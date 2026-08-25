Αυστραλία: Τέλος στα τραγούδια που φτιάχνει η AI - Τι αλλάζει στα μουσικά charts

Μόνο μουσική «ουσιαστικά δημιουργημένη από ανθρώπους» θα μπορεί πλέον να διεκδικεί θέση στα επίσημα charts - Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες και ποια τραγούδια εξαιρούνται

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Αυστραλία: Τέλος στα τραγούδια που φτιάχνει η AI - Τι αλλάζει στα μουσικά charts
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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  • Η Αυστραλία απαγορεύει στα τραγούδια που δημιουργούνται σε μεγάλο βαθμό ή εξ ολοκλήρου με AI να συμμετέχουν στα επίσημα μουσικά charts της χώρας.
  • Οι νέοι κανόνες απαιτούν ουσιαστική ανθρώπινη συμβολή στη σύνθεση, ερμηνεία και μουσική εκτέλεση για την ένταξη στα charts.
  • Καλλιτέχνες πρέπει να δηλώνουν τη χρήση AI κατά την υποβολή τραγουδιών για αξιολόγηση στα charts.
  • Η ARIA μπορεί να ανακαλέσει διακρίσεις ή να τροποποιήσει τη θέση τραγουδιών που αποδειχθεί ότι παραβιάζουν τους κανόνες για τη χρήση AI.
  • Η απόφαση αντανακλά τη γενικότερη προσπάθεια της αυστραλιανής κυβέρνησης να προστατεύσει τους δημιουργούς από την ανεξέλεγκτη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα καλλιτεχνικά έργα.
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Η Αυστραλία βάζει «φρένο» στα τραγούδια που δημιουργούνται εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο βαθμό από τεχνητή νοημοσύνη (AI), αποκλείοντάς τα από τα επίσημα μουσικά charts της χώρας.

Από αυτή την εβδομάδα, όλες οι νέες κυκλοφορίες θα πρέπει να είναι «ουσιαστικά δημιουργημένες από ανθρώπους» προκειμένου να μπορούν να συμπεριληφθούν στις κατατάξεις. Η απόφαση ελήφθη από την Australian Recording Industry Association (ARIA), η οποία υποστηρίζει ότι οι νέοι κανόνες έχουν στόχο να διατηρήσουν και να αναδείξουν την ανθρώπινη διάσταση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η αλλαγή έρχεται μετά τη διαμάχη που προκάλεσε μια διασκευή του «Like a Prayer» της Madonna από τον Αυστραλό DJ Josh Fawaz. Το τραγούδι βρέθηκε στην κορυφή του ARIA Dance Singles Chart και έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση του συνολικού chart της χώρας, πριν ξεσπάσει αντιπαράθεση για τη χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Το κομμάτι έγινε μάλιστα σταθερή επιλογή σε playlists εμπορικών ραδιοφωνικών σταθμών, ενώ έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 48 εκατομμύρια ακροάσεις μόνο στο Spotify.

Ο Fawaz, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, πρόσθεσε τελικά στην κυκλοφορία και τις σχετικές αναφορές για τη χρήση γενετικής AI.

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες

Η ARIA ξεκαθαρίζει ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν απαγορεύεται συνολικά. Αυτό που αποκλείεται είναι η μουσική που δημιουργείται σε μεγάλο βαθμό ή εξ ολοκλήρου από AI και δεν περιλαμβάνει ουσιαστική ανθρώπινη καλλιτεχνική συμβολή.

Για να μπορεί ένα τραγούδι να συμμετάσχει στα charts, οι άνθρωποι δημιουργοί θα πρέπει να έχουν, γράψει το τραγούδι, ερμηνεύσει τα βασικά φωνητικά και παίξει τα κύρια μουσικά όργανα.

Οι καλλιτέχνες θα πρέπει, παράλληλα, να δηλώνουν τη χρήση AI όταν υποβάλλουν ένα τραγούδι προς αξιολόγηση για τα επίσημα charts.

«Δεν θέλουμε να επιβραβεύουμε μουσική χωρίς ανθρώπινη δημιουργία»

Η ARIA υποστηρίζει ότι οι Αυστραλοί καλλιτέχνες ήδη προσπαθούν να ξεχωρίσουν σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός για την προσοχή του κοινού είναι μεγαλύτερος από ποτέ.

Όπως ανέφερε, δεν ενδιαφέρεται να προωθήσει ή να επιβραβεύσει την επιτυχία μουσικής που έχει δημιουργηθεί από AI και δεν περιλαμβάνει ανθρώπινη καλλιτεχνική δημιουργία.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ARIA, Annabelle Herd, δήλωσε ότι οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν την πρόθεση της Ένωσης να παραμένει δυναμική και να προωθεί την ανθρώπινη φύση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, σε έναν χώρο που εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς.

«Οι καλλιτέχνες ήδη χρησιμοποιούν εργαλεία AI στη δουλειά τους. Τα charts μπορούν και πρέπει να εξελίσσονται ώστε να υπάρχει χώρος για αυτή τη χρήση. Όμως η μουσική που δημιουργείται εξ ολοκλήρου από υπηρεσίες που έχουν κατασκευαστεί πάνω στις ηχογραφήσεις καλλιτεχνών είναι διαφορετική υπόθεση», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ένα chart που επιβραβεύει ένα μη αδειοδοτημένο περιεχόμενο που δημιουργείται από AI θα υπονόμευε την ίδια τη βάση της ηχογραφημένης μουσικής που η ARIA εκπροσωπεί.

Τι θα γίνεται αν ένα τραγούδι αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι δημιουργήθηκε με AI

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ακόμη και αναδρομικές κυρώσεις. Εάν αποδειχθεί μετά την ένταξη ενός τραγουδιού στα charts ότι είχε δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό από AI, η ARIA μπορεί να τροποποιήσει εκ των υστέρων τη θέση του στην κατάταξη.

Σε περίπτωση μάλιστα που το τραγούδι είχε φτάσει στην πρώτη θέση, η ARIA μπορεί να ζητήσει ακόμη και την επιστροφή των βραβείων ή των διακρίσεων που απονεμήθηκαν για την κατάκτηση του Number One. Οι καλλιτέχνες και οι εκπρόσωποί τους θα έχουν, ωστόσο, τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τον αποκλεισμό τους.

Δεν είναι η πρώτη χώρα που παίρνει τέτοια απόφαση

Η Αυστραλία δεν είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί να βάλει κανόνες στη συμμετοχή μουσικής που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ένα τραγούδι αποκλείστηκε από τα μουσικά charts της Σουηδίας επειδή είχε δημιουργηθεί με AI.

Παράλληλα, τον Ιούλιο, η International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) ανακοίνωσε ότι αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση AI θα εφαρμοστούν στα επίσημα charts σε Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή, Αφρική και Νοτιοανατολική Ασία.

Ο ανανεωμένος κώδικας της ARIA, ο οποίος βασίζεται στην οδηγία της IFPI, αποκλείει επίσης μουσική που δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με χειραγώγηση των streams ή των θέσεων στα charts.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η συζήτηση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική έχει αρχίσει να απασχολεί και την Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι σήμερα αντίστοιχη απόφαση για αποκλεισμό AI-generated τραγουδιών από τα επίσημα charts. Τα ελληνικά charts εκδίδονται από την IFPI Greece, η οποία αποτελεί τον επίσημο φορέα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας.

Στην Ελλάδα έχουν ήδη εμφανιστεί projects που αξιοποιούν εργαλεία AI για να δημιουργούν νέες εκδοχές γνωστών ελληνικών τραγουδιών, ανοίγοντας τη συζήτηση για το πού τελειώνει η ανθρώπινη δημιουργία και πού αρχίζει η δημιουργία της μηχανής

Η θέση της αυστραλιανής κυβέρνησης

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αυστραλιανή κυβέρνηση εξετάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τους δημιουργούς.

Τον Ιούλιο, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Anthony Albanese, δεσμεύτηκε να προσφέρει «την ισχυρότερη δυνατή προστασία» στους Αυστραλούς δημιουργούς απέναντι στην AI.

Ο Albanese δήλωσε ότι συγγραφείς και μουσικοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν αν και με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιείται το έργο τους για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Όπως υποστήριξε, θα αποτελεί «κλοπή» εάν οι δημιουργοί χάσουν τον έλεγχο της χρήσης των έργων τους και δεν αμείβονται για αυτή.

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