επωφεληθούν, ποιοι θα χάσουν και αν οι κοινωνίες θα προλάβουν να δημιουργήσουν τους κανόνες πριν η τεχνολογία προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από τους θεσμούς.

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