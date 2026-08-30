Οικουμενικός Πατριάρχης για οικολογική κρίση: «Η ανθρωπότητα υπονομεύει το μέλλον της»

Τελικά, ο άνθρωπος πρέπει να πάψει να ενεργεί σαν να μην γνώριζε, ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Newsroom

Οικουμενικός Πατριάρχης για οικολογική κρίση: «Η ανθρωπότητα υπονομεύει το μέλλον της»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
1 ΣΧΟΛΙΑ
Snapshot
  • Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προτρέπει για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση και ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης σε όλα τα επίπεδα.
  • Επισημαίνει ότι η ανθρωπότητα υπονομεύει το μέλλον της μέσω της αδιάκοπης συσσώρευσης πλούτου και καταναλωτισμού, που οδηγούν σε περιβαλλοντική καταστροφή.
  • Τονίζει τη σημασία της θεολογικής διάστασης στην προστασία της δημιουργίας και την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης.
  • Καλεί σε υιοθέτηση νέου πλαισίου κοινών αξιών βασισμένων στην αλληλεγγύη, τη συλλογική ευθύνη και τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και τη φύση.
  • Η 1η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από το 1989.
Snapshot powered by AI

Έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και Ημέρα Προσευχής υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκτίμησε ότι η ανάδειξη των θρησκευτικών και ηθικών διαστάσεων της περιβαλλοντικής απειλής μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ευθύνης απέναντι στη φύση.

«Τελικά, ο άνθρωπος πρέπει να πάψει να ενεργεί σαν να μην γνώριζε και να εγκαταλείψει οριστικά την ψευδαίσθηση ότι ο πλανήτης Γη μπορεί για πάντα να ξεπερνά τις ανθρωπογενείς επιβαρύνσεις και καταστροφές, ότι η φύση έχει τη δύναμη να ανανεώνεται από μόνη της. Το ήθος της ευθύνης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος οφείλει να εκφράζεται σε παγκόσμιο, εθνικό, τοπικό και προσωπικό επίπεδο», τόνισε.

Παράλληλα στράφηκε κατά ενός μοντέλου ανάπτυξης που, όπως επισήμανε στηρίζεται στην αδιάκοπη συσσώρευση πλούτου και στην κατανάλωση, συνδέοντας την περιβαλλοντική καταστροφή με βαθύτερες αλλαγές στις αξίες και στη συμπεριφορά του ανθρώπου.

«Η ανθρωπότητα υπονομεύει το μέλλον της και καταστρέφει τον "οίκο" της. Οι "νεωτερικές αμαρτίες" της ανθρωπότητας δημιούργησαν και συνεχίζουν να δημιουργούν νέους διχασμούς και διασπάσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Ο σύγχρονος "ανθρωποθεός" επιμένει στη γεωκτονία, αγνοεί μέτρα και όρια στο όνομα γεωπολιτικών σχεδιασμών και οικονομικών συμφερόντων, του καταναλωτισμού και της ικανοποίησης, ουσιαστικά ακόρεστων αναγκών, αλλά και, βαθύτερα, εξαιτίας εσωτερικών αλλαγών σε επίπεδο βιωμάτων και αξιών», δήλωσε.

«Με τη χάρη του αγαθού Θεού μπαίνουμε σήμερα στο νέο εκκλησιαστικό έτος, τιμώντας και γιορτάζοντας με ψαλμούς, ύμνους και πνευματικά άσματα, κατά την έναρξή του, την "Ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος". Η πολυδιάστατη σύγχρονη οικολογική κρίση είναι κρίση της ελευθερίας του ανθρώπου, της θρησκείας και της φιλοσοφίας του, του ήθους και του πολιτισμού του. Τα οικολογικά συνέδρια, οι σχετικοί διαχριστιανικοί και διαθρησκειακοί διάλογοι, οι συγκεκριμένες προτάσεις της Μεγάλης Εκκλησίας για περιβαλλοντικά θέματα, η αναφορά στις κοινωνικές διαστάσεις και συνέπειες της οικολογικής κρίσης και άλλα ανάλογα, συγκροτούν μια δυναμική περιβαλλοντική πρόταση, με έμφαση στην επιτακτική ανάγκη μιας "κοπερνίκειας στροφής" στην κατανόηση της ιδέας της προόδου και στη στάση της ανθρωπότητας απέναντι στη φύση», διαμήνυσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος υπογράμμισε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συνεχίσει να προβάλλει την οικολογική του πρόταση, δίνοντας έμφαση στη θεολογική διάσταση της προστασίας της δημιουργίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάλεσε την ανθρωπότητα να υιοθετήσει ένα νέο πλαίσιο κοινών αξιών, με επίκεντρο την αλληλεγγύη, τη συλλογική ευθύνη και τον σεβασμό τόσο στον άνθρωπο όσο και στη φύση, ενώ κλείνοντας το μήνυμά του για την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους, απηύθυνε ευχές προς το σύνολο των πιστών, επικαλούμενος τη χάρη του Χριστού και την προστασία της Παναγίας.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον από το 1989. Στο μήνυμά του προς τους ιεράρχες και τους πιστούς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνδέει την οικολογική κρίση όχι μόνο με την περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ελευθερία, την οικονομική ανάπτυξη και τη σχέση του με τη φύση.

Σχόλια (1)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:46ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Ρόδου – Περιπέτεια στη θάλασσα για τρεις αλλοδαπούς

22:37LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

22:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: «Ήταν δικό μου το μωρό» είπε η Γερμανίδα για το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα, σε κατάσταση ψύξης

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Δεν χωράει άλλους» ο Μπάλος – Βίντεο που κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου

22:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-2: Ο Πέλκας έδειξε τον δρόμο της ανατροπής!

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (30/8): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ

21:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το συγκινητικό μήνυμα της εθνικής Ελλάδας για τον Κωνσταντέλια: «Τίποτα δεν θα σε σταματήσει»

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δάσος στη Λάιστα Ιωαννίνων

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Οικουμενικός Πατριάρχης για οικολογική κρίση: «Η ανθρωπότητα υπονομεύει το μέλλον της»

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - ΟΦΗ 2-1: Το 2/2 οι Θεσσαλονικείς που ανάγκασαν τους Κρητικούς στην πρώτη φετινή τους ήττα

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

21:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα - Ήταν κατεψυγμένο

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννιτσά: «Έχει δύο – τρία κατάγματα στο κεφάλι» – Σε καταστολή ο 27χρονος μετά τον άγριο καβγά

20:55ΚΟΣΜΟΣ

To Google Maps ακολουθεί τον Τραμπ:  Η λίμνη Οντάριο μετονομάστηκε σε λίμνη της Αμερικής

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Νέες φωτογραφίες μέσα από τη φυλακή – Χαμογελαστός και φανερά αδυνατισμένος

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ: Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια με χαλκό που προορίζονται για νέο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια- 76χρονη: «Με έσπρωξε δύο φορές τη μία κρατήθηκα, την άλλη έπεσα ανάσκελα»

20:02ΚΟΣΜΟΣ

«Περίμενα 20 χρόνια για αυτή τη μέρα» – Πήγε φυλακή για ένα κινητό και τώρα επιστρέφει στην κόρη του

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε έναν «Αρμαγεδδώνα» της ΑΙ; - Οι προειδοποιήσεις και η απώλεια ελέγχου

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Άδωνι σε Σαμαρά: «Περίμενα κάτι καλύτερο από σένα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (30/8): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ

21:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα - Ήταν κατεψυγμένο

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννιτσά: «Έχει δύο – τρία κατάγματα στο κεφάλι» – Σε καταστολή ο 27χρονος μετά τον άγριο καβγά

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

22:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: «Ήταν δικό μου το μωρό» είπε η Γερμανίδα για το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα, σε κατάσταση ψύξης

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτεύτηκαν αλλά έπρεπε να ελέγξουν αν είναι αδέλφια – Η δικαστική μάχη του ζευγαριού που γεννήθηκε από δωρητές σπέρματος

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Δεν χωράει άλλους» ο Μπάλος – Βίντεο που κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Κερύνεια: «Τους λέγαμε μπάζει νερά, γυρίστε πίσω και μας αγνοούσαν» - Σοκάρουν οι περιγραφές των ναυαγών - Συγκλονιστικά πλάνα από το εσωτερικό του καταμαράν, ούρλιαζαν γυναίκες και παιδιά

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Άδωνι σε Σαμαρά: «Περίμενα κάτι καλύτερο από σένα»

20:02ΚΟΣΜΟΣ

«Περίμενα 20 χρόνια για αυτή τη μέρα» – Πήγε φυλακή για ένα κινητό και τώρα επιστρέφει στην κόρη του

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια- 76χρονη: «Με έσπρωξε δύο φορές τη μία κρατήθηκα, την άλλη έπεσα ανάσκελα»

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν φτιαγμένος, παραμιλούσε» – Πήγε ημίγυμνος με καραμπίνα και «άνοιξε» πυρ γιατί δεν του πούλησαν αλκοόλ

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Δωδεκάχρονη που έκανε διακοπές διαγνώστηκε με όγκο και χειρουργήθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία»

19:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του στην Ντόρτμουντ - Τέλος η σεζόν

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: 11χρονη ανασύρθηκε νεκρή από πισίνα ξενοδοχείου

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δάσος στη Λάιστα Ιωαννίνων

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Νέες φωτογραφίες μέσα από τη φυλακή – Χαμογελαστός και φανερά αδυνατισμένος

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε έναν «Αρμαγεδδώνα» της ΑΙ; - Οι προειδοποιήσεις και η απώλεια ελέγχου

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Ήταν εγκληματική αμέλεια» - Ξεσπά ο πατέρας της 3χρονης που νοσηλεύεται μετά τη διαρροή χημικών αερίων στην πισίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ