Τεχνητή νοημοσύνη: Νέο μοντέλο επεξεργάστηκε 5 τρισ. δεδομένα με μία μόνο εντολή

Snapshot Η εταιρεία Accelerated Understanding Inc ανέπτυξε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που επεξεργάζεται 5 τρισεκατομμύρια δεδομένα με μία εντολή, ισοδυναμώντας με την ανάγνωση του «Πόλεμος και Ειρήνη» 5 εκατομμύρια φορές.

Το μοντέλο δεν είναι γλωσσικό, αλλά σχεδιασμένο για να προβλέπει φυσικά φαινόμενα, χρησιμοποιώντας νευρωνικούς τελεστές αντί για παραδοσιακά νευρωνικά δίκτυα.

Το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε τομείς όπως ρομποτική, πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων και ανάλυση γεωλογικών δεδομένων για επιχειρήσεις.

Οι δημιουργοί του μοντέλου, Ανίμα Αναντκούμαρ και Μπένεντικτ Τζένικ, αρχικά συνεργάστηκαν με τον Τζεφ Μπέζος, αλλά τελικά ανέπτυξαν το σύστημα ανεξάρτητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε τεχνολογία που υποστηρίχθηκε από τη Nvidia και έχει ήδη συνεργασίες με εταιρείες πληροφορικής για την ανάπτυξη και λειτουργία της. Snapshot powered by AI

Δύο ειδικοί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι επρόκειτο να αναπτύξουν ένα νέο μοντέλο για τον δισεκατομμυριούχο, Τζεφ Μπέζος, έφτιαξαν τελικά ένα νέο σύστημα ικανό να κατανοήσει το σύμπαν και να προβλέψει φυσικά φαινόμενα.

Αρχικά, το ερευνητικό δίδυμο αναμενόταν να ηγηθεί του Project Prometheus, μιας εταιρείας που υποστηρίζεται και διευθύνεται από τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος και επικεντρώνεται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μηχανική και τη βιομηχανία, με την ελπίδα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουμε υπολογιστές, αεροπλάνα και αυτοκίνητα.

Ωστόσο, έφυγαν από το πρόγραμμα του Μπέζος και αποκάλυψαν ότι δημιούργησαν ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από πιο γνωστά συστήματα όπως το ChatGPT και το Claude. Το μοντέλο μπορεί να επεξεργάζεται και να παράγει πολύ περισσότερες πληροφορίες από αυτά τα συστήματα και ελπίζει να τις χρησιμοποιήσει για να κατανοήσει την ίδια τη φύση.

Η εταιρεία Accelerated Understanding Inc δηλώνει ότι έχει αναπτύξει ένα διαφορετικό είδος μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο, κατά τη διάρκεια δοκιμών, επεξεργάστηκε 5 τρισεκατομμύρια κομμάτια δεδομένων με μία μόνο εντολή. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 5 εκατομμύρια φορές το μέγεθος των δεδομένων που μπορούν συνήθως να επεξεργαστούν τα κορυφαία μοντέλα της Anthropic και της Google. Είναι δηλαδή σαν να διαβάζεις το έργο του Τολστόι «Πόλεμος και Ειρήνη» όχι μία, αλλά 5 εκατομμύρια φορές με μία μόνο προσπάθεια.

Πώς λειτουργεί

Η διαφορά είναι ότι αυτό το νέο σύστημα δεν έχει σχεδιαστεί ως γλωσσικό μοντέλο. Έχει σχεδιαστεί για τη φυσική, δήλωσαν οι δημιουργοί του, Ανίμα Αναντκούμαρ και Μπένεντικτ Τζένικ. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT δημιουργήθηκαν με βάση τα δεδομένα κειμένου από όλο τον κόσμο, επιτρέποντάς τους να προβλέπουν τη σωστή επόμενη λέξη σε μια πρόταση κατά τη συνομιλία με τους χρήστες, αυτή η εναλλακτική μορφή τεχνητής νοημοσύνης έχει μάθει να προβλέπει φυσικά φαινόμενα στο χώρο και στο χρόνο.

Η συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη επεξεργάζεται δεδομένα φυσικής με βάση μια τεχνολογία που ο Αναντκούμαρβοήθησε να αναπτυχθεί πριν από χρόνια, οι λεγόμενοι νευρωνικοί τελεστές. Ένας νευρωνικός τελεστής είναι ένας προηγμένος τύπος μοντέλου βαθιάς μάθησης που μαθαίνει αντιστοιχίσεις μεταξύ χώρων συνεχών συναρτήσεων αντί για διανύσματα δεδομένων σταθερού μεγέθους.

Σε αντίθεση με τα τυπικά νευρωνικά δίκτυα που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο πλέγμα, ένας νευρωνικός τελεστής εκπαιδεύεται μία φορά και μπορεί να αξιολογεί δεδομένα σε οποιοδήποτε μέγεθος πλέγματος ή σε υψηλότερη ανάλυση.

«Η γλωσσοκεντρική άποψη της νοημοσύνης θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Το να θέτουμε τη φυσική στο επίκεντρο αποτελεί μια φυσιοκεντρική άποψη», δήλωσε ο Αναντκούμαρ, καθηγητής πληροφορικής και μαθηματικών επιστημών στο Caltech.

Διάφορες εταιρείες επιδιώκουν τα λεγόμενα «μοντέλα κόσμου» που κατανοούν την χωρική πραγματικότητα καλύτερα από την τεχνητή νοημοσύνη που έχει εκπαιδευτεί σε κείμενο. Η Accelerated Understanding ποντάρει στο ότι μια πιο γενικά ικανή μορφή νευρωνικού τελεστή, η οποία προβλέπει φαινόμενα που δεν μπορεί να δει ούτε το μάτι, αποτελεί την καλύτερη πορεία και μπορεί να ενισχύσει τις επιχειρήσεις.

Η εταιρεία πιστεύει επίσης ότι η συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τροφοδοτήσει τη ρομποτική, να προβλέψει ακραία καιρικά φαινόμενα ή να αναλύσει γεωλογικά δεδομένα για εταιρείες του ενεργειακού τομέα. Αντί για εύθραυστα και εξατομικευμένα μαθηματικά μοντέλα για κάθε περίπτωση, μία μόνο τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χειριστεί οποιοδήποτε ερώτημα φυσικής για τον επιχειρηματικό κόσμο, ανέφερε ο Αναντκούμαρ.

Η εταιρεία επικεντρώνεται αρχικά σε συμφωνίες με επιχειρήσεις και όχι σε προσφορές προς τους καταναλωτές, δήλωσαν οι συνιδρυτές.

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζέφ Μπέζος, μιλά στην έκθεση Vivatech στο Παρίσι, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. AP

Η συνεργασία με τον Μπέζος

Μια παρόμοια ιδέα έχει κινήσει το ενδιαφέρον ορισμένων στον επιχειρηματικό κόσμο, μεταξύ των οποίων και του Τζεφ Μπέζος. Κατά τη διάρκεια ενός δείπνου σε ένα πολυτελές εστιατόριο στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες στα τέλη του 2024, ένας επενδυτής και επιχειρηματίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας ονόματι Βικ Μπατζάτζ — ο οποίος αργότερα θα συνιδρύσει την Prometheus ⁠μαζί με τον Μπέζος — συζήτησε μια συνεργασία με τους Αναντκούμαρ και Τζένικ, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνάντησης στα οποία είχε πρόσβαση το Reuters.

Η Αναντκούμαρ είχε εργαστεί προηγουμένως ως επιστήμονας στην Amazon, όπου είχε συμμετάσχει σε κλειστές συνόδους κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη που είχε διοργανώσει ο Μπέζος, ενώ είχε διατελέσει διευθύντρια στην Nvidia για πέντε χρόνια. Ο Τζένικ, ο σύζυγός της, είναι μηχανικός υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Οι δύο είχαν ήδη ιδρύσει την εταιρεία τους. Ο Βικ Μπατζάτζ συζήτησε αργότερα μαζί τους μια πρόταση συνεργασίας.

Σε ένα αντίγραφο που είδε το Reuters, η πρόταση ανέφερε ότι η Αναντκούμαρθα μπορούσε να είναι το δημόσιο πρόσωπο της εταιρείας, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και υπεύθυνη για την επιστημονική της κατεύθυνση. Αυτή και ο Τζένικ, ο οποίος θα ήταν παρατηρητής στο διοικητικό συμβούλιο, θα μπορούσαν να αποκτήσουν μερίδιο 35% στην εταιρεία, καθώς και μισθό 1 εκατομμυρίου δολαρίων, ο οποίος θα διπλασιαζόταν στα 2 εκατομμύρια δολάρια μετά από τρεις μήνες εργασίας.

Η Αναντκούμαρ και ο Τζένικ συνέχισαν τελικά να αναπτύσσουν την εταιρεία μόνοι τους, ενώ ο Μπέζος και ο Μπατζάτζ προχώρησαν στη συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Σειρά Β της Prometheus τον Ιούνιο του 2026. Η Prometheus στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορεί να αυτοματοποιήσει την κατασκευή σύνθετων φυσικών συστημάτων.

Αν και η Αναντκούμαρ αρνήθηκε να μιλήσει για τη χρηματοδότηση, όπως είπε, έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με εταιρείες πληροφορικής που παρείχαν συστοιχίες υλικού για την ανάπτυξη και τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης της Accelerated Understanding.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ήταν αυτός που ενθάρρυνε την Αναντκούμαρ να προχωρήσει με την ιδέα εξ αρχής, όπως ανέφερε η ίδια. Η Αναντκούμαρ, η οποία προσλήφθηκε από την εταιρεία το 2018, ηγήθηκε μιας ομάδας επιστημόνων που προώθησαν τον τρόπο με τον οποίο οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia, ή GPU, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πρωτοποριακή τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα από τα πρώτα έργα έδειξε πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιταχύνει την πρόβλεψη του καιρού με την ίδια ακρίβεια που παρέχουν οι πολύπλοκοι υπολογισμοί που χρησιμοποιούν οι μετεωρολόγοι. Τα αποτελέσματα εντυπωσίασαν τον Χουάνγκ, ο οποίος παρουσίασε το έργο της Αναντκούμαρ σχετικά με τους νευρωνικούς τελεστές στην ετήσια διάσκεψη GTC της Nvidia το 2021.

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