Οικουμενικός Πατριάρχης για οικολογική κρίση: «Η ανθρωπότητα υπονομεύει το μέλλον της»

Snapshot Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προτρέπει για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση και ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης σε όλα τα επίπεδα.

Επισημαίνει ότι η ανθρωπότητα υπονομεύει το μέλλον της μέσω της αδιάκοπης συσσώρευσης πλούτου και καταναλωτισμού, που οδηγούν σε περιβαλλοντική καταστροφή.

Τονίζει τη σημασία της θεολογικής διάστασης στην προστασία της δημιουργίας και την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης.

Καλεί σε υιοθέτηση νέου πλαισίου κοινών αξιών βασισμένων στην αλληλεγγύη, τη συλλογική ευθύνη και τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και τη φύση.

Η 1η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από το 1989. Snapshot powered by AI

Έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και Ημέρα Προσευχής υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκτίμησε ότι η ανάδειξη των θρησκευτικών και ηθικών διαστάσεων της περιβαλλοντικής απειλής μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ευθύνης απέναντι στη φύση.

«Τελικά, ο άνθρωπος πρέπει να πάψει να ενεργεί σαν να μην γνώριζε και να εγκαταλείψει οριστικά την ψευδαίσθηση ότι ο πλανήτης Γη μπορεί για πάντα να ξεπερνά τις ανθρωπογενείς επιβαρύνσεις και καταστροφές, ότι η φύση έχει τη δύναμη να ανανεώνεται από μόνη της. Το ήθος της ευθύνης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος οφείλει να εκφράζεται σε παγκόσμιο, εθνικό, τοπικό και προσωπικό επίπεδο», τόνισε.

Παράλληλα στράφηκε κατά ενός μοντέλου ανάπτυξης που, όπως επισήμανε στηρίζεται στην αδιάκοπη συσσώρευση πλούτου και στην κατανάλωση, συνδέοντας την περιβαλλοντική καταστροφή με βαθύτερες αλλαγές στις αξίες και στη συμπεριφορά του ανθρώπου.

«Η ανθρωπότητα υπονομεύει το μέλλον της και καταστρέφει τον "οίκο" της. Οι "νεωτερικές αμαρτίες" της ανθρωπότητας δημιούργησαν και συνεχίζουν να δημιουργούν νέους διχασμούς και διασπάσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Ο σύγχρονος "ανθρωποθεός" επιμένει στη γεωκτονία, αγνοεί μέτρα και όρια στο όνομα γεωπολιτικών σχεδιασμών και οικονομικών συμφερόντων, του καταναλωτισμού και της ικανοποίησης, ουσιαστικά ακόρεστων αναγκών, αλλά και, βαθύτερα, εξαιτίας εσωτερικών αλλαγών σε επίπεδο βιωμάτων και αξιών», δήλωσε.

«Με τη χάρη του αγαθού Θεού μπαίνουμε σήμερα στο νέο εκκλησιαστικό έτος, τιμώντας και γιορτάζοντας με ψαλμούς, ύμνους και πνευματικά άσματα, κατά την έναρξή του, την "Ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος". Η πολυδιάστατη σύγχρονη οικολογική κρίση είναι κρίση της ελευθερίας του ανθρώπου, της θρησκείας και της φιλοσοφίας του, του ήθους και του πολιτισμού του. Τα οικολογικά συνέδρια, οι σχετικοί διαχριστιανικοί και διαθρησκειακοί διάλογοι, οι συγκεκριμένες προτάσεις της Μεγάλης Εκκλησίας για περιβαλλοντικά θέματα, η αναφορά στις κοινωνικές διαστάσεις και συνέπειες της οικολογικής κρίσης και άλλα ανάλογα, συγκροτούν μια δυναμική περιβαλλοντική πρόταση, με έμφαση στην επιτακτική ανάγκη μιας "κοπερνίκειας στροφής" στην κατανόηση της ιδέας της προόδου και στη στάση της ανθρωπότητας απέναντι στη φύση», διαμήνυσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος υπογράμμισε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συνεχίσει να προβάλλει την οικολογική του πρόταση, δίνοντας έμφαση στη θεολογική διάσταση της προστασίας της δημιουργίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάλεσε την ανθρωπότητα να υιοθετήσει ένα νέο πλαίσιο κοινών αξιών, με επίκεντρο την αλληλεγγύη, τη συλλογική ευθύνη και τον σεβασμό τόσο στον άνθρωπο όσο και στη φύση, ενώ κλείνοντας το μήνυμά του για την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους, απηύθυνε ευχές προς το σύνολο των πιστών, επικαλούμενος τη χάρη του Χριστού και την προστασία της Παναγίας.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον από το 1989. Στο μήνυμά του προς τους ιεράρχες και τους πιστούς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνδέει την οικολογική κρίση όχι μόνο με την περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ελευθερία, την οικονομική ανάπτυξη και τη σχέση του με τη φύση.