Αγωγή κατά της Anthropic επειδή χρησιμοποίησε τραγούδια για να εκπαιδεύσει μοντέλα AI

Αγωγή κατά της Anthropic κατέθεσαν τα παραρτήματα μουσικών εκδόσεων της Sony Music και Warner Music σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, κατηγορώντας την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ότι καταχράστηκε τις συνθέσεις τραγουδιών, που έχουν κατοχυρωθεί με πνευματικά δικαιώματα, προκειμένου να εκπαιδεύσει τα μοντέλα του Claude AI.

Η Sony και η Warner αναφέρουν στην αγωγή, που κατατέθηκε την Παρασκευή, πως η Anthropic «αντέγραψε παράνομα στίχους τραγουδιών και παρτιτούρες από τους The Beatles, Τέιλορ Σουίφτ, Μάικλ Τζάκσον και εκατοντάδες άλλους καλλιτέχνες προκειμένου να εκπαιδεύσει το Claude να ανταποκρίνεται σε ανθρώπινες εντολές».

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η Anthropic απέκτησε παράνομα τους στίχους και τις παρτιτούρες των εκδοτών μέσω λήψεων από torrents, προκειμένου να εκπαιδεύσει το Claude, να αναπαράγει στίχους που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα «αυτολεξεί», όταν του ζητηθεί.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν ότι η Anthropic χρησιμοποίησε τους στίχους τους για να εκπαιδεύσει το Claude ώστε να «παράγει τεράστιες ποσότητες υποτίθεται “νέων” στίχων τραγουδιών που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη», οι οποίοι (στίχοι) ανταγωνίζονται τα νόμιμα προστατευόμενα από πνευματικά δικαιώματα έργα των μουσικών εκδοτών, λειτουργώντας ως επιβλαβή υποκατάστατα στην αγορά.

Οι δισκογραφικές εταιρείες ζητούν αποζημίωση έως και 150.000 δολάρια για κάθε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και δικαστική απόφαση που θα απαγορεύει στην Anthropic να χρησιμοποιεί τα έργα τους.

Πρόκειται για την τελευταία αγωγή ενός κύματος προσφυγών σε βάρος τεχνολογικών εταιρειών από κατόχους πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων συγγραφείς, εκδότες, δισκογραφικές εταιρείες και ειδησεογραφικά μέσα, για τη χρήση τους στην εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Το 2023, η Universal Music Group μήνυσε, επίσης, την Anthropic για τη φερόμενη χρήση στίχων από τραγούδια στην εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic έγινε η πρώτη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που διευθέτησε μια από τις δικαστικές αυτές διαμάχες πέρυσι, όταν κατέβαλε το ποσό των 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να επιλύσει μια ομαδική αγωγή από συγγραφείς.

«Η Anthropic θεωρεί ξεκάθαρα ότι αυτό αποτελεί απλώς το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι ολόκληρο το επιχειρηματικό της μοντέλο εξακολουθεί να βασίζεται στην κλοπή έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα», ανέφεραν η Sony και η Warner στην αγωγή τους.